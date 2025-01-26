17 доказательств того, что бабушки все делают по-своему. Но всегда с душой

Бабушки умеют создавать вокруг себя особую атмосферу и окутывать ею всю семью. Их можно научить пользоваться смартфоном и другими современными технологиями, но они все равно будут делать так, как привыкли за всю жизнь. Они могут хранить доисторические консервы, создавать с любовью кулинарные шедевры, травить многочисленные байки о своей жизни. А нам остается только принимать их такими, какие они есть, ценить все, что они для нас делают и купаться в их любви.

«У моей бабушки есть несколько кукол - чехлов на туалетную бумагу. Они просто стоят там... И смотрят на вас»

Думаю, это для того, чтобы под рукой всегда был запасной рулон на случай необходимости. Однако удачи тому храбрецу, который действительно решится его взять. © sambolino44 / Reddit

«„Лазанья“ моей бабули»

Это выглядит как плод запретной любви пиццы и лазаньи. © kdawg123412 / Reddit

«Моя бабушка: „Однажды все это станет твоим“. Я: „Нет, спасибо“»

«Бабулин бойфренд показывает нам альбом с распечатками своих любимых мемов»

«Зацените, что мне бабуля подогнала»

Погодите, там почти на $2 тыс., что ли?! © Phantom_61 / Reddit

«Бабушка не знает, что такое социальные сети, поэтому я беру на себя задачу хвастаться ее работами. Сейчас я тоже пытаюсь научиться вязать крючком»

«Просто посмотрите, что моя бабуля делает с покупными наггетсами!»

«Смотрите, что мне подарила бабуля - набор для изготовления коврика. Он из 70-х годов и до сих пор упакован в пленку»

«Бабушка мужа отдала мне свою коллекцию винтажных пуговиц. Даже не представляла, насколько красивыми они могут быть!»

Тетя моего мужа коллекционировала пуговицы. Все слегка подшучивали над ее увлечением. Но однажды вечером мы зашли к ней в гости без предупреждения. Ее пуговицы были разложены на журнальном столике — готовила выставку для местного музея. И тут она начала рассказывать нам историю каждой пуговицы, провела настоящую экскурсию. Мы были совершенно заворожены. Никогда раньше я не смотрела на пуговицы с такой точки зрения. Теперь, когда я на какой-нибудь барахолке вижу банки, полные пуговиц, всегда думаю, что это настоящее сокровище. © Dr_Overundereducated / Reddit

«Вот такую „еду“ приготовила моя бабушка»

Эй, может она просто очень устала. В следующий раз ты ей что-нибудь приготовь. © mydogisacircle / Reddit

«Просто баночка с детским питанием за 1994 год. Бабушка запретила выбрасывать. Почему все бабушки такие?»

Я только вчера спорил с тетей о том же самом. У нас в кладовой полно еды. Нам не грозит смерть от голода, пожалуйста, давайте выбросим суп, срок годности которого закончился в 2002 году. © Proud_Persimmon3088 / Reddit

«Бабушка была эксцентричной женщиной»

«Много лет назад она заказала этот кулон в честь переезда. Все из-за того, что на новом месте ей не понравилось, говорила, что ей там тесно, как сардинам в банке»

«Бабушка приготовила этот торт. Она очень старалась. И я уверена, что несмотря на внешний вид, он будет очень вкусным»

10 из 10! Я бы съел — это сделано с любовью. © Coconut-Love / Reddit

«Для хранения соуса моя бабуля использует контейнер для анализа»

«Бабушка разложила закуски в форме свитера»

«Находка среди бабушкиных закаток»

И вы что, осмелитесь это попробовать? © Puzzleheaded_Pay1152 / Reddit

Ух ты, это что получается, уже в 1978 году писали КБЖУ на банках? © Wreckstar81 / Reddit