15+ бедолаг, которые на своей шкуре узнали, что такое «чувствовать себя неловко»

Все мы хоть раз в жизни попадали в неловкую ситуацию, но рассказывать о подобных случаях как-то не хочется. Однако некоторые люди ни капельки не стесняются своих провалов и даже делятся ими со всем миром. А все потому, что они смотрят на такой «опыт» только с юмором.

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Кстати, посмотрите еще на одну подборку ярких твитов от тех, кто смеется в любой ситуации.

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К сожалению, в жизни бывают огорчения, но чтобы не унывать в таких ситуациях, можно почитать добрые твиты, которые подсвечивают день, как солнце после дождя.

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