15+ женщин, которые встали с кресла парикмахера совсем другими людьми

В кресле парикмахера-стилиста Евгения Жука (@ev.zhuk) побывало огромное количество женщин. Судя по фото, сделанными до и после их преображений, все эти девушки ничуть не пожалели, что доверились этому мастеру. Предлагаем и вам взглянуть на чудеса, которые творит Евгений с женскими шевелюрами.