Как нá одном столе оказались одновременно летний арбуз, зимние апельсины и - вот тут вообще странно - ананас, о существовании которого мы знали только из стихотворения Маяковского?
15 снимков, которые как машина времени переносят во времена, когда деревья были выше, а трава зеленеетрава зеленее
Ностальгия
2 часа назад
Каждый раз, вспоминая о своем детстве, многие мечтают очутиться там хотя бы на 5 минут. Это время было по-настоящему беззаботным, тогда все казалось другим. И конфеты были слаще, и мультфильмы интереснее, и дни длиннее.
Из маминых рук все вкуснее
Wojtek Laski/East News
Ну или в хорошей компании на свежем воздухе
Wojtek Laski/East News
Подобные санки, наверное, были в детстве у каждого
Wojtek Laski/East News
Беззаботные времена за школьной партой
Wojtek Laski/East News
Дети на прогулке в детском саду
EAST NEWS
John Massey Stewart/Mary Evans Picture Library/East News
Конкурс ледяных фигур
Wojtek Laski/East News
Семейные посиделки
EAST NEWS
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Хлеб, который было невозможно донести до дома, не откусив хрустящую корочку
Wojtek Laski/East News
Зимние развлечения
AP/East News
Без любимой куклы — никуда
Wojtek Laski/East News
Маленькие спортсмены
EAST NEWS
EAST NEWS
Какая зима без коньков?
EAST NEWS
Наверное, в детстве у каждого была такая шапка
Wojtek Laski/East News
Иногда приятно поностальгировать, окунуться в приятные воспоминания, но главное, не жить прошлым и строить свою жизнь здесь и сейчас.
Фото на превью Wojtek Laski/East News
Комментарии
Уведомления
Смотрю нa эти фото и радуюсь, что мое детство пришлось нa нулевые и десятые, а не нa поздний совок.
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Ностальгически) правда фото "семейные посиделки" - ну совсем постановочное, в каждой своей мелкой делали...
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