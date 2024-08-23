15 твитов о детях, которые у каждого родителя вызовут мысль: «Божечки-кошечки, жиза-то какая»
Истории
1 час назад
Быть родителем — квест длиной в жизнь. Даже когда дети подрастают, они все равно остаются для нас детьми, и в каждом возрасте отчебучивают что-нибудь этакое. Первые уморительные фразочки, первые подростковые сложности — все это знакомо каждому родителю, все через это проходили.
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Отправили нашу шестилетнюю девочку в ванную самостоятельно чисить зубы. Через минут 10 решила заглянуть, проверить, что она там делает, так как было подозрительно тихо (может, какает ребёнок, мало ли 😎). Смотрю - стоит наша красавица и зубной щёткой размазывает равномерным слоем зубную пасту по умывальнику...
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Вот кажется, будто хотя бы в отпуске можно будет передохнуть от детских выкрутасов и шалостей, но нет. Мелкие сорванцы и на море, и в походе всем жару задают.
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