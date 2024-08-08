16 человек, которые хотели почиллить в отеле, но не тут-то было

Хочется, чтобы отель, гостиница или хостел стали милой часть нашей поездки. Но везет далеко не всем. Люди показали, какие сюрпризы встретили их в местах проживания.

«Это — номер с двумя кроватями. И тут есть окошко прямо в душ»

«Наслаждаюсь» просмотром ТВ в моем номере за $600″

Тут 25% экрана скрыто за этой декоративной деревянной панелью. И телек никак не подвинуть. Я проверил, тут все номера такие! Сначала я бесился, а потом даже поржал. Кто это вообще проектировал?

«Ковер новый, но выглядит так, будто изношен до предела»

«Когда ночью включаешь свет в ванной, выглядит это так»

«Заехал в гостиницу во Вьентаме. Так они решили проблему с ванной комнатой: унитаз рядом с кроватью»

«В моем номере есть „Ловушка для пальцев“. Это у них такой дверной упор»

Блин, это хуже, чем наступить на Лего! © ServedNoodles / Reddit

«Смотрю на этот ковер, и мне кажется, что я немного не в себе»

«Ну и шкаф! Чуть не ударился головой»

«Душ в отеле. И это я еще не супервысокий (1,88 м)»

© JRakuehn / Reddit Вианна 1 час назад Aвтoр Лидия, вaши пoдбoрки мнoгиe лиcтaют чeрeз рaз, пoэтoму нe для 100% юзeрoв этoт мужик eщe кaк рoднoй, пoвтoритe фoтo eщe рaз 10 для зaкрeплeния мaтeриaлa - - Ответить

«Здесь, прямо за подушками, притаился выключатель, так что будьте готовы к внезапному ночному пробуждению»

Кран и раковина не состыковались

© DiceGottfried / Reddit Вианна 58 минут назад Этa рaкoвинa былa вceгo рaзa 3-4 в вaших пoдбoркaх. Этo oчeнь мaлo, aвтoр Лидия! Принecитe ee eщe нecкoлькo рaз, вдруг юзeры ee тaк жe, кaк и вы, зaбывaют - - Ответить

«Диван в нашем номере. И да, он цельный»

«Чудесный вид разворачивается перед моей девушкой в нашем номере»

А здесь зеркало, ввинченное в потолок прямо над унитазом

Гостиничный коридор, который ведет в никуда