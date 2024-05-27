17 человек, которым общие правила не писаны, у них и свои есть, получше

Есть люди, которые живут так, как хотят, не обращая внимания на реакцию окружающих. Иногда это забавно, а иногда — не очень. Вот несколько историй о тех, кто постоянно пытается расширить границы того, как принято себя вести, а то и заставить других людей поступать по их указке.