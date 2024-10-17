Третья история "выросла" из бородатого анекдота. И две предыдущие, похоже, тоже "слеплены из того, что было". Палата N6, отжигает!
16 мужчин, у которых под панцирем суровости прячется нежная натура
Истории
49 минут назад
В обществе еще сохранился стереотип о том, что настоящий мужчина должен быть мужественным, сильным и не проронить ни слезинки, даже если очень хочется поплакать. Только вот у многих из этих крепких парней в душе по-прежнему живет внутренний ребенок, со своей непосредственностью, капризами и милыми странностями.
- Утром проснувшись, повернувшись к мужу, увидела злое лицо. Спрашиваю, что случилось, а он молчит. Ну, думаю, наверное случайно толкнула его, пока спала. Давай извиняться, а он мне говорит: "Причем тут это? Как ты могла? Ты мне изменяешь в моих же снах!". И тут я опешила, но не нашлась, что ответить. Сейчас время обеда, а он до сих пор со мной не разговаривает. © Палата №6 / VK
- Пару дней назад приехал в гости к родителям, с порога услышал их ссору. Папа говорил маме, что она убрала пыль с потолка в ванной и теперь он не видит там "изображение медведя" как раньше. Захожу к ним, а папа уже ищет пауков на кухне, чтобы переместить их в ванную. Надеется на то, что они новую паутину сплетут и он снова будет наблюдать за очертаниями медведя... Ржу над ними, просто не могу! Пусть между ними только такие глупые и детские ссоры и остаются! © Палата №6 / VK
- Каждый день бужу своего парня в школу, но он не семиклассник, а директор. На работе он солидный, представительный, пунктуальный и строгий, но вы бы знали, как тяжело его разбудить на работу! Он реально как ребенок. Канючит, бросается будильниками, просит поспать еще пять минуток и постоянно выдумывает отговорки. То ему ко второму уроку, то сегодня никаких проверок не будет, поэтому можно поспать, но я не ведусь. Делаю ему чай, включаю на планшете мультики, делаю пару бутербродов, чтобы он проснулся и пошел в школу. Через полчаса превращается во взрослого человека и снова становится серьезным, но без чая, бутербродов и мультиков он остается семиклассником, которого невозможно заставить пойти в школу. © Палата №6 / VK
- Живу с парнем. Недавно он купил на барахолке винтажный фонарь и притащил его в нашу квартиру. Все бы ничего, но теперь он возиться с этим светильником, как с писаной торбой. Встанет ночью, врубит свой фонарь и говорит: "Ночь темна и полна ужасов", а потом идет на обход по дому со своим светящимся другом. Сначала было смешно, но сейчас уже изрядно подбешивает. © ThrowRAlanternissues / Reddit
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- Мой молодой человек уверенный вегетарианец. Всегда ест только овощи. Приходится готовить ему отдельно, он пытается привить во мне этот образ жизни с момента нашего знакомства. Но сегодня ночью я проснулась от грохота, пошла на кухню, а там парень жует курицу, которую я приготовила вечером. Со словами: «Я тебя люблю, поэтому решил помочь тебе с твоими начинаниями». © Палата № 6 / VK
- Сын пришел из школы с заданием написать сочинение на тему «Моя семья». Весь вечер сидим, сочиняем, обсуждаем, что писать. Я стараюсь помочь, но он все делает по-своему. В итоге приносит домой сочинение, где написано, что «мама — главная в семье, потому что она всегда знает, что делать, а папа — ее помощник». Я сначала заржала, потом показала мужу. Теперь шутим, что он мой заместитель. И муж ласково просит меня: «Начальник, отпустите меня сегодня после работы с друзьями поиграть». © Мамдаринка / VK
- Мы с моим будущим мужем жили в одном доме, в одном подъезде, но на разных этажах. И вот судьба свела нас, закрутился бурный роман, полный романтических нот, и в один прекрасный нежный вечер, спустя год отношений, я задала чисто женский вопрос: «Милый, а за что ты меня полюбил?», а он с детской непосредственностью выдал: «Ну, ты просто рядом живешь...» © Палата № 6 / VK
- Разбирала старый хлам на антресолях и нашла тамагочи. Муж вставил батарейку, и тот заработал. Сын (12 лет) поиграл денек и бросил, не интересно, младшая (6 лет) и того меньше продержалась. А муж залип и играет уже вторую неделю. Переживает, что мне тоже поиграть захочется, и я игрушку отберу, на что я его успокаиваю: «Мне троих тамагочи и в жизни хватает». © Мамдаринка / VK
Вегетарианство - это извращение, если конечно не по болезни. Это все равно, что отказаться от воды или воздуха.
