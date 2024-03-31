15+ бедолаг, которые на своей шкуре узнали, что такое «чувствовать себя неловко»

17 человек, которые нашли такие штуковины, что даже глазам не верится
Народное творчество
1 месяц назад
Все мы хоть раз в жизни попадали в неловкую ситуацию, но рассказывать о подобных случаях как-то не хочется. Однако некоторые люди ни капельки не стесняются своих провалов и даже делятся ими со всем миром. А все потому, что они смотрят на такой «опыт» только с юмором.
Кстати, посмотрите еще на одну подборку ярких твитов от тех, кто смеется в любой ситуации.
К сожалению, в жизни бывают огорчения, но чтобы не унывать в таких ситуациях, можно почитать добрые твиты, которые подсвечивают день, как солнце после дождя.
Порой кажется, что неловкие ситуации преследуют нас на каждом шагу. Но не стоит унывать, ведь даже люди, которым старость уже в затылок дышит, ни капельки не вешают нос.