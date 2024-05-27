17 человек, которым общие правила не писаны, у них и свои есть, получше

Прально, нефиг. Пришел мужик за шампунем - дай ему шампунь, а не выноси мозг 😂
-
-
Ответить
Есть люди, которые живут так, как хотят, не обращая внимания на реакцию окружающих. Иногда это забавно, а иногда — не очень. Вот несколько историй о тех, кто постоянно пытается расширить границы того, как принято себя вести, а то и заставить других людей поступать по их указке.
Прально, нефиг. Пришел мужик за шампунем - дай ему шампунь, а не выноси мозг 😂
"все начали нервничать: пельмешков ведь тоже хочется"
Точно, именно поэтому нервничали.