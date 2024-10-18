16 человек, которые попали было в неприятности, но добрые люди им помогли
Истории
9 минут назад
В жизни всякое случается: неприятности могут подстерегать в совершенно неожиданных местах. К счастью, для героев нашей подборки все закончилось хорошо благодаря отзывчивым людям.
- Поздно ушла с работы. Еду в последней электричке. В вагоне я и странноватый парень с сальными глазками. Я встала и вышла в другой вагон. Бац, дверь открывается — он входит и лыбится. Весело ему, что я испугалась. Судорожно думаю, что делать, как вдруг откуда-то сбоку встает молодая девушка. Она выше того парниши на полголовы. И как давай на него орать. У меня аж уши заложило. Он ретировался, пождав хвост. А мы с ней вместе и ехали до моей остановки.
- У меня был один из тех дней на работе, когда все из рук валится. Я допустила ошибку в важном проекте, из-за чего срок сдачи мог сорваться. Чувствовала себя ужасно, потому что подвела команду и была уверена, что все разозлятся на меня. Но мои коллеги заметили мое состояние и вместо того, чтобы осуждать, предложили помощь. Мы вместе разобрались с проблемой, они помогли мне исправить ошибку. Я поняла, что работаю в замечательной команде. © Не все поймут / VK
- Заболела мама, ее положили в больницу. Я неделю к ней ездила, а моей дочке всего 2 года — не с кем было ее оставить. Поэтому с ней сидел... мой начальник. Он узнал, что у меня проблемы, и предложил помочь. Сказал: «Привози дочку ко мне, у меня все равно двойняшки такого возраста, третьей такой же меня не напугаешь». Всю неделю он действительно просидел с моей дочкой. © Не все поймут / VK
- Когда моей девушке должно было исполниться 32 года, она очень грустила по этому поводу. Мы пошли в магазин и, пока выбирали что купить, я тихонечко спросил у кассирши, может ли она попросить у моей девушки документы для подтверждения возраста, чтобы поднять ей настроение. Она с радостью согласилась, а любимая была так счастлива, что даже спустя 3 года вспоминает тот случай. © theikno / Reddit
- Коллега с маминой работы несколько лет назад завел мейн-куна. А если точнее, то спас. По вине предыдущих владельцев кот выпал из окна, повредив спину. С лечением заморачиваться не стали и упустили драгоценное время. Все эти годы он ухаживает и заботится о коте вместе со своей девушкой, хотя у животного парализованы нижние конечности. Несмотря на то что он навсегда останется инвалидом, несмотря на все сопутствующие трудности, котик бесконечно любим и заимел по-настоящему прекрасных хозяев. © Подслушано / Ideer
- У моего мужа большой размер ноги. Настолько, что купить ему обувь можно было только в одном магазинчике рядом, да и тот закрылся. Теперь можно купить туфли только через интернет. Вырос мой супруг в бедной семье, найти во что обуться было всегда для него большой проблемой. Когда мы с ним познакомились, у него было всего одна пара обуви — кроссовки. Из-за всех этих сложностей он всегда затаскивал их до дыр в подошвах.
И вот однажды, когда он учился на механика, я подарила ему на день рождения пару хороших ботинок со стальным носком. Он знал, что это дорого и даже потребовал, чтобы я немедленно их вернула. Чтобы этого не делать, мне пришлось соврать, что я купила их несколько месяцев назад на распродаже. С тех пор я много раз покупала ему «обувь по акции». Однажды он даже прослезился, потому что я купила ему вторую пару кроссовок задолго до того, как его старые пришли в негодность. Последний раз я выдумала распродажу потому, что просто хотела купить ему сандалии для походов, чтобы он не ходил там в общий душ босиком. © keelhaulrose / Reddit
- Я сказала лучшей подруге, что выиграла путевку, и позвала ее поехать со мной бесплатно. Мы остановились в хорошем хостеле, побывали на куче интересных мероприятий. На самом деле я, конечно, ничего не выигрывала, а просто решила, что она заслужила этот отдых. Я прекрасно знала, что она не может себе такое позволить. Да и она ни за что бы не приняла такой подарок, если бы я просто открыто все оплатила. © 247mumbles / Reddit
- Моя свекровь потрясающая. После нашего с мужем развода, когда я была на финансовом дне, она добавила мне половину суммы до человеческой двушки. Не мне, конечно, а своему внуку — моему сыну. Она никогда не лезла с советами и упреками. Не защищала своего сына. Держалась в стороне. Объективно смотрела на ситуацию. Мне бы столько мозгов. С мужем мы потом сошлись, все наладилось. Но я очень благодарна ей за поддержку в тот момент, когда весь мир вокруг меня рушился. © Подслушано / Ideer
- 30 лет назад моего папу обокрали в поезде. Забрали шапку и все деньги, а на дворе зима. И ему еще билет надо было один купить на пересадочный поезд. Так вот, соседи его, узнав о происшествии, накормили его и под честное слово дали денег на билет. Добравшись домой, родители первым делом вернули попутчикам всю сумму и до сих пор их добрым словом вспоминают. © Инкогнито 3258 / Дзен
