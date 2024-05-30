17 человек, которые так себя преобразили, что окружающие ахнули от разницы

Нет предела совершенству. Наверное, поэтому некоторые люди решаются на какие-то изменения в своей внешности. И порой они такие впечатляющие, что все вокруг ахают от разницы до и после.

1. «Через 9 месяцев после операции липосакции подбородка»

2. «Впервые вколола филлеры для губ. Половину шприца — в губы, остальное — по краям, чтобы поправить мою „опущенную“ улыбку»

3. «Мне остался лишь какой-то месяц!»

4. «Регулярное питание и посещение спортзала 6 раз в неделю. Хотя еда важнее, да»

5. «У меня предстоит важная встреча, и я не могу решить, какой цвет мне больше подходит. Помогите советом!»

6. «Подстриг волосы и сбрил бороду. Теперь чувствую себя намного лучше»

7. «Минус 53 кг за 30 месяцев»

8. «После блефаропластики. Я ее делала 2 раза, потому что результаты первой не понравились хирургу. А сейчас и я так довольна результатом»

9. «Через месяц после подтяжки шеи»

10. «Разница между фото — 17 месяцев. Минус 48 кг»

«Ничего себе! Это вообще один и тот же человек?» © jay07110 / Reddit

11. «2 недели назад сделала септоринопластику, хотела сделать это последние 16 лет. Фото слева — до, правое, через 2 недели»

12. «День матери в 2021 году и в 2024. Минус 80 кг»

13. «Я в 20 и 35 лет. Кто бы мог подумать, что разница в 27 кг может быть так важна?!»

© Winter-Exercise-495 / Reddit Конфуз 1 минута назад 27 кг??? Ладно б семь, при росте не так заметно. Но 27... Чувак, выглядишь ты прям мачо-мачо, а кокетство как у стандартной барби без мозгов - - Ответить

14. «Мое лицо до (фото вверху) и после (внизу) мини-подтяжки (мне 42 года)»

«В первые сутки после операции у меня почти не было синяков и я не чувствовала никакой боли, кроме головной. Но первые 4 недели мое лицо выглядело напряженным, натянутым и неестественным. А спустя 8 недель после операции я очень довольна результатами. Мое лицо выглядит как раньше — моложе и острее».

15. Результаты после липосакции шеи

16. «Было столько боли, осложнений и неудобств. Но я ни разу об этом не пожалела!»

17. «Похудела на 45 кг. Кажется, я где-то потеряла пару подбородков»