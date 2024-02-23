16 историй о людях, которые точно победили бы в конкурсе жадин. Да и приз надежно бы припрятали
Народное творчество
1 час назад
«Я не жадный, я домовитый!» — говорил персонаж одного из любимых мультфильмов нашего детства. Вероятно, так о себе думают и герои наших историй. Конечно, нет ничего плохого в том, что человек не хочет тратить деньги направо и налево, предпочитая разумный подход. Однако порой такая бережливость выходит за все рамки.
- Мой муж получает $ 1,7 тыс. Мы живем в квартире более 100 кв.м. Легче ли мне от его большой зарплаты? Ха-ха-ха! Он клинический жмот. Вечные обвинения меня в транжирстве, вечное «А что, дешевле не найти?» Я и швец, и жнец, и на дуде игрец. Клининг? Ты что, это же дорого! Купить одежду не на распродаже? Ты что, смотри, сколько стоит! Но зато на себя любимого потратить — вообще не вопрос. Он в неделю мяса съедает минимум на $ 30, причем в магазин за этим мясом хожу я и «транжирю» деньги на его же еду! По его мнению, обувь на ребенка должна стоить не больше $ 10. А то, что таких цен попросту нет, его не волнует. Когда ребенок родился, у папы вообще крышу рвало, что для детей, оказывается, все такое дорогое! Он мне мозги чайной ложкой выедал каждый божий день. Частный сад? Дорого! Няня? Дорого! Маникюр? А тебе зачем, по мужикам ходить? Короче, вот так. © #щастьематеринства / VK
- Недавно товарищ рассказал, что поссорился с женой. Мол, она сильно обиделась на него и попросила никогда больше не дарить ей цветов. Я был заинтригован и спросил, почему. Оказалось, с работы он возвращается через хоспис. Там у входа оставляют цветы в память о людях, что скончались. Он таким образом и добывал букеты для жены. И вот его увидел кто-то из знакомых и все донес супруге. Потому она и пришла в ярость. Мой приятель — парень неплохой, но я был очень удивлен, когда он сказал, что ему просто было жалко тратить «на ерунду» деньги. © MadLintElf / Reddit
- В универе у меня был ухажер. Жил он на съемной квартире, а я — в общаге. Денег особо не было. Купили мы как-то большой «Сникерс» к чаю, хотели порезать на дольки и съесть. Дык это чудо притащило линейку, по линейке отрезало ровно половину и отдало мне. Осадочек остался. © Маша Морозова / ADME
- Подруга все время намекает, что с удовольствием бы заглянула на чай, а я поняла, что больше не хочу приглашать ее в гости. Дело в том, что она живет с дочкой, а я с мужем. Когда я прихожу к ней на посиделки, всегда покупаю угощения из расчета на троих. Она же традиционно приносит ровно два пирожных и еще обязательно скажет: «Это тебе и мне!» Мужу даром не нужны эти пирожные, но некрасиво же. Уж лучше бы совсем с пустыми руками пришла, чем так! Короче, скряга она, а стыдно за ситуацию почему-то мне. © Подслушано / Ideer
- Исполнялось мне 30 лет. Я ждала от мужа особый презент — какой-никакой, а юбилей. Сидим, родня начинает дарить кто деньги, кто парфюм. И тут мой муж вскакивает и убегает в дом. Через пару минут возвращается с конвертом. Открываю, а там на белом листе его почерком написано: «Поездка в Италию для любимой жены!» Мол, купил путевку, не успели доставить. Ну, все обалдели, поздравили, мол, красавчик, все дела. Когда гости разъехались, я пошла к мужу узнавать, когда я лечу в Италию — надо же визу оформить. И вот тут начинается самое интересное. Оказывается, это он рисовался перед родней, а денег-то у него и нет. «И вообще, зачем тебе эта Италия сдалась?! И что ты такого полезного в жизни сделала? Не заслужила ты такой поездки от слова совсем! И вообще, ты зажралась!» — выдал муж. © DobrayaVredina / Pikabu
