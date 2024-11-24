15 снимков, которые как машина времени переносят во времена, когда деревья были выше, а трава зеленеетрава зеленее

Каждый раз, вспоминая о своем детстве, многие мечтают очутиться там хотя бы на 5 минут. Это время было по-настоящему беззаботным, тогда все казалось другим. И конфеты были слаще, и мультфильмы интереснее, и дни длиннее.

Из маминых рук все вкуснее

Wojtek Laski/East News

Ну или в хорошей компании на свежем воздухе

Wojtek Laski/East News

Подобные санки, наверное, были в детстве у каждого

Wojtek Laski/East News

Беззаботные времена за школьной партой

Wojtek Laski/East News

Дети на прогулке в детском саду

EAST NEWS

John Massey Stewart/Mary Evans Picture Library/East News

Конкурс ледяных фигур

Wojtek Laski/East News

Семейные посиделки

EAST NEWS Екатерина Александровна 18 минут назад Как нá одном столе оказались одновременно летний арбуз, зимние апельсины и - вот тут вообще странно - ананас, о существовании которого мы знали только из стихотворения Маяковского? - - Ответить

Хлеб, который было невозможно донести до дома, не откусив хрустящую корочку

Wojtek Laski/East News Meritneith 1 час назад Как-то негигиенично брать хлеб руками, которыми считаешь деньги ( - - Ответить

Зимние развлечения

AP/East News Криптозоолог мамкин 34 минуты назад Крамаров na заднем плане в роли пьяного балбеса)) - - Ответить

Без любимой куклы — никуда

Wojtek Laski/East News

Маленькие спортсмены

EAST NEWS

EAST NEWS

Какая зима без коньков?

EAST NEWS

Наверное, в детстве у каждого была такая шапка

Иногда приятно поностальгировать, окунуться в приятные воспоминания, но главное, не жить прошлым и строить свою жизнь здесь и сейчас.

Фото на превью Wojtek Laski/East News