17 человек, которым общие правила не писаны, у них и свои есть, получше

Народное творчество
1 час назад

Есть люди, которые живут так, как хотят, не обращая внимания на реакцию окружающих. Иногда это забавно, а иногда — не очень. Вот несколько историй о тех, кто постоянно пытается расширить границы того, как принято себя вести, а то и заставить других людей поступать по их указке.

  • У мужа шикарные кудрявые волосы. Большие такие локоны. Решил он их немного укоротить, типа каре. Мастер сказала, что все поняла, а сама состригла сзади под корень. А на вопрос, зачем она это сделала, заявила, мол, у мужчины волосы должны быть короткие, я придумала стрижку, ему прекрасно подойдет. В итоге пришлось доделать то, что она начала, ибо переделывать было уже нечего. Кудряши просто встали дыбом. Муж злой, а мастер с довольной улыбкой, мол, на человека стал похож. Администратор в шоке, сказала, что у них этот мастер явно не задержится. С тех пор стригу мужа сама.
    © Selkie1324 / Pikabu
  • Мы с мамой в пошли в торговый центр, искать ей платье. Несколько отделов рядом, хотели в один зайти. В нем хозяйка отдела. Кричит нам из угла: «Я тут пол мою, заходите, если точно что-то будете брать! Если просто посмотреть, то не заходите». А как мы поймем, купим что-нибудь или нет, если мы у входа стоим. Зашли в отдел рядом, купили маме 4 вещи. © canticle / Pikabu
  • К нам приехал погостить брат жены из другого города. Ближе к вечеру говорит: «Пойду погуляю». На следующий день пошли гулять уже втроем. И отовсюду: «Миха, привет!» «О, Мишань, здорово!» Спрашиваю: «Ты что, бывал у нас раньше?» «Да нет, вчера познакомились». «Да тобой каждый второй здоровается!» А он к одним подходил, они на гитаре играли. Попросил поиграть. Кто-то машину чинил — подсказал, в чем проблема. С другими в футбол сыграл. Я за 12 лет не завел столько знакомств, сколько он за полдня. © Sanviktorovi4 / Pikabu
  • Работал официантом в ресторане. Как-то раз весь день не было ни одного посетителя часов до 8 вечера. Уснул в зале за столиком от скуки. Проснулся от того, что кто-то гладит меня по щеке! Открываю глаза, а напротив девушка, красивая такая! И говорит мне: «Хороший мой, я жрать хочу!» © bgafk / Pikabu
  • Работал в общепите. Пришла тетка (с большой буквы «Т»), заказала пельмени. Минут через 15 официант принес заказ, она удивилась: «Так быстро?» Официант: «Конечно, пельмени варятся всего 10 минут». Тетка устроила всем грандиознейший скандал и вынос мозга. Кричала, что в ресторане ей пельмени обязаны готовить с самого начала: замесить тесто, прокрутить фарш, слепить... А замороженные она в магазине купит и дома сварит. © OFF.NIK / Pikabu
  • Была у меня одна дама. Закончилось все на этапе, когда мы уже думали съезжаться. Она попросила прийти свет в комнате дочери починить, мол, бывший делал-делал, не доделал. Гляжу, а лампа вообще не подключена к проводке. Ну я и решил пошутить: «А твой бывший подключить ее не пробовал?» Такое полилось! Не смей унижать бывшего при детях и т.д. А старшую дочь выгнала из-за стола за то, что та ела пюре ложкой. Так я и понял, что жить мы вместе не будем. © PerfectPopit / Pikabu
  • У меня было веселое утро. Все кувырком, все наперекосяк. Надо дать дочке мерзкое лекарство, мы в садик опаздываем, она сопротивляется и ноет. Я ее уже и уговаривала, и конфеты обещала, и отлучением от мультиков грозила. Ничего! Она еще и одевание принялась саботировать. Бужу мужа, чтоб он помог. Говорю, что не справляюсь. Он такой: «Ага, иду». Ровно через минуту раздается богатырский храп. Я так разозлилась, что дочка аж перетрусила и сама лекарство выпила. Отвезла ее, опоздали всего на пару минут. А муж чем смог, тем помог, да! © Murulia / Pikabu
  • Работаю в аптеке. Пришел как-то мужчина: «Девушка, мне нужен шампунь!». Я: «Хорошо. Вам какой? Для жирных волос, для сухой кожи головы, от облысения, для окрашенных волос, для поврежденных...». Он меня перебивает и выдает: «Девушка. Шампунь. Для головы. Для грязных волос». © Палата № 6 / VK
  • Работаю в такси. Подъезжаю к торговому центру за клиентом. Выходит женщина лет 35 с кучей пакетов, садится в машину. Едем. Спустя 5 минут она как завопит. Я испугался, спрашиваю:
