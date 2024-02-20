16 человек поделились теплыми историями из детства, и их невозможно читать без улыбки
Окунаясь в детские воспоминания, большинство из нас испытывает теплые чувства и приятную ностальгию о беззаботном времени. Наверняка у каждого найдется куча историй, которые периодически всплывают в памяти, вызывая желание хоть ненадолго вернуться назад.
- В детстве я любила глазурь, которую моя мама варила для тортов и булочек. Но мне доставалось только облизать миску, а хотелось мне этой глазури целое ведро. И как-то раз, пока мама была на работе, я решила сварить ее сама. Интернета тогда еще не было, я нашла рецепт в поваренной книге. Одна беда — не нашла сливочного масла.
Ну я не растерялась, взяла вместо него кусок свиного жира. Какая разница, подумала я. Смешала сахар, молоко, какао и свиной жир. Этот запах я помню до сих пор. Пробовать не стала, получившуюся пакость вылила в унитаз, кастрюльку помыла, квартиру от запаха проветрила, а маме рассказала только через 20 лет про свое фиаско. © DizzyZhuzhik / Pikabu
- В детстве я была очень наглым ребенком и, как и все дети, подбирала всякие фразочки у взрослых. Возвращаюсь я как-то из школы и прошу маму налить мне чай, на что она мне отвечает, конечно же, в шутку: «У нищих слуг нет». На следующий день я возьми да и скажи так же учительница, когда та попросила меня протереть доску на перемене. Однако она не оценила моего юмора, и вечером мы с мамой сидели у директора и уже смеялись втроем. © Подслушано / Ideer
- Я была очень маленькой, папа разбудил среди ночи, закутал в плед и вынес на балкон с криками: «Просыпайся! Там комета хвостом вперед летит! Это бывает раз в несколько тысяч лет!» И вот мы стоим и смотрим на нее, папа с мамой еще вместе, смеются, обнимая меня. © i_marten / Twitter
- Когда мне было 4 года, отец сказал мне, что если рядом со мной резко затормозит машина, я должен убежать, потому что это опасно. Совет, конечно, хороший, но наш дом и мои качели находились рядом с дорожным знаком «Стоп». Я каждый раз на всех парах мчал к дому, когда проезжала машина, а происходило это примерно раз в 5 минут. © Unknown author / Reddit
- Помню, как в детстве я был дома один, и мама утром сказала мне пропылесосить. Я пылесосил и нечаянно засосал мамин носок. Чтобы скрыть улики, я засосал другой. © Podslyshano / Twitter
- Я в 6 лет решила подарить маме коробочку конфет собственного производства, а именно бананы в шоколаде. Из тетрадного листа сделала коробку, порезала бананы...и все, что делать дальше, непонятно. Как топить шоколад, я не догадалась, поэтому просто написала на коробке: «Конфеты» и оставила все как есть. То есть просто порезанные бананы в этом размокшем тетрадном листе. © Rittery / Pikabu
- В детстве, когда я была несмышленым ребенком, мама, собираясь на корпоратив, попросила принести ей туалетную воду. Я, не задумываясь ни на секунду, взяла ковш для воды из ванной и пошла в туалет черпать воду. Но, увы, ковш не пролезал в сливное отверстие. Я минут пять пыталась так и эдак набрать воды, но все безуспешно. Вся в слезах и соплях, я подошла к маме и сказала, что возьму кружку и наберу туалетной воды. Так сильно мама еще не смеялась. © Подслушано / Ideer
- Мой папа был и остается заядлым орнитологом. В детстве он рассказывал мне много всякого о птицах и о том, как их узнавать по внешнему виду и крику. Каждый вечер после ужина у нас был небольшой ритуал: мы выходили на улицу и прогуливались до сарая и обратно, ухая, как совы, пытаясь заставить сов «говорить» с нами. Иногда даже получалось. © figuresofpathos / Reddit
- Как-то раз мама забрала меня из художественной школы, мы шли домой от остановки через темные зимние дворы с многоэтажками. И мама рассказала мне, как найти полярную звезду на небе. Мне с тех пор большая и малая медведица всегда напоминают обо мне и маме. © leoreth3 / Twitter