- У меня был день рождения. Муж решил подарить мне праздник. В кафе. Весьма скромный. Я прическу в салоне сделала, пригласила несколько близких друзей. Они пришли с цветами и деньгами, так как я мечтала поставить брекеты и копила на них. Как-то так получилось, что конверт с деньгами оказался у мужа. В общем, он деньги себе оставил. Когда я его потребовала, супруг заявил, что брекеты мне не нужны, я и так красивая, а деньги эти он забирает за то, что оплатил кафе и прическу в салоне. В итоге брекеты я так и не поставила. © LunaBrawa / Pikabu
- Прожили с мужем 45 лет. Он всю жизнь деньги прятал, а к старости вообще рехнулся. Как-то с работы пришла, смотрю, а он обед приготовил. Говорю: «Какой ты молодец! Спасибо!» а муж в ответ: «Не спасибо, а $ 6 на стол!» Я бросила деньги на скатерть и ушла из кухни. Возвращаюсь, а на столе денег нет. Почему я все это терпела? Вначале любила, потом жалела, потом думала: «Ну куда идти с детьми-то?» Вот так свою жизнь и прожила. © ольга дьяченко / Dzen
- Однажды я рассталась с парнем, в том числе, из-за его патологической жадности. А он расставаться не хотел совсем. Пришел ко мне с 3 розами в газетке, в ресторан позвал. Я думаю, ну, исправляется человек, надо шанс дать. Сидим в кафе в итоге, он зажигает свечку на столе своей зажигалкой. Официант предупреждает, что свеча платная. Парень кивает. Посидели, поговорили по душам, как-то жалко его стало, подумала, может, придираюсь к нему, вон как переживает. Выходим из кафе. Он, потирая ручки и злорадно хихикая, выдает: «А за свечку-то мы не заплатили!» © Оксана Шуткова / ADME
- Мой тесть врач, человек далеко не бедный. Однажды смотрю, а он наполняет пустую банку из-под кетчупа водой. Я подумал, что он хочет помыть ее перед переработкой, но тесть выдал: «Там еще немного осталось. Жалко выбрасывать». Оказалось, он всегда разбавляет последние капли кетчупа, чтобы потом еще использовать его. Это не поддается моему пониманию. © Lucas Gavin Hawking / Quora
- Когда мне было около 9, бабушка повела нас с сестрой в ресторан быстрого питания. Я захотел чизбургер, но она заказала гамбургер. Я такой: «Бабушка, ты ошиблась. Нужен чизбургер». А она отвечает: «Все в порядке, я захватила сыр из дома». И вытаскивает его из сумочки. Скажу вам так: не знаю, сколько денег это сэкономило, но есть гамбургер с нерасплавленным дешевым сыром — отстой. © 004forever / Reddit
- Подружка зашла ко мне в гости с парнем, принесли кусок сыра. Красивый, в узорах, точечки были выбиты по краю. Я нарезала сыр, от себя поставила салат и напитки. Парень почему-то нервничал и посматривал на часы. Как допили напитки, он сказал, что им пора. Пора так пора: начинаю убирать со стола, остатки сыра тоже уношу. У парня вытягивается лицо: «А сыра еще много осталось». Я его успокоила, что обязательно спасу их сыр завтра утром, не пропадет. Ушли они, а потом подружка звонила и рассказывала, как парень всю дорогу возмущался, что я зажала его сыр, ведь они могли бы с ним еще к кому-то в гости сходить. © Татьяна Лобанова / ADME
- Купили квартирку — вся разбитая, но и цена невысокая. Начали ремонт. Поставили окна побольше, ободрали все покрытия в ванной, туалете и на кухне, с проводкой пригласили мастеров разобраться. Через 2 месяца, когда бывший хозяин квартиры приехал за оставшимися вещами, три комнаты были уже новыми и красивыми. Он на это дело посмотрел и заявил: «А вы мне доплатить должны за то, что в квартире все так красиво. Ну да, это вы сделали, но если бы я знал, что так можно, я бы так дешево ее не продал, так что доплачивайте». Мы в этот вечер ржали до боли в животе, а потом еще больше ржали, когда узнали, что он собирается в суд на нас подавать. Но все же не дошло до этого дело. Видимо, отговорили его. © Палата № 6 / VK