- Моя младшая сестра собралась с классом на арендованном автобусе ехать за грибами, и им разрешали брать с собой родственников. Ну я тоже решила поехать. Подходим мы к школе, и я понимаю, что начались месячные. А тогда все это у меня проходило крайне болезненно, цикл был нерегулярный. И вот до школы осталось дойти три шага, а меня скрутило так, что хоть кричи. Сестру я отправила на автобус, а сама, как потом мне сказали, белая как бумага и скрюченная присела на скамейку. Ну, думаю, все, приплыли. И тут походят ко мне двое мужчин, спрашивают, что случилось. Я, теряя сознание, объясняю. Они берут меня под руки, доводят до машины, узнают адрес и везут домой. Я, конечно, сейчас представляю, что сначала подумала моя мама, когда открыла дверь и увидела меня, висящую на двух мужчинах. В общем, передали они меня из рук в руки, я кое-как объяснила ситуацию и, наверное, отключилась, так как ничего не помню дальше. Очень жалею, что не сказала тем мужчинам элементарное «спасибо». Даже их лиц не запомнила, но всегда вспоминаю их с благодарностью. © Надежда Рябченкова / Дзен
- Жили с женой на съемной квартире, а под нами — молодая пара с ребенком. К ним свекровь каждый день нянчиться ходила и как же она достала! Только начнет моя жена пылесосить, тут же стук в дверь и змеиное шипение. Звонит как-то хозяин нашей квартиры и говорит, что наш кот выпал из окна. Когда я приехал, то был в шоке, ведь увидел ту самую женщину с моим котом на руках. Как оказалось, она в дождь, увидев упавшего кота, пошла спасать его от своры собак и забрала к себе, насухо вытерла, пыталась накормить и напоить. Конечно, без травм не обошлось, но за этот поступок я простил ей все, купил конфеты и долго благодарил за спасение своего питомца. © Лекс / Дзен
- Как-то раз ехала в поезде и не взяла белье. Ехали в ночь, было довольно прохладно, хоть и начало лета. Тут открываю глаза и вижу, как какой-то мужик накрывает меня одеялом. И сразу уходит. А через 5 минут внезапно приходит проводница и такая: «Вам мужчина из соседнего вагона оплатил белье», — и приносит стопку. Что это за таинственный доброжелатель был, я так и не узнала. © Не все поймут / VK
- Я снимаю квартиру с еще 2 девушками, мы отлично ладим, но все же лучшая наша соседка — женщина, которая живет этажом выше. Ей уже за 70, кажется, но она еще очень и очень активная. Живет одна, ей часто бывает одиноко. Она прекрасно к нам троим относится, поэтому мы и навещаем ее чуть ли не ежедневно. Каждый раз, когда мы к ней приходим, соседка кормит нас невероятно вкусной едой. Причем это не простые блюда, которые мы сами себе можем приготовить, а всегда что-то изысканное и красивое. Она говорит, что это любимые блюда ее мужа. Она их готовит в память о нем. Мы всегда умилялись и чуть ли не плакали от ее рассказов и как-то решили сделать соседке классный подарок. По чуть-чуть начали узнавать рецепты этих блюд и записывать, ведь бабушка все готовила по памяти, поэтому нельзя было просто сфотографировать рецепт. Затем мы красиво все оформили, отнесли в типографию и получили очень даже неплохую книгу рецептов. Соседка разрыдалась от нашего подарка, очень долго нас благодарила и продолжает благодарить каждый раз, когда встречает. © Не все поймут / VK
- Лежала на сохранении. Больница маленькая: одна палата тех, кому по срокам уже рожать, на одном этаже с родившими. Поздний вечер, полдня в соседней палате плачет малыш. Я не могла сидеть спокойно, дергалась. Соседки по палате шикали на меня, мол, у тебя дети уже есть, не можешь детский плач потерпеть? А мне жалко. Переборола стеснение, пошла и спросила, нужна ли помощь. Оказалось, что очень нужна. Девчонка одна в палате, испуганная, не справляется, нет возможности даже чай попить. Налила ей кружку, поговорила, успокоила. Мама успокоилась, успокоился и малыш. Больше так не плакал. © Мамдаринка / VK
- Подруга решила уволиться. Быстренько написала заявление в отделе кадров. Начальница в отпуске была, но все узнала и говорит: «Галина, что ж ты мне не сообщила?» А та глазки в пол: «Боялась, вы не отпустите». А начальница и выдала: «Насильно мил не будешь. Но вообще-то ты вторую часть отпуска не отгуляла!» Короче, стопанули они и заявление на увольнение, Галя получила отпускные, а потом без проблем уволилась. Повезло ей с начальницей.
- Только нам с мужем могло так повезти, что мы оба попали в больницу через две недели после рождения наших малышей-двойняшек. У меня аппендицит, а у него камни в почках. Обоим требовалась срочная операция. Стала судорожно звонить родственникам, чтобы найти того, кто согласится пару дней побыть с малышами. Моя мама отказалась. Сказала, что ее не отпустят с работы — она бухгалтер на заводе. Мой отец сказал, что не справится с детьми и повесил трубку. Мама мужа в эти дни уезжает в санаторий. Предложили оплатить ей новую путевку и всю поездку, но планы свои она менять не собиралась. Моя лучшая подруга сдает сессию, некогда. Осталось только одно: оставить своих крох на совершенно незнакомую нам няню. Договорились с агентством, и тут мне звонит мой младший брат. Ему 13 лет. Говорит, что услышал мой разговор с мамой и с радостью поможет. Договорились, что вместе с ним будет и няня. Чтобы наблюдать за няней, мы поставили камеру. И мне удалось увидеть не только то, что наших детей няня не обижает, но и то, как мило и ловко младший брат обращается с детками. Он менял им подгузники, сам купал, кормил и переодевал. Брат даже читал племянникам сказки и пел колыбельные. Я и не знала, что у меня такой добрый и замечательный брат. © Палата № 6 / VK
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