16 историй о том, как видеоигры подкинули дровишек в семейные отношения

Для парня явно девушка была менее важна, чем игры. Ну не заводи отношения, если не готов, ну думать же надо! Для меня игры лучше, к примеру, потому что в отношения надо вкладываться. А в игру, в которую я играю, это необязательно. При этом если в игру играешь долго, больше бонусов. А отношения - такая штука, над которыми если даже и поработаешь, то неясно, что из этого получится.

Девушка из последней истории - тоже думать надо было. А раз семья есть, остаётся только представлять её отсутствие. Я живу только для себя и играю, всё. И вполне доволен. Семья - слишком большая ответственность, мне она точно не по зубам.