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- В детстве я обожал писать письма дедушке Морозу. Это было такой семейной традицией, каждый раз садиться с мамой, брать ручку и записывать все, что я хочу, с надеждой, что я увижу это под новогодней елкой. Но мои желания дед Мороз никогда не исполнял, всегда дарил то, что мне нафиг не нужно было. Я постоянно расстраивался в детстве. Сейчас уже 7 лет работаю врачом в городской больнице. Видимо, я понял, почему дед Мороз дарил мне не те подарки, которые я хотел. Я же врач, почерк у меня соответствующий, они там со Снегурочкой прочитать ничего не могли. © Палата № 6 / VK
- Недавно мы с супругом стали свидетелями того, как стая гусей улетала на юг. Мы отдыхали на свежем воздухе и были удивлены, что они отправились в путь так рано. Однако через день мы снова увидели стаю гусей, которая летела в противоположном направлении — на север! Муж предположил, что птицы получили информацию о теплой зиме от местных метеорологов и решили не тратить время на перелет. © Мамдаринка / VK
- Когда впервые пришла домой к своему парню, была удивлена количеством всяких странных вещей, которые валялись у него на полках, где-то в коробках или в шкафах. Ну, например, пояс-массажер в форме бабочки. Зачем? Почему? Какой-то странный кухонный комбайн, который лежал запечатанным. Очки с эффектом рентгена, хотя на самом это были обычные очки. Тонометр, миниатюрная бензопила, куча бижутерии и еще куча всякого хлама. Как-то не расспрашивала, думала, это вообще не его, а однажды ночью все поняла. Проснулась из-за того, что он сидел перед телеком посреди ночи, смотрел телемагазин и в этот момент пытался заказать себе садовую лейку в форме гуся. © Палата № 6 / VK
- Были с мужем позавчера в торгом центре и он мне истерику закатил в отделе с игрушками. Я ему не разрешила купить пожарную машину на радиоуправлении, он сильно расстроился, оставил все сумки мне и ушел. Знаете, что он мне сказал, когда мы встретились на парковке? Что будет мстить мне за эту несправедливость! Пришлось возвращаться и покупать ему эту проклятую машинку. © Мамдаринка / VK
У взрослого мужика должны быть и увлечения повзрослее: охота, рыбалка, спорт и т.п. никогда не понимал таких мужиков.
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- Мужу всегда очень обидно, если ему ставят мало лайков на новых фотографиях. Он вроде бы взрослый человек, успешный в своем деле, интернет для него — это далеко не смысл жизни, но иногда он приходит, показывает новую фотографию и спрашивает: «Разве плохая ава? Почему у меня так мало лайков?». Чтобы он не грустил, я создала штук десять фейков, наполнила профили фотографиями и постами, чтобы выглядели, как реальные люди, и всегда ставлю ему лайки. А потом он мне хвастается и говорит, что постепенно становится все популярнее. © Палата № 6 / VK
- Муж у меня тот еще хитрец. Мы с ним как-то поссорились сильно, так он ушел из спальни на кухню. Часа два там сидел. Думала «горе» заедает. Пришел, молча лег и уснул. Я же пошла на кухню и обнаружила, что только колбаса и хлеб пропали. Неужели он только пару бутербродов съел за все это время? Потом гляжу, а он все банки в холодильнике зачем-то поменял местами. Пытаюсь открыть одну — не могу. Так же и остальные. Хитрый жук специально их закрутил сильнее, чтобы я первая мириться пришла! Пришлось не готовить ему ничего на следующий день, сам пришел мириться, как миленький, ибо горяченького хотел поесть, борща и мяса фирменного. Кто кого перехитрил еще! © Мамдаринка / VK
- Хорошая подруга подарила нашему годовалому сыну на день рождения набор очень милых слюнявчиков. Мы один уже во всю тестируем, носим во время еды, пока что помогает не запачкаться. Хотя сын, на удивление, ест и пьет очень даже аккуратно. Чего не скажешь о моем муже... Он постоянно заляпывает себе одежду едой и напитками, я ему даже предложила слюнявчики носить. Сегодня за завтраком сидел радостно в детском слюнявчике и говорил, что теперь точно не заляпается... После этих слов еда упала ему на штаны. © Мамдаринка / VK
- У дочки полотенца с рисунками из мультфильмов, а у нас обычные однотонные. Мужу очень нравятся дочкины полотенечки, но, разумеется, пользоваться ими ему нельзя. Вчера у мужа был День рождения и свекровь преподнесла ему в подарок полотенца со Человеком-пауком, Бэтменом и Железным человеком. Сколько радости было, сколько радости... Щенячий восторг просто. © Мамдаринка / VK
Понравились истории в этой подборке? А как насчет того, чтобы почитать еще несколько похожих?
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