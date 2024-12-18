16 историй о том, как видеоигры подкинули дровишек в семейные отношения
На тему видеоигр люди могут спорить часами. Одни считают, что лучше полезным чем заняться вместо многочасового сидения за устройством, другие же кричат, что игры ничуть не уступают другим видам досуга, например, просмотру фильмов и чтению книг. Герои нашей сегодняшней подборки рассказали, что бывает, когда кто-то в семье увлекается играми.
- Недавно случайно увидела у мужа в смартфоне на всплывающем уведомлении текст от какой-то Валькирии: «Маякни, как освободишься». Телефон под паролем. Разрыдалась. Он вышел из ванной, спросил причину слез и... расхохотался. Открыл переписку, дал прочитать: его команда «Валькирия» в онлайн-игре какой-то ждет. А я уже мысленно развелась и строила планы, как жить дальше. © Карамель / VK
- Мне 19. Учусь в престижном вузе столицы, подрабатываю в свободное время. Из-за проблем со здоровьем на лето остаюсь дома с родителями и без работы. В городе у меня друзей нет, да мне и не надо. Я люблю компьютерные игры, мне нравится так проводить свой досуг. Только родители не понимают, ругаются, что негоже девушкам фигней страдать. Вырубают интернет, кричат, увозят меня в деревню. Во время учебы не играю совершенно, других дел полно. Дома хочется забуриться и отдыхать. © Подслушано / Ideer
- Живу с мужем, а он компьютерные игры обожает. Я всегда его упрекала, что свой ноут он больше меня любит. Как-то ночью спали вместе, несколькими баллами тряхануло — часто бывают землетрясения. Так он проснулся, побежал в зал, схватил свой ноут и через балкон со второго этажа сиганул. А я так и осталась спать! Все, кому рассказывала, смеялись. Смешно? А это очень обидно. © Подслушано / Ideer
- Муж на днях купил торт. Я-то думала, что это для романтического вечера, а оказалось, что для его игры в приставку с друзьями. Говорит: «Ну ты же тоже кусочек съешь!» Ну как сказать... Пришла, ем свой кусок, смотрю, как они играют. И думаю: «Романтика у нас на высоте!» Иногда кажется, что если я уйду, он и не заметит. © Карамель / VK
- Учась в вузе, очень любила видеоигры, могла играть сутки напролет с перерывами только на туалет и еду. Семья мое увлечение не разделяла, доходило до крупных ссор, пару раз мой компьютер едва не вылетал в окно шестого этажа. Прошло время, я доучилась и устроилась в геймдев, где навыки и знания, полученные за годы игр, стали большим подспорьем. Теперь у меня есть работа мечты и хороший заработок. Но родители до сих пор требуют «найти нормальную работу и перестать играть в тупые игрушки». © Подслушано / Ideer
- Муж стал по вечерам засиживаться за игрой про Средневековье. Постоянно мне говорил: не мешай! Не высыпался, ходил с красными глазами. Но пройти кампанию не мог. Мне стало интересно. Днем, пока дома никого не было, зашла я в эту игру. За три дня выиграла и показала мужу. Он сперва не мог поверить. А потом такой выдает, что мне удалось победить лишь потому, что играла на самом низком уровне. А он играет только на самом высоком. Теперь соревнуемся, кто быстрее на высоком победит: я днем играю, он вечером. © Палата № 6 / VK
- Сегодня вышла игра, которую я ждал годами. За полгода до выхода (когда стала известна дата) я специально взял отгулы на работе и предупредил жену, что у меня будут выходные, когда я залезу в свою нору и все, нет меня, буду играть. И регулярно об этом напоминал по мере того, как приближалась дата. Так вот, сегодня, в день выхода, когда начались мои дни наедине с игрой, жена устроила у нас кинопросмотр с друзьями. Я помог ей все организовать, всех поприветствовал — и ушел обратно в свою нору играть. Так после всего жена устроила скандал! Мол, это было некрасиво! Я ответил, что предупреждал же за полгода. А она заявила, что мог бы и прервать на пару часов свою глупую игрушку. Я аж растерялся, неужели я неправ? © iamironman_22 / Reddit
- Мы с женой поклонники одной видеоигры, даже познакомились, когда играли в ее онлайн-версию. Жена даже больший фанат, чем я. Так вот, к этой игре выходило дополнение, жена аж загорелась и сразу дала понять, что все выходные будет рубиться. Но тут новость: у меня родился племянник и сестра позвала нас к себе в гости, чтобы познакомиться с малышом. Блин, это было безумно важно для меня, мой первый племянник, первый внук папы! Когда я объявил об этом жене, она аж побледнела и сказала, мол, повеселитесь, я буду играть. Я стал ее уговаривать, мол, это займет всего час или два. Явно нехотя, но она согласилась. Потом, в гостях, она была явно недовольна, все время смотрела в телефон, а по приезде домой просто рванула к ноуту, чтобы играть. Но там что-то заглючило, игра не запускалась, у жены началась настоящая истерика, она плакала и кричала, что я испортил такой важный вечер в ее жизни. А утром не было дома ни ее, ни ноутбука. Она оставила записку, мол, пока поживет у родителей, потому что ей нужно подумать о том, сможет ли она быть с кем-то, кто не поддерживает то, что для нее важно. Я до сих пор не могу поверить, что это всерьез. © agoodshepard / Reddit
- Друг рассказал о непростых отношениях с тещей. Та говорит, что досуг за компьютером — не мужское занятие и лучше бы он ходил на рыбалку... А спустя несколько дней попадается мне видеокарта для игр на сайте объявлений. Вроде бы, ничего необычного. Но описание просто меня уложило: «Муж играл, но семья важнее. В видеокарте ничего не понимаю, но точно рабочая». Что ж... Жаль, конечно, этого добряка... Вот у меня все же есть некоторые сомнения, что такие методы укрепляют семью. © cy66a / Pikabu
- Мой сын сегодня.
