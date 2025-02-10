15 смышленых питомцев, которые вносят перчинку в жизнь двуногих
Животные
15 часов назад
Сложно передать словами, насколько сильно мы любим кошек и собак. Однако не проходит и дня, как они обязательно что-нибудь отчебучат. И даже когда их озорство перестает укладываться в рамки приличия, им все сходит с рук, а точнее, с лап. Еще бы, ведь питомцы дарят еще и столько любви и заботы, что просто сердце тает.
- Давно это было. Муж работал по суткам, времена неспокойные, я дома одна. И вот ночью звонок в дверь. Я, вся трясущаяся, иду к двери, спрашиваю, мол, кто там. Тишина. И так несколько раз. Потом, уже когда муж на выходном был, ночью опять звонок. Он пошел, открыл — никого. И вот как-то в выходной день муж остался дома, а я за хлебом вышла — дело на 10 минут. Возвращаюсь, звоню в дверь — тишина, звонок не работает. Открыла ключом и к звонку, который в коридоре над вешалкой. А там, на вешалке, мои кошки себе лежку устроили. И провода грызли потихоньку. Вот и разгадка. © unknown / Dzen
- У сына кошка. И вот он уезжает он в командировку, котейку принес к нам со всеми пожитками. Говорит ей: «Пойдем, все покажу! Это кухня, здесь ты будешь есть, это туалет, здесь дела делать будешь. Если дверь будет закрыта, зови маму. Это комната мелкого, сюда заходить не нужно, не мешай ему. Здесь ты будешь спать, ночью не бегать. Все, иди, обниму!» И она подходит, обнимается. Мы с мужем посмеялись и разошлись по своим делам. Ночью чувствую, по лицу кто-то гладит. Открываю глаза — кошка. Встала, а дверь в туалет закрыта. Дела она сделала, я убрала за ней, а она пошла в комнату и легла спать там, где ей показали. Когда сын приехал, она кинулась к нему, на задние лапы встала, на ручки забралась, прижалась, не оторвать. Соскучилась. Когда они ушли, стали вспоминать с мужем: к младшему сыну в комнату зашла раза два, и то он ей сказал:"Чего там стоишь, заходи, поиграем!", к нам на кровать пришла, когда муж предложил ей пузико почесать, ночью не бегала, в 5 утра не будила, если в туалете была, потом прибегала, звала, чтобы убрали. Таких кошек у нас еще не было. © Мишкина Машка / Dzen
- У нас был кот, такой умница, 19 лет прожил, до сих пор тоскуем по нему. Однажды ночью у мамы появилась тяжесть в области груди, стало трудно дышать. А кот с ней спал. Так он тут же подскочил к ней и стал лизать венку в области локтевого сгиба. Мама говорит: «Я понимаю, что становится реально легче». Кот потом до утра с мамой в обнимку спал, хотя обычно за ночь он все свои любимые места для сна обходил, не любил спать на одном месте. © Юлия / Dzen
- Проснулась ночью от звуков под кроватью, разбудила мужа. Сидим слушаем (животных никаких никогда не держали). Я думала, что реально поседею. И вдруг в темноте выходит кот... Оказалось, что сосед с восьмого этажа купил какой-то строительный материал и поставил на балкон. Лето, балкон открыт, кот по нему и залез к нам. © Анна Ан / Dzen
- У наших друзей заболела дочка. Года четыре. Ну, провозились пару дней, все пошло на выздоровление... И тут ночью их подняла кошка своими дикими воплями. И давай метаться, пока не убедилась, что они идут за ней. Привела в комнату дочки, а у той температура уже 41... Вызвали скорую, те примчались, температуру сбили. Дочка выздоровела. Но самое интересное — кошка никогда вообще не издавала звуков. Даже не мурлыкала никогда. Они были уверены, что у них животина немая. И вот после этого случая (года два уже прошло) она по-прежнему никогда ничего больше не «сказала». © Игорь / Dzen
- А моя киса однажды набрала бывшего. Лежу и слышу: «Алло! Алло!» А мы как раз ругались и, видимо, кошка решила, что мы не договорили. Но бывший, конечно, не поверил, что это она, а не я. © Фефа / Dzen
у нас кот в войсковую часть позвонил, прогулявшись по телефону - из нее был последний звонок к нам в квартиру, а кот как-то ухитрился набрать комбинацию обратного звонка
