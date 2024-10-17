16 мужчин, у которых под панцирем суровости прячется нежная натура

В обществе еще сохранился стереотип о том, что настоящий мужчина должен быть мужественным, сильным и не проронить ни слезинки, даже если очень хочется поплакать. Только вот у многих из этих крепких парней в душе по-прежнему живет внутренний ребенок, со своей непосредственностью, капризами и милыми странностями.