15 рецептов от женщин, у которых лицо выглядит будто отфотошопленное

Бытует мнение, что без пластики и уколов красоты сложно поддерживать свежий и цветущий внешний вид. Но девушки из этой подборки докажут — порой дело вовсе не в филлерах, а в грамотном уходе и здоровом образе жизни. Глядя на них так и хочется пойти и сделать маску для лица.

Читатели! В этой статье мы показываем красоток, которые наряду с другими косметическими средствами используют ретиноиды. Хотим предупредить, что этот лекарственный препарат должен назначать врач. Несмотря на то, что их использование очень распространено, у препаратов этой группы целый ряд ограничений и противопоказаний. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем заниматься лечением.

«Мне 37 лет. Не делала ни лазер, ни ботокс, филлеры тоже не колола»

У меня на губе и подбородке шрам от укуса собаки, но я просто обожаю свое отражение в зеркале.

«Вот как изменилось мое лицо спустя −56 кг»

Такое чувство, что на фото справа ваша дочь, а не вы. © wivtch / Reddit

«Мне 40 лет. Так выгляжу без тоналки»

Мне 20 лет и у вас кожа в сто раз лучше, чем моя! © IcyLandscape3541 / Reddit

«Просто иначе накрасилась, а вон какая разница»

«Сбросила 27 кг и вот как выглядит мое лицо»

Вообще, я человек спортивный, но несколько лет назад получила серьезную травму. Из-за постельного режима набрала вес. Наконец, я приступила к тренировкам и живу в гармонии со своим телом.

«Год назад начала использовать ретиноиды. До и после»

«Мне 71 год. И 35 из них я использую ретинол»

Да вы выглядите на 10 лет моложе! © SimulatedSushi / Reddit

Ты вообще о чем? Она выглядит лет на 15-20 моложе! © eternallyfree1 / Reddit

«Мне скоро 38 лет и я выгляжу лучше, чем когда-либо»

Подростком боролось с жуткими прыщами. Сейчас выстроила грамотный уход. Плюс макияжа — я реже трогаю грязными руками лицо.

«Похудела на 17 кг. Вот как теперь выглядит мой профиль»

Начинала я худеть следуя принципам кето-диеты. Но если бы у меня попросили совет, я бы сказала — правильно питайтесь и как можно больше двигайтесь.

«На прошлой неделе спросила совета, как мне краситься так, чтобы не выглядеть старше. И вот результат»

«На первом фото мне 26 лет, на втором — 30. Отказалась от вредных привычек и стала вести здоровый образ жизни»

«Грамотный уход за кожей все меняет. На первом фото мне 48 лет, а на втором — 37»

Знакомый пластический хирург сказал, я старею в обратном направлении. На первом фото я слежу за состоянием кожи, сплю по 9 часов, причем на шелковой наволочке. 11 лет назад я спала по 6 часов в сутки и частенько не смывала макияж. А еще за это время я успела крепко влюбиться.

«Три недели регулярно использую терапию красным светом»

«Три месяца на ретиноидах. Мне 42 года»

Боже, вам дашь максимум 35! © luckypants9 / Reddit

«Мне 44 года. Никаких „уколов красоты“. Что еще посоветуете, чтобы улучшить кожу?»

Мне 26 лет и вы в свои 44 выглядите в сто раз лучше, чем я. © skye-taylinne / Reddit