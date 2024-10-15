16 кинодив прошлого века, которые в начале карьеры немного подшаманили над внешностью

Культовых актрис прошлого столетия мы помним такими, какими они были в свой звездный час. Ведь именно в этот период были сняты легендарные ленты с их участием и сделаны самые популярные их снимки. Но, как правило, на этих изображениях мы видели красоток, которые уже вовсю поработали над своим имиджем. Потому мы решили выяснить, как выглядели кинодивы прошлого в начале своего пути.

Мишель Мерсье

А здесь вы найдете 18 фактов о Мишель Мерсье, которая сыграла десятки разных ролей, но все ее помнят как Анжелику.

Джейн Мэнсфилд

LFI / Avalon.red / REPORTER / East News , EAST NEWS Ilona Staller 12 часов назад Красавица. Что блондинка, что брюнетка. - - Ответить

Бетт Дэвис

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Джейн Расселл

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Джина Лоллобриджида

Рита Хейворт

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Роми Шнайдер

Mary Evans / AF Archive / Richter / Cinetext / East News , Cineri / Concordia Compagnia Cinematografica / Francinex / Collection / East News

А из этой статьи можно узнать историю отношений Роми Шнайдер и Алена Делона, чья любовь победила все предрассудки, но пала от предательства.

Брижит Бардо

EAST NEWS , EAST NEWS

Ава Гарднер

Collection Christophel / Collection Christophel / East News , Collection Christophel / Collection Christophel / East News

Клаудия Кардинале

East News , Titanus / Societe Nouvelle Pathe Cinema / Collection Christophel / East News

Лорен Бэколл

© Universal Images Group North America LLC / Alamy Stock Photo , Album Online / East News Album Online / East News

Бетти Грейбл

Everett Collection / Everett Collection / East News , Collection Christophel / Collection Christophel / East News

Джуди Гарленд

Mary Evans / AF Archive / East News , Mary Evans / AF Archive / East News Strizh3109 12 часов назад Если учесть что Джуди более известна всему миру по её детским ролям, то эта пара фоток должна была б поменяться местами... - - Ответить

Кэтрин Хепберн

© Historic Collection / Alamy Stock Photo , East News East News

Хеди Ламарр

ELEKTA / Album / EAST NEWS , East News

Грейс Келли