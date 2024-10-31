16 человек, которые решили заняться собой, а получилось как всегда

Кто из нас не давал себе слово, что с понедельника наконец-то начнет новую жизнь. Будет вставать рано утром, делать зарядку, правильно питься, обязательно выбросит все шоколадки, еще и английским каждый день заниматься... Но в реальности все может быть совсем по-другому. И если у кого-то путь развития себя получается легким и простым, то у кого-то все обязательно будет через приключения.

Узнала, что такое стыд. На индивидуальном занятии с тренером во время приседа порвались на попе шорты... И молодой красивый парень с очаровательной улыбкой выдал: «Вот видите, растет как на дрожжах!» Надолго, наверное, он меня запомнил. © Подслушано / VK

«Решила сегодня взвеситься после строгой диеты и тренировок. И вот что из этого вышло»

Я решила похудеть. Целый месяц питалась правильно, а вес не менялся. Скажу больше: прибавились бока, живот не уходил. Изнурительные тренировки, ограничения в еде, физически выматывающая работа — и все это без толку. А секрет оказался простым: выяснилось, что я беременна. Вот сижу в непонятках, зато булки уплетаю с котлетками. © Подслушано / VK

Я сейчас живу в Китае и учу китайский. И вот покупаю я, значит, в кафешке чай. Молочный улун который. Девушка на кассе как-то смутилась, несколько раз переспросила, но потом все-таки продала. Потом мы обсуждали это с мужем и оказалось, что я просила молочную тележку! А сам муж тоже произносил неправильно: у него это был чай из коровы. © Unknown author / Reddit

Я в Китае уже 5 лет. Все это время усиленно учу китайский, говорю вполне сносно. И вот сегодня заказывала куру в кафе. Не так произнесла слово, но понять в целом можно. А они, блин, заржали! А я от неожиданности взяла и просто растерялась и сконфузилась. Чуть убежала оттуда без своей курицы как маленькая девочка. В общем, курица вкусная, но больше я туда ни ногой.

Решила я однажды порадовать себя и приготовить утром что-то вкусненькое на завтрак. Наслушалась про вред сухомятки и кофе натощак. Открываю холодильник, а там шаром покати. Ну, думаю, ладно, я из того, что есть, что-то соображу. В итоге взяла яйца, остатки овощей, умудрилась сделать какую-то нелепую смесь, которая больше напоминала оладьи, чем омлет. На вкус было отвратительно, я даже не смогла доесть. Поняла, что мне еще рановато замуж. А еще, что бутеры и кофе натощак приносят больше удовольствия, чем мои кулинарные неожиданности. © Палата №6 / VK

Секрет похудения прост: надо всего лишь сжигать калории до того, как съесть их

Решил я попробовать приготовить домашнюю пиццу, хотя до этого вообще не готовил. Нашел рецепт, купил все ингредиенты и принялся за дело. Замесил тесто, раскатал его, добавил все ингредиенты и поставил в духовку. Через 10 минут кухня наполнилась жутким дымом, и я в панике открыл духовку. Оказалось, что пицца прилипла к противню, а тесто горело. В итоге я не только не приготовил пиццу, но и поджег кухонное полотенце, а еще обжег пальцы. Доставка бы мне обошлась дешевле… © Палата №6 / VK

Решила худеть. Купила хлопья "Фитнес", чтобы есть их по утрам. Съела всю пачку за час. Черт. © Палата №6 / VK

Договорились со знакомой, что будем худеть вместе. Утром выходим на пробежку (больше на прогулку). Пытаемся на спортплощадке заниматься. Но самое важное - питание. С этим, конечно, проблемки. Признаюсь, я втихаря покупаю вкусняшки. Вчера с этой подругой встретились в магазине. У меня в корзине кусок торта, у нее чипсы. Сделали вид, что просто друг друга не заметили. Утром снова на пробежку. © Палата №6 / VK

