17 человек, которые рискнули сменить прическу и чуть в осадок не выпали

Смена прически, стрижки, цвета или длины волос — это всегда эксперимент, вызывающий бурю эмоций. А вот будут они положительными или отрицательными, сильно зависит от мастерства того, кто берется за дело. И иногда результат оказывается просто непредсказуемым. А в конце вас ждет бонус о том, что в жизни женщины смена имиджа может происходить чуть ли не каждый день.

«Я заплатила за это $ 506. Меня ограбили?»

«Мне только что сделали лучшую стрижку в моей жизни. Чувствую себя рок-звездой!»

«Я сама постригла и покрасила волосы. Теперь даже не знаю, что сказать...»

«Во всем „виновата“ пользователь, которая выложила фото „до и после“. Ее волосы были похожи на мои, и я тоже рискнула изменить себя. Спасибо вам, девушка!»

«Я работаю в салоне. Сначала мне было грустно отрезать локоны у этой девушки. Но потом стало ясно, что она буквально создана для короткой стрижки»

«Слева — я постриглась на халяву, справа — у своего любимого парикмахера. Никогда не предавайте своего специалиста, никогда»

«Теперь я всегда буду носить такую прическу. С ней теплее в холодные дни»

«Слева — результат работы моего старого парикмахера. Справа — мастеров из салона, который мне недавно порекомендовали. Никогда не пойду туда снова»

«Год назад я сделал своей 8-летней сестре несколько цветных кудряшек, и она на полном серьезе решила стать моделью»

«Это челка, детка! Я влюблена в свой новый образ»

Главное — это не отступать на пути к цели. Разница между первым и последним фото — 1 месяц и 11 дней

«Еще в старших классах хотела побрить голову и наконец в 26 лет осуществила свою мечту. Решила войти в 2020 год налегке»

«Я 2,5 года убеждала мужа отрастить гриву из его седых волос. И вот результат!»

«Я покрасила волосы в желтый цвет, чтобы отпраздновать окончание экзаменов, и чувствую себя настоящим героем мультфильма»

Волшебная сила хорошей стрижки

«Жертвую свои волосы для больных уже во второй раз. Сейчас я решила обрезать их еще короче»

«Обожаю сушить волосы в косичках. На самом деле мои пряди прямые»

Бонус: «Все мои фото за год. Тот год был непростым»

Многие люди после посещения салона красоты меняются так, что их и родная мама не узнает. А уж как дамы преображаются с помощью макияжа! Это еще раз доказывает, что в каждом человеке есть своя изюминка — надо ее только отыскать и подчеркнуть.

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.