    — Что случилось?
    — Совсем забыла: я же на своей машине приехала. Везите скорее обратно!
    Повез обратно, помог найти машину на парковке, она села в нее и уехала. © Подслушано / Ideer
  • Мне было года 3–4, мама убирала квартиру. Тут ей срочно что-то понадобилось в магазине, она вышла и оставила меня буквально на 5 минут. Я, видя, как мама устала, решила ей помочь с уборкой. Взяла подсолнечное масло и полила все полы в квартире. Вот у мамы «счастье» было! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Пока спал, маленький племянник нахудожничал на мне фломастерами, да так, что отмыть с первого раза не получилось. К тому же с утра время поджимало. И вот еду я в автобусе на работу: на открытых участках тела видна вся моя причастность к высокому искусству. Вдруг рядом сидящий дядька, схватив за руку, сказал: «Тысяча чертей, какая татуировка!» — и с истеричным смехом сбежал в открытые двери автобуса. Сижу теперь думаю, что движет такими людьми. © Подслушано / Ideer
  • Любимая история моей бабушки обо мне — как я приехала к ней на дачу с большой сумкой книг. Папа решил развивать самостоятельность и предложил мне собрать вещи на месяц полностью самой. Проверять не стал, просто понес в багажник. Уже на месте выяснилось, что в сумке не было вообще ничего кроме книг. Папе пришлось оставить нам с бабушкой денег на полное обновление гардероба. И, кажется, он до сих пор считает, что я тогда это специально сделала. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Поднималась на эскалаторе, захотелось так хорошенько зевнуть, а руки заняты. Ну раз захотела, то и зевнула, не прикрыв рот. Тут смотрю, парень напротив спускается, так же зевает и смотрит на меня. А я на него. Так мы и ехали, смотря друг на друга пару секунд с открытыми настежь ртами. А потом я засмеялась и отвернулась, разорвав это чудесное волшебство. © Подслушано / Ideer
  • Плата за коммуналку в двухкомнатной квартире непомерно большая. Просто его величество муж любит перед принятием душа врубить на полную горячую воду минут на 15, чтобы прогреть помещение. Каждую найденную крошку и пылинку смывает в унитаз. Выкручивает батареи на максимум. При этом, когда я взяла недорогие макароны без акции, был скандал на кассе и возврат. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • У нас в офисе есть общий холодильник. И у меня кто-то начал подворовывать еду. То половина бутерброда пропадет, то несколько ложек салата, то суп отольют. Один раз целый обед пропал! Найти воришку я не мог, пока сам не подошел ко мне с чистосердечным признанием. Оказалось, это моя коллега, которая однажды перепутала еду и съела мой обед. А потом понемногу пробовала все, потому что ей понравилось, как я готовлю. Идем на свидание с ней, пообещал угостить домашней едой. © Палата № 6 / VK
  • Собрались с друзьями в кино, купили билеты, осталось минут 40 до начала сеанса. Решили сходить в магазин купить еды, так как попкорн дорогой, да и не очень вкусный. Друг Саша забрал свой билет и сказал, что к началу сеанса вернется. Заходим мы в зал, садимся на места, а его нет. Началась реклама. Тут входит Саша с огромной сумкой. Садится, открывает сумку, достает термокружку, вилку и начинает уплетать пельмени! По залу пошел характерный запах, все начали нервничать: пельмешков ведь тоже хочется. Потом он достал другую термокружку и стал пить какао. В итоге нас чуть не выгнали: весь зал пускал слюнки. © Палата № 6 / VK
  • Моя 70-летняя теща приехала к нам Штаты в гости и пошла с внучкой на ярмарку. На ярмарке в тире условие — платишь десятку, дают десять выстрелов. Попал 10 из 10 — приз, еще десятка и все выбил — цена выигрыша утраивается, и т.д. Теща из первых десяти выстрелов промахнулась раза 3. Потом попала 40 раз из 40. Ей дали большой денежный приз и плюшевого медведя в человеческий рост и сказали больше не приходить. Они не знали, что она несколько лет держала тир на центральном рынке, но, видимо, что-то заподозрили. © polycarp72 / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Юш
2 дня назад

"все начали нервничать: пельмешков ведь тоже хочется"

Точно, именно поэтому нервничали.

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