Захотела я выучить иностранный язык, и как нельзя лучше пришлось предложение моего старшего брата меня научить, ведь он как раз изучает его в универе. В общем, научил он меня нескольким выражениям, а потом мне еще и повезло познакомиться с носителем и попробовать «блеснуть» своими познаниями. Когда я начала говорить, у того аж глаза открылись от удивления. Как выяснилось, братец вместо «привет, меня зовут Галя, я люблю смотреть кино и интересуюсь ресторанной культурой» научил меня говорить «я Галя, ненавижу мыться, но у меня было 3 мужа, один из которых открыл ресторан в мою честь». © Палата №6 / VK

Окончила университет, а английский язык так и остался на уровне "normalno". Начала я задумываться о своей никчемности, как пронесся по городу слух, мол, приехал иностранный преподаватель, носитель английского языка. Подбила подругу ходить со мной к нему на уроки, так как соображает она лучше меня, поможет чем-нибудь. Преподаватель оказался на редкость хорош собой. На третьем занятии все, что я делала - это ненароком пялилась на него. Но мой английский развивался настолько медленно, что когда он подошел к нам с подругой после уроков и о чем-то спросил меня, я лишь смущенно отказалась и поспешила ретироваться. Только потом я узнал от подруги масштаб моего фейла, ведь он пытался пригласить меня на свидание, а я отказала. Ну что ж, вооружусь переводчиком, может, еще не все потеряно. © Палата №6 / VK

У меня была подруга, которая жила с семьей в Коста-Рике. Она учила испанский язык и говорила уже на тот момент довольно хорошо. Но даже несмотря на это, она как-то хотела сказать, что ездит на лошадях, «кабальос», но случайно сказала, что ездит на «кабальеро», что переводится как «джентльмены». © Unknown author / Reddit

Исходная ситуация: Рост 187 см, Вес 95 кг. Ем все: сладкое, вредное, жирное, мучное, засадить полторашку газировки в день - легко! И днем, и на ночь. На протяжении нескольких лет, при таком питании вес не сдвигался с отметки 95 кг больше чем на 1-2 кг в обе стороны. И вот решил полностью отказался от сахара, сладкого, хлеба, мучного, майонеза, жареной картошки, булочек, сливочного масла, чая, кофе, алкоголя. Истекал слюной глядя на шоколадные конфеты, торты, свежие горячие булочки и хрустящий хлеб. 3 раза в неделю посещал тренажерный зал и занятия единоборствами. В общем, долго томить не буду. На сегодняшний день, спустя месяц, мой вес равен 96 кг! Мотивация и уверенность в отказе от вкусностей слегка пошатнулись. © ******otron / Pikabu

«Подруга тут нашла свой дневник»

«Дневник, в котором буду описывать, что полезного я сделала для своего тела, волос, ногтей, организма. Начала 1.12.2014». Фото было сделано 6 лет спустя.

Я был в Мексике с друзьями. Одна девушка из нашей компании пыталась попрактиковаться в своем испанском с местными. Ей нравились дети, поэтому она подходила к группкам детишек на улице и задавала им, как ей казалось, вопрос: «Как вас зовут?» причем довольно громко. Все дети шарахались от нее. Она не понимала, в чем дело, пока я не сказал ей, что на самом деле она подбегала к этим детям и кричала: «Как меня зовут?! Как меня зовут?!» © LouisCapet / Reddit

Решили с супругой по средам говорить только на английском. Любые вопросы, любые фразы должны звучать только на английском и ни на каком другом языке. Поэтому мы по средам не разговариваем. © WebDiez / Pikabu

Загорелась выучить французский. База кое-какая была: «Рено», «Пежо», багет — для меня не пустой звук. Купила учебник, чтобы самой заниматься. В нем в каждом уроке изложено краткое грамматическое правило и пара новых повседневных фраз. На втором же уроке была фраза: «Жак, прекрати! У меня болит голова!» Итог: как на французском попросить поесть и попить, пока неясно, зато как продинамить какого-нибудь Жака, уже усвоено. © YuliyaZi / Pikabu