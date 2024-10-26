17 доказательств, что соседи — та еще рулетка, никогда не знаешь какие попадутся

Выбрать себе спокойных и приветливых соседей, прежде чем купить жилье, многие бы наверняка не отказались. Ведь иногда такие кадры оказываются за стеной или на соседнем участке, что хочется сбежать на необитаемый остров. Но, есть и счастливчики, чьи отношения с другими жильцами представляют подлинную идиллию.

1. «Наши соседи 2 часа помогали моему мужу чинить сломанную машинку для полива. Я отблагодарила их этим»

2. «Все ненужное скидывается около лифта и там разбирается. Вещей много оставляют, книг. Быстро все разлетается»

3. «Украсил почтовый ящик моих соседей. Надеюсь, им понравится»

4.Соседство,с которым ремонт может затянуться

Для создания этого материала были использованы следующие источники: kotpoloskin / Pikabu

5. «Проснулся от шума. Кажется, мой сосед пытается проникнуть в мою квартиру через аптечку в ванной»

6. «Жильцы этажом выше так скакали по потолку, что у меня возникли проблемы»

7. Тот случай, когда сразу и не разберешься

8. «Похоже, сосед так и не смог определиться»

9. «Пошел к соседу за штопором, а вернулся с бесплатным диваном! Они переезжали и хотели избавиться от лишней мебели, а мне она оказалась очень кстати»

10. «Мои соседи выгуливают своих попугаев»

11. «Получила сообщение: „Я оставила кое-что у тебя на крыльце“. У меня лучшая соседка! Мы обе обожаем возиться в саду, и я рада, что живу с ней бок о бок»

12. «Мои соседи оставляют на лужайке миску с водой для собак, которые захотят попить. Наш пес всецело одобряет»

13. «Неужели мой сосед наконец-то починил забор»

14. «Соседские детишки так нас разыграли, что мы не смогли выехать на машине с подъездной дорожки»

15. «Как выглядят добрососедские отношения в нашем доме»

16. «Моя подруга недавно переехала в Великобританию. Ее сосед убрался у нее в саду и посадил там цветы, пока она была на работе»

17. «Увидел сегодня это во дворе моих соседей»

«Посмотрите-ка, кому исполняется 40 лет!»

С дружелюбными соседями приятно поддерживать дружеские отношения, ходить друг к другу в гости, а вот наглеющих надо уметь ставить на место, а иначе последствия могут быть вообще непредсказуемы.

Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.