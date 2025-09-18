16 учителей с большим сердцем, которых ученики до старости будут вспоминать

Только теперь понял почему девчонки из класса вдруг пропадали с уроков...
Одних учителей мы забываем, едва окончив обучение, а вот другие западают в самое сердечко. Таких преподавателей мы узнаем и двадцать лет спустя, случайно встретив на автобусной остановке.
Обсуждение статей и почему так, а не иначе - это же крутт. Развивает критическое видение ситуации !!! Жалею, что у нас так не было!!! Приходилось до всего самому дотумкивать...
«Нервы учителя. Смотрите-ка, они на пределе».
