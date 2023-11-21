15+ женщин, которые встали с кресла парикмахера совсем другими людьми

Дизайн
1 день назад

В кресле парикмахера-стилиста Евгения Жука (@ev.zhuk) побывало огромное количество женщин. Судя по фото, сделанными до и после их преображений, все эти девушки ничуть не пожалели, что доверились этому мастеру. Предлагаем и вам взглянуть на чудеса, которые творит Евгений с женскими шевелюрами.

1.

@ev.zhuk, @zhuk.studio
  • Из милашки в роковую красотку! © li_leno4ka

2.

@ev.zhuk, @zhuk.studio
  • Некрасивых женщин не бывает! И ведь правду говорят. © valentinka_burakova

3.

@ev.zhuk, @zhuk.studio

4.

@ev.zhuk, @zhuk.studio

5.

@ev.zhuk, @zhuk.studio
  • Замечательная работа! Прекрасное «до» и отличное «после». Девушка выглядит по-голливудски! © natalij_boro

6.

@ev.zhuk, @zhuk.studio
  • Хорошо подобранная стрижка творит с возрастом настоящие чудеса. © victosha_sh

7.

@ev.zhuk, @zhuk.studio

8.

@ev.zhuk, @zhuk.studio
  • Вот это ВАУ, конечно! © broshka_kroshka_tomsk

9.

@ev.zhuk, @zhuk.studio
  • Девушка сама по себе очень красивая, но как же здорово макияж и прическа подчеркнули все ее достоинства! © kai1style

10.

@ev.zhuk, @zhuk.studio
  • У девушки открылось лицо и длинная шея! © muakosha

11.

@ev.zhuk, @zhuk.studio
  • Явили свету новую кинодиву... © mariavood

12.

@ev.zhuk, @zhuk.studio
  • Вернули девушку в себя! Отличная работа, просто восторг! © gala1824

13.

@ev.zhuk, @zhuk.studio
  • Главное изменение в глазах! © tatyanadevyataeva

14.

@ev.zhuk, @zhuk.studio
  • Она похожа одновременно и на Дженнифер Лоуренс, и на Хелен Миррен. © al_to_25
  • Еще красную помаду, и получится Кристина Агилера! © darya_erm888

15.

@ev.zhuk, @zhuk.studio
  • У девушки лицо вытянулось, очень красиво! © nastya__tal

16.

@ev.zhuk, @zhuk.studio

17.

@ev.zhuk, @zhuk.studio
  • И самое важное, что поменялась не только внешность. Вы только посмотрите, как изменились глаза! Они горят от красоты и счастья. © olga_aim

18.

@ev.zhuk, @zhuk.studio
  • Сегодня я хотел бы показать одно интересное преображение! Как вам такой результат?
    Кстати, это певица Акула! © ev.zhuk

Звезды тоже любят проводить эксперименты со своей внешностью. Стоит только взглянуть на то, как менялся со временем внешний вид наших любимых звезд — Мадонны, Кэмерон Диас и Николь Кидман.

Фото на превью @ev.zhuk, @zhuk.studio

Комментарии

В придачу к парикмахеру идут тонны косметики и фильтры? Шикарный видимо парикмахер, на все руки мастер...
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Судя по аналогичным подборкам, преображать женские лица в лучшую сторону получается именно у парикмахеров-мужчин.
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Действительно многие сильно изменились в лучшую сторону. Кроме 12, блондинкой лучше. 15 сомнительно. А акулу точно испортили.
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Покажите этих же девушек с новыми стрижками, но там, где они сами накрасятся и сделают укладку
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