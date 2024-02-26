17 человек, которые рискнули сменить прическу и чуть в осадок не выпали
Культура
17 минут назад
Смена прически, стрижки, цвета или длины волос — это всегда эксперимент, вызывающий бурю эмоций. А вот будут они положительными или отрицательными, сильно зависит от мастерства того, кто берется за дело. И иногда результат оказывается просто непредсказуемым. А в конце вас ждет бонус о том, что в жизни женщины смена имиджа может происходить чуть ли не каждый день.
«Я заплатила за это $ 506. Меня ограбили?»
«Мне только что сделали лучшую стрижку в моей жизни. Чувствую себя рок-звездой!»
«Я сама постригла и покрасила волосы. Теперь даже не знаю, что сказать...»
«Во всем „виновата“ пользователь, которая выложила фото „до и после“. Ее волосы были похожи на мои, и я тоже рискнула изменить себя. Спасибо вам, девушка!»
«Я работаю в салоне. Сначала мне было грустно отрезать локоны у этой девушки. Но потом стало ясно, что она буквально создана для короткой стрижки»
«Слева — я постриглась на халяву, справа — у своего любимого парикмахера. Никогда не предавайте своего специалиста, никогда»
«Теперь я всегда буду носить такую прическу. С ней теплее в холодные дни»
«Слева — результат работы моего старого парикмахера. Справа — мастеров из салона, который мне недавно порекомендовали. Никогда не пойду туда снова»
«Год назад я сделал своей 8-летней сестре несколько цветных кудряшек, и она на полном серьезе решила стать моделью»
«Это челка, детка! Я влюблена в свой новый образ»
Главное — это не отступать на пути к цели. Разница между первым и последним фото — 1 месяц и 11 дней
«Еще в старших классах хотела побрить голову и наконец в 26 лет осуществила свою мечту. Решила войти в 2020 год налегке»
- Вау. Это дерзко, но ты справишься! © citygirl-suburbworld / Reddit
«Я 2,5 года убеждала мужа отрастить гриву из его седых волос. И вот результат!»
«Я покрасила волосы в желтый цвет, чтобы отпраздновать окончание экзаменов, и чувствую себя настоящим героем мультфильма»
Волшебная сила хорошей стрижки
«Жертвую свои волосы для больных уже во второй раз. Сейчас я решила обрезать их еще короче»
«Обожаю сушить волосы в косичках. На самом деле мои пряди прямые»
Бонус: «Все мои фото за год. Тот год был непростым»
Многие люди после посещения салона красоты меняются так, что их и родная мама не узнает. А уж как дамы преображаются с помощью макияжа! Это еще раз доказывает, что в каждом человеке есть своя изюминка — надо ее только отыскать и подчеркнуть.
Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью LucyBlackwell / Reddit
Комментарии
Уведомления
Это нормально, что я не поняль, где хорошие прически, а где плохие?
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На фото справа он как будто спрашивает:"Тебе точно так больше нравится?" 😉
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