- В детстве решила сделать маме подарок на день рождения — сшить сама ей трусы. Взяла ее белье за образец, разрезала пополам — вот и получилось лекало. Не долго думая, снимаю с окон штору и начинаю из нее вырезать по лекалу. А чтобы мама посильнее радовалась, я взяла да и всю штору на это дело и перевела. Веселая встретила ее с работы. На табуретке мой подарок стопкой лежит. Мама, когда увидела, начала плакать и смеяться. Пару дней походила в моем подарке, затем объяснила, что из штор не шьют такие вещи. © Подслушано / Ideer
- Я первый сын у родителей. Моему отцу было 25, когда я родился. В первые каникулы, в первом классе отец разбудил меня с криком: «Мы опоздали! Давай быстрей вставай, побежали в школу!» Я в панике хватался за все, что видел, пока мама не сказала: «Не мучай ребенка, у него каникулы». Отец рассказал, что шутил надо мной так же и в садике на выходных зимой, а мама его ругала за это. Ее нет уже давно, но я до сих пор вспоминаю это чувство, когда мама мне полусонному помогала раздеваться, и я прыгал обратно на свое складное кресло досыпать законный выходной. © Unknown author / Pikabu
- С раннего детства я была обладательницей пышных длинных ресниц. И однажды мама поймала меня на их стрижке. Один глаз я уже успела обстричь под корень, до второго не дошло. А все потому, что мне было стыдно ходить с волосатыми глазами. © Podslyshano / Twitter
- Когда я была маленькой, у нас дома была банка для печенья в виде пингвина. Однажды, когда мне было лет 7, я решила поиграть с ней и оставила ее с повернутой в другую сторону головой. Когда мой отец спросил, что с пингвином, я решила прикинуться невинной. Тогда я поняла, что могу разыгрывать папу время от времени, когда он того не ожидает, просто поворачивая голову пингвину. Баловалась я так несколько лет. Думаю, в конце концов папа раскусил меня, но решил подыграть, видя, что это было безобидно, а мне очень весело. © Nekoninja10 / Reddit
- Весна была. Мне пять лет, у мамы день рождения должен быть 1 июня. Ну я и решила ей подарить жилетку, она давно ее у папы просила. Взяла я ее норковую шубу, побрила и подрезала. С тех пор мама шубы не любит, еще три дочери и сын подрастают. © Подслушано / Ideer
- Одно из самых ярких воспоминаний из детства — это как я прихожу к своей подруге-соседке, а она мне говорит: «Можно на стенах рисовать, мы обои скоро новые клеить будем», на ее стене уже красовались гномики, звери, а моему счастью не было предела. © Podslyshano / Twitter
- Сегодня говорил с бабулей моей по телефону. Я рассказал ей, что нашел много ракушек красивых на море. А она рассказала, что в детстве, когда ездили на море, покупала красивые ракушки и подбрасывала нам с сестрой на пляже. А мы радовались безумно, находя такие красивые артефакты. Люблю бабушку, спасибо ей за счастливое детство. © NaumKhvor / Pikabu
Именно такие теплые воспоминания позволяют нам оставаться детьми в душе, даже когда нам уже 40, 60 или даже 80 лет.
Комментарии
А я решила тоже сделать глазурь, на кекс, было мне уже лет 14-15, прочитала в кулинарной книге, что то я явно сделала не так, переварила может, получилась типа густой карамели, стала лить на кекс прям с огня, она стала стекать, и я прям рукой потянулась поправить.. дико обожгла два пальца, она ж прилипла к ним(( но все проходит, и ожоги прошли)
Накануне Первомая сделали в комнате ремонт На светло-зеленом фоне золотые кленовые листочки.Видела, как родители это делали. Каждый листик по трафарету . В начале 60-х гг это было круто. Прийдя с демонстрации я приложила картонного голубя к стене , обвела его, и все что внутри выцарапала до кирпича .На самом видном месте Пусть радуются! А меня наказали.
Ракушки - это не артефакты. Арефакт - это созданное человеком. Слово artificial как бы намекает.