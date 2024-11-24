15 снимков, которые как машина времени переносят во времена, когда деревья были выше, а трава зеленеетрава зеленее

Ностальгия
2 часа назад

Каждый раз, вспоминая о своем детстве, многие мечтают очутиться там хотя бы на 5 минут. Это время было по-настоящему беззаботным, тогда все казалось другим. И конфеты были слаще, и мультфильмы интереснее, и дни длиннее.

Из маминых рук все вкуснее

Wojtek Laski/East News

Ну или в хорошей компании на свежем воздухе

Wojtek Laski/East News

Подобные санки, наверное, были в детстве у каждого

Wojtek Laski/East News

Беззаботные времена за школьной партой

Wojtek Laski/East News

Дети на прогулке в детском саду

EAST NEWS
John Massey Stewart/Mary Evans Picture Library/East News

Конкурс ледяных фигур

Wojtek Laski/East News

Семейные посиделки

EAST NEWS
Екатерина Александровна
18 минут назад

Как нá одном столе оказались одновременно летний арбуз, зимние апельсины и - вот тут вообще странно - ананас, о существовании которого мы знали только из стихотворения Маяковского?

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Хлеб, который было невозможно донести до дома, не откусив хрустящую корочку

Wojtek Laski/East News
Meritneith
1 час назад

Как-то негигиенично брать хлеб руками, которыми считаешь деньги (

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Зимние развлечения

AP/East News

Без любимой куклы — никуда

Wojtek Laski/East News

Маленькие спортсмены

EAST NEWS
EAST NEWS

Какая зима без коньков?

EAST NEWS

Наверное, в детстве у каждого была такая шапка

Wojtek Laski/East News

Иногда приятно поностальгировать, окунуться в приятные воспоминания, но главное, не жить прошлым и строить свою жизнь здесь и сейчас.

Фото на превью Wojtek Laski/East News

Комментарии

Уведомления
Meritneith
1 час назад

Смотрю нa эти фото и радуюсь, что мое детство пришлось нa нулевые и десятые, а не нa поздний совок.

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Анна Чугреева
1 час назад

Ностальгически) правда фото "семейные посиделки" - ну совсем постановочное, в каждой своей мелкой делали...

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