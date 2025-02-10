15 смышленых питомцев, которые вносят перчинку в жизнь двуногих

Сложно передать словами, насколько сильно мы любим кошек и собак. Однако не проходит и дня, как они обязательно что-нибудь отчебучат. И даже когда их озорство перестает укладываться в рамки приличия, им все сходит с рук, а точнее, с лап. Еще бы, ведь питомцы дарят еще и столько любви и заботы, что просто сердце тает.