10:00. «Я с друзьями записался на турнирное соревнование по игре. Начало в 14 и до 18 вечера. Я буду занят. В комнату ко мне не заходить».
13:55. «Напоминаю. Я буду занят с 14 до 18. В комнату не заходить. Ставлю телефон в режим „не беспокоить“».
14:15. Выходит из комнаты. «Мы проиграли и вылетели из турнира». © GrumpySleepy / Pikabu
- Лет 10 назад было. Скучный день. Сидим у друга, он играет в контру, я сижу переписываюсь. Каждый занят своим не сильно важным делом, обычный день у студентов. И вот звонит у друга телефон, он, не отрываясь от игры, долго и мило болтает. А я только и слышу всякие моменты разговора да звуки игры (тыщ-тыщ). Что-то вроде: «Алло, привет, (тыщ-тыщ), да нормально, а ты что, (тыщ-тыщ), прикольно, (тыщ-тыщ)». Поболтал минут 10, закончил разговор и продолжал играть. Минут через 5, не отрываясь от телефона, с безразличными глазами я решил спросить (скучно же):
— Кто звонил?
— Девушка, — так же не отрываясь от игры.
— Что хотела?
— Да бросила меня. Тыщ-тыщ. © poyaskoipera / Pikabu
- Довелось мне на днях подслушать на работе как коллега делится с подругами фрагментом домашнего вечера, звучало это примерно так: «Захожу вчера в комнату к сыну-первокласснику, смотрю, он в компьютере играет, проходит что-то и после того, как уровень прошел, там повествование началось, но только текстом, который еще и летит довольно быстро снизу вверх. Слышу, а он бубнит себе под нос быстро-быстро так. Я его спрашиваю: «Сынок, ты когда научился так быстро читать?», а он, не отводя взгляда от монитора и не теряя концентрации, отвечает: «Я ВЫНУЖДЕН, МАМА!» © AsterCody / Pikabu
- Очень люблю своего мужа и детей, но иногда мне нравится представлять, что я одинокая женщина, которая живет только для себя. Просыпается в выходной, когда захочет, ходит на свидания с разными мужчинами, ходит с подружками в театры и кино, а еще любит путешествовать и тратить на себя деньги. Недавно поделилась этим с мужем, и он установил мне на ноутбук игру Sims! И как же это круто поиграть в такой симулятор! Хоть я и трачу на это всего два часа в неделю, но мне все равно очень нравится! © Мамдаринка / VK
Для парня явно девушка была менее важна, чем игры. Ну не заводи отношения, если не готов, ну думать же надо! Для меня игры лучше, к примеру, потому что в отношения надо вкладываться. А в игру, в которую я играю, это необязательно. При этом если в игру играешь долго, больше бонусов. А отношения - такая штука, над которыми если даже и поработаешь, то неясно, что из этого получится.
Девушка из последней истории - тоже думать надо было. А раз семья есть, остаётся только представлять её отсутствие. Я живу только для себя и играю, всё. И вполне доволен. Семья - слишком большая ответственность, мне она точно не по зубам.
- У меня одноклассник упорно рубился в одну игру. Один раз двое суток сидел без остановки, потом на час вырубился сидя и еще несколько часов играл, точно не помнит сколько. После совсем срубило. Говорит, мол, просыпаюсь, темно вокруг, холодно, а я в ящике деревянном. Чуть не обалдел со страху. Оказалось, что вырубился, под стол сполз и так уснул на полу в позе эмбриона. А мать пришла, сына в комнате не увидела, решила, что опять на ночь в компьютерный клуб ушел. Компьютер вырубила, свет погасила и форточку проветрить открыла, а на улице дубак градусов 20 был. © kirillspb89 / Pikabu
- Прихожу домой, встречает сын (седьмой класс). Спрашиваю как дела, как в школе. Тройка по математике, я исправлю и, пап, я интернет за год оплатил. Я говорю как, где деньги взял. Сын: «Меч продал». Я думаю какой меч, у меня только ножи. Из игры, говорит. Обалдеть, ну молодец, сына. А я в его возрасте вкладыши и пробки собирал. © Jermontaz / Pikabu
- Муж начал залипать в игры. Целые выходные проводил в компьютере. А я сидела у него за спиной, время от времени принося еду. Чувствовала себя служанкой какой-то. А недавно решила привлечь его внимание новыми шмоточками, от которых иной мужик слюни пускать будет! Походила перед ним, а он взял и начал кричать, что я ему какую-то рампагу испортила... Пациент потерян или еще можно спасти? © Палата № 6 / VK
Испытанием для брака могут стать не только компьютерные игры, но и... реалити-шоу! Героиня другой нашей статьи рассказала, как телепроекты сперва чуть не разрушили ее семью, а потом подняли мужа с дивана.