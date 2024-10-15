16 кинодив прошлого века, которые в начале карьеры немного подшаманили над внешностью

Знаменитости
45 минут назад

Культовых актрис прошлого столетия мы помним такими, какими они были в свой звездный час. Ведь именно в этот период были сняты легендарные ленты с их участием и сделаны самые популярные их снимки. Но, как правило, на этих изображениях мы видели красоток, которые уже вовсю поработали над своим имиджем. Потому мы решили выяснить, как выглядели кинодивы прошлого в начале своего пути.

Мишель Мерсье

А здесь вы найдете 18 фактов о Мишель Мерсье, которая сыграла десятки разных ролей, но все ее помнят как Анжелику.

Джейн Мэнсфилд

LFI / Avalon.red / REPORTER / East News, EAST NEWS

Бетт Дэвис

ASSOCIATED PRESS / East News, East News

Джейн Расселл

© GRANGER - Historical Picture Archive / Alamy Stock Photo, Collection Christophel / Collection Christophel/East News

Джина Лоллобриджида

Рита Хейворт

Album Online / East News, Album Online / East News

Роми Шнайдер

Mary Evans / AF Archive / Richter / Cinetext / East News, Cineri / Concordia Compagnia Cinematografica / Francinex / Collection / East News

А из этой статьи можно узнать историю отношений Роми Шнайдер и Алена Делона, чья любовь победила все предрассудки, но пала от предательства.

Брижит Бардо

EAST NEWS, EAST NEWS

Ава Гарднер

Collection Christophel / Collection Christophel / East News, Collection Christophel / Collection Christophel / East News

Клаудия Кардинале

East News, Titanus / Societe Nouvelle Pathe Cinema / Collection Christophel / East News

Лорен Бэколл

Бетти Грейбл

Everett Collection / Everett Collection / East News, Collection Christophel / Collection Christophel / East News

Джуди Гарленд

Mary Evans / AF Archive / East News, Mary Evans / AF Archive / East News
Strizh3109
12 часов назад

Если учесть что Джуди более известна всему миру по её детским ролям, то эта пара фоток должна была б поменяться местами...

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Кэтрин Хепберн

Хеди Ламарр

ELEKTA / Album / EAST NEWS, East News

Грейс Келли

Многие сравнивают Грейс Келли с Золушкой. Но на самом деле жизнь этой красавицы едва ли была похожа на сказку. Убедиться в этом можно здесь.

Фото на превью Angélique et le roy / Fono Roma, Archives du 7eme Art / Photo 12 / Alamy Stock Photo

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