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- Живу один, но с котом. В последних два месяца счета за воду приходили космические, хотя расходовал я так же. Ну и счетчик больше наматывал. Вызвал сантехника, тот подтвердил — ошибки нет, соседи не подключались. В попытках разгадать этот секрет поставил в квартире камеры. Оказалось, что пушистый научился открывать (поднимать) кран и залипает на текущую воду по шесть часов в день! Но так как кран нужно либо доводить до щелчка, либо он сам потом закрывается, я не мог его запалить сразу же. Купил домой водяной фонтанчик, пусть развлекается. © Подслушано / Ideer
- Просыпаюсь сегодня утром от ощущения тяжести: у меня на животе лежит кот и пристально вглядывается мне в лицо. Через пару секунд морщится и чихает. Так смачно еще, прямо как человек — брызги в радиусе полуметра. Я ему: «Отворачиваться надо!» Он встал, повернулся, лег попой к моему лицу и... снова чихнул! Боже, я вырастила интеллигента! © Подслушано / Ideer
- Муж очень любит поспать на выходных, и, если я хочу его чуть пораньше разбудить, то приношу ему завтрак в постель, тогда он нормально просыпается. Сегодня снова встала рано, муж спит. А кот, как обычно, был крайне недоволен тому, что в доме кто-то дрыхнет. Но в это утро он превзошел сам себя. После отсутствия реакции на сотое «мяу», он решил вопрос конструктивно — стащил с кухни печеньку и положил мужу прямо на рот. Завтрак подан, хозяин, поднимайся! © Подслушано / Ideer
- Наш друг нашел бельчонка, упавшего с дерева после грозы. Гнезда не нашли, других белок тоже. Решили его вырастить. Сначала носили на работу, кормили каждые два часа. Потом купили большой кроличий вольер. Бельчонок оказался дружелюбным — прыгал по нам, забирался на плечи. А когда он подрос, мы отвезли его к родителям девушки и оставили вольер открытым — мол, живи на воле. Но далеко он не ушел. И когда потом мы приезжали в гости и звали его, другие белки разбегались, а он всегда летел к нам со всех лап.
Еще по утрам он заглядывал к родителям девушки на кофе. А позже даже помог им продать дом — потенциального покупателя удивил ручной зверек, который уселся к нему на ботинок. Услышав его историю, тот загорелся — его дочь обожала белок. В итоге он купил дом, а потом присылал фото, как девочка играет с нашим питомцем. © PhoenixApok / Reddit
- У меня сын в дни практики встает раньше всех. Так вот, когда встает муж, а мы с дочкой еще выковыриваемся из кроватей, я часто слышу: «Не верь ему!» Это кот успевает съесть то, что ему сын положил и клянчит еду у мужа. © Афалина Удавова / ADME
- Был у нас щенок боксера, умница неимоверная. Утром проснется, ей скучно, придет, тянется в руку... Ты ей: «Сэнди, надо поспать». Протяжный вздох, Сэнди идет спать к себе на коврик. Было ей тогда месяца два с половиной. © Vlad Sorokin / ADME
- У нас очень умная кошка. Собирались мы в отпуск, я ей и говорю, мол, кошка, тебя завтра отвезем к бабушке. И что вы думаете? Назавтра она меня разбудила, я ее покормила... И все. Ее нет. Спряталась! Нигде нет, как только ни выманивали, даже вкусняшка не помогла.
Уехали к зубному. Возвращаемся, я говорю погромче: «Ну вот мы и приехали! А где же наша Дуся?» И она бежит, мол, мя-я-яу! Ну мы ее схватили и к маме все-таки отвезли. Потом кошка уже и привыкла к ней. © Татьяна Алиуллова / ADME
- На протяжении нескольких лет отвозили кошку к бабушке на дачу на лето. Каждый раз, когда кошка приносила добычу, бабушка ее выкидывала и не хвалила кису. Решили привезти кошку к себе на дачу. А она лежит день и ночь напролет и дрыхнет. Ну я и говорю ей: «Вот, совсем обалдела. Только есть и спать можешь. Хоть бы птичку одну поймала или мышь. Не кошка, а лентяйка». Кошка выслушала меня и на ночь ушла из дома. Утром я проснулась с летучей мышью на животе и сидящей рядом счастливой кошкой. © Подслушано / Ideer
- Сын и кот неразлучны. Вместе пакостят, играют, переворачивают дом вверх дном. Иногда кот уходит в дальнюю комнату и отсыпается на кровати. Там его трогать нельзя. Когда сын приходит и зовет его играть — кот делает вид, что спит. Но тут же встает и идет к ребенку, стоит только произнести магическое «Что ты дрыхнешь? Завел себе ребенка, значит играй с ним!» По ходу, он реально верит, что это его ребенок. © Подслушано / Ideer
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