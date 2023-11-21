15+ женщин, которые встали с кресла парикмахера совсем другими людьми

В кресле парикмахера-стилиста Евгения Жука (@ev.zhuk) побывало огромное количество женщин. Судя по фото, сделанными до и после их преображений, все эти девушки ничуть не пожалели, что доверились этому мастеру. Предлагаем и вам взглянуть на чудеса, которые творит Евгений с женскими шевелюрами.
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- Из милашки в роковую красотку! © li_leno4ka
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- Некрасивых женщин не бывает! И ведь правду говорят. © valentinka_burakova
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- Замечательная работа! Прекрасное «до» и отличное «после». Девушка выглядит по-голливудски! © natalij_boro
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- Хорошо подобранная стрижка творит с возрастом настоящие чудеса. © victosha_sh
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- Вот это ВАУ, конечно! © broshka_kroshka_tomsk
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- Девушка сама по себе очень красивая, но как же здорово макияж и прическа подчеркнули все ее достоинства! © kai1style
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- У девушки открылось лицо и длинная шея! © muakosha
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- Явили свету новую кинодиву... © mariavood
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- Вернули девушку в себя! Отличная работа, просто восторг! © gala1824
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- Главное изменение в глазах! © tatyanadevyataeva
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- Она похожа одновременно и на Дженнифер Лоуренс, и на Хелен Миррен. © al_to_25
- Еще красную помаду, и получится Кристина Агилера! © darya_erm888
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- У девушки лицо вытянулось, очень красиво! © nastya__tal
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- И самое важное, что поменялась не только внешность. Вы только посмотрите, как изменились глаза! Они горят от красоты и счастья. © olga_aim
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- Сегодня я хотел бы показать одно интересное преображение! Как вам такой результат?
Кстати, это певица Акула! © ev.zhuk
Звезды тоже любят проводить эксперименты со своей внешностью. Стоит только взглянуть на то, как менялся со временем внешний вид наших любимых звезд — Мадонны, Кэмерон Диас и Николь Кидман.
Фото на превью @ev.zhuk, @zhuk.studio