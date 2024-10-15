16 кинодив прошлого века, которые в начале карьеры немного подшаманили над внешностью
Культовых актрис прошлого столетия мы помним такими, какими они были в свой звездный час. Ведь именно в этот период были сняты легендарные ленты с их участием и сделаны самые популярные их снимки. Но, как правило, на этих изображениях мы видели красоток, которые уже вовсю поработали над своим имиджем. Потому мы решили выяснить, как выглядели кинодивы прошлого в начале своего пути.
Мишель Мерсье
А здесь вы найдете 18 фактов о Мишель Мерсье, которая сыграла десятки разных ролей, но все ее помнят как Анжелику.
Джейн Мэнсфилд
Бетт Дэвис
Джейн Расселл
Джина Лоллобриджида
Рита Хейворт
Роми Шнайдер
А из этой статьи можно узнать историю отношений Роми Шнайдер и Алена Делона, чья любовь победила все предрассудки, но пала от предательства.
Брижит Бардо
Ава Гарднер
Клаудия Кардинале
Лорен Бэколл
Бетти Грейбл
Джуди Гарленд
Если учесть что Джуди более известна всему миру по её детским ролям, то эта пара фоток должна была б поменяться местами...
Кэтрин Хепберн
Хеди Ламарр
Грейс Келли
Многие сравнивают Грейс Келли с Золушкой. Но на самом деле жизнь этой красавицы едва ли была похожа на сказку. Убедиться в этом можно здесь.