- Помнится, я встречалась с молодым человеком у себя дома, и как-то все пошло по накатанной схеме: в пятницу он приходил на ужин, а оставался на все выходные. И спустя некоторое время я задалась вопросом, почему только на мою долю выпадают все затраты на свидания: я хожу по магазинам, покупаю продукты на двоих. Так вот, парень очень удивился моему недовольству, ибо считал, что мы вкладываемся на равных: он ведь тоже тратится каждый раз — на дорогу! Я сказала, что если он считает этот расклад справедливым, я готова оплачивать $ 1,8 транспортных расходов, если за них можно получить отдых на выходные по системе «все включено». Как вы понимаете, меркантильной в этой ситуации по итогу выставили меня. © Sandra / ADME
- У нас один парень в общежитии получал регулярно жирные посылки от родственников с домашней едой, но никогда не делился. При этом на наших гулянках он всегда старался поесть нахаляву. Мы решили его проучить: пошли в наше почтовое отделение и на это же отделение отправили ему посылку в большом ящике (у него же и взяли). Пацан жил на 5 этаже общаги, лифта там не было. Как он пер этот ящик! Как он его вожделел! Когда он ящик открыл, то увидел внутри кучу гравия и записку с текстом «Носи на здоровье!» © Astak86 / Pikabu
- Мы поженились с мужем, когда у каждого была своя квартира. Решили жить у меня, а его квартиру сдавать и деньги частично вкладывать в общий бюджет. Сначала он половину со сдачи жилья отдавал мне, и я тратила деньги на коммунальные платежи, покупала бытовую химию, продукты. Потом муж сильно сократил свой вклад — стал оплачивать только половину коммуналки. Если мы ездили в магазин за нужными товарами, то платил один, а второй потом возвращал стоимость половины купленного. Но муж стал внимательней смотреть чеки, отказывался оплачивать то, что я покупала себе, например, прокладки или творог, который он не ест. Потом он вообще перестал вкладываться в квартиру. Например, нужно было поменять унитаз, а муж сказал: «Давай ты сама все оплатишь, твоя же квартира!» И это при том, что унитаз сломал он сам! Потом мы затеяли ремонт косметический, в который он решил ни копейки не вкладывать, мол, не его же жилье. А то, что он живет здесь, спит на моей мебели, ест из моей посуды, тратит мою воду и топчет мой ковер, не считается? В общем, развелись мы. © Подслушано / VK
- Я выходила замуж по расчету, и муж это знал. Но со временем я сама не заметила, как влюбилась в него. Недавно мы праздновали 20-ю годовщину свадьбы, любимый предложил заказать еду из ресторана, но я посчитала, насколько дешевле будет приготовить все это самой, и отказалась. Во время ужина говорю: «Ты уж прости, что я у тебя такая жадная. Но ведь действительно вышло в 4 раза дешевле», на что муж ответил: «Если бы не твоя жадность 20 лет назад, то мы бы с тобой тут сейчас вместе не сидели». А ведь он полностью прав. © Мамдаринка / VK
Еще больше историй о жадинах-говядинах и их причудах вы найдете в других наших материалах:
Комментарии
Уведомления
Помимо сути историй впечатлило кафе, в котором платные свечи))) дно дна))
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Вау, целых две новых истории в этом посту! Это надо отпраздновать!
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добрый день!
не сочтите за грубость, но у Вас редактор есть? эти истории по 5-му кругу выпускаете. 🤨 Я работала журналистом, меня бы за такое уволили тут же(((
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