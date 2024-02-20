16 человек поделились теплыми историями из детства, и их невозможно читать без улыбки

Окунаясь в детские воспоминания, большинство из нас испытывает теплые чувства и приятную ностальгию о беззаботном времени. Наверняка у каждого найдется куча историй, которые периодически всплывают в памяти, вызывая желание хоть ненадолго вернуться назад.