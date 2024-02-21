15 рецептов от женщин, у которых лицо выглядит будто отфотошопленное
Бытует мнение, что без пластики и уколов красоты сложно поддерживать свежий и цветущий внешний вид. Но девушки из этой подборки докажут — порой дело вовсе не в филлерах, а в грамотном уходе и здоровом образе жизни. Глядя на них так и хочется пойти и сделать маску для лица.
Читатели! В этой статье мы показываем красоток, которые наряду с другими косметическими средствами используют ретиноиды. Хотим предупредить, что этот лекарственный препарат должен назначать врач. Несмотря на то, что их использование очень распространено, у препаратов этой группы целый ряд ограничений и противопоказаний. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем заниматься лечением.
«Мне 37 лет. Не делала ни лазер, ни ботокс, филлеры тоже не колола»
У меня на губе и подбородке шрам от укуса собаки, но я просто обожаю свое отражение в зеркале.
«Вот как изменилось мое лицо спустя −56 кг»
- Такое чувство, что на фото справа ваша дочь, а не вы. © wivtch / Reddit
«Мне 40 лет. Так выгляжу без тоналки»
- Мне 20 лет и у вас кожа в сто раз лучше, чем моя! © IcyLandscape3541 / Reddit
«Просто иначе накрасилась, а вон какая разница»
«Сбросила 27 кг и вот как выглядит мое лицо»
Вообще, я человек спортивный, но несколько лет назад получила серьезную травму. Из-за постельного режима набрала вес. Наконец, я приступила к тренировкам и живу в гармонии со своим телом.
«Год назад начала использовать ретиноиды. До и после»
«Мне 71 год. И 35 из них я использую ретинол»
- Да вы выглядите на 10 лет моложе! © SimulatedSushi / Reddit
- Ты вообще о чем? Она выглядит лет на 15-20 моложе! © eternallyfree1 / Reddit
«Мне скоро 38 лет и я выгляжу лучше, чем когда-либо»
Подростком боролось с жуткими прыщами. Сейчас выстроила грамотный уход. Плюс макияжа — я реже трогаю грязными руками лицо.
«Похудела на 17 кг. Вот как теперь выглядит мой профиль»
И опять присутствует подтяжка лица, подбородка и, возможно, небольшая ринопластика. И фильтры
- Начинала я худеть следуя принципам кето-диеты. Но если бы у меня попросили совет, я бы сказала — правильно питайтесь и как можно больше двигайтесь.
«На прошлой неделе спросила совета, как мне краситься так, чтобы не выглядеть старше. И вот результат»
Еще бы прическу с залысинами поменять или не так туго затягивать хвостик)
«На первом фото мне 26 лет, на втором — 30. Отказалась от вредных привычек и стала вести здоровый образ жизни»
А глубокие морщины со лба куда девались? Сами собой чудесным образом разгладились?
«Грамотный уход за кожей все меняет. На первом фото мне 48 лет, а на втором — 37»
Знакомый пластический хирург сказал, я старею в обратном направлении. На первом фото я слежу за состоянием кожи, сплю по 9 часов, причем на шелковой наволочке. 11 лет назад я спала по 6 часов в сутки и частенько не смывала макияж. А еще за это время я успела крепко влюбиться.
«Три недели регулярно использую терапию красным светом»
«Три месяца на ретиноидах. Мне 42 года»
- Боже, вам дашь максимум 35! © luckypants9 / Reddit
«Мне 44 года. Никаких „уколов красоты“. Что еще посоветуете, чтобы улучшить кожу?»
- Мне 26 лет и вы в свои 44 выглядите в сто раз лучше, чем я. © skye-taylinne / Reddit
А для тех, кому нравится смотреть на подборки в стиле «До/После», мы подготовили еще одну статью, глядя на фото в которой люди ойкнули и глаза вытаращили.
Комментарии
Все они выглядят на свой возраст. Просто можно в любом возрасте выглядеть хорошо или выглядеть плохо.
Спустя подтяжку лица и тонну фильтра