16 историй о людях, которые точно победили бы в конкурсе жадин. Да и приз надежно бы припрятали

«Я не жадный, я домовитый!» — говорил персонаж одного из любимых мультфильмов нашего детства. Вероятно, так о себе думают и герои наших историй. Конечно, нет ничего плохого в том, что человек не хочет тратить деньги направо и налево, предпочитая разумный подход. Однако порой такая бережливость выходит за все рамки.