17 доказательств того, что бабушки все делают по-своему. Но всегда с душой

Фотоподборки
20 часов назад

Бабушки умеют создавать вокруг себя особую атмосферу и окутывать ею всю семью. Их можно научить пользоваться смартфоном и другими современными технологиями, но они все равно будут делать так, как привыкли за всю жизнь. Они могут хранить доисторические консервы, создавать с любовью кулинарные шедевры, травить многочисленные байки о своей жизни. А нам остается только принимать их такими, какие они есть, ценить все, что они для нас делают и купаться в их любви.

«У моей бабушки есть несколько кукол - чехлов на туалетную бумагу. Они просто стоят там... И смотрят на вас»

  • Думаю, это для того, чтобы под рукой всегда был запасной рулон на случай необходимости. Однако удачи тому храбрецу, который действительно решится его взять. © sambolino44 / Reddit

«„Лазанья“ моей бабули»

  • Это выглядит как плод запретной любви пиццы и лазаньи. © kdawg123412 / Reddit

«Моя бабушка: „Однажды все это станет твоим“. Я: „Нет, спасибо“»

«Бабулин бойфренд показывает нам альбом с распечатками своих любимых мемов»

«Зацените, что мне бабуля подогнала»

«Бабушка не знает, что такое социальные сети, поэтому я беру на себя задачу хвастаться ее работами. Сейчас я тоже пытаюсь научиться вязать крючком»

«Просто посмотрите, что моя бабуля делает с покупными наггетсами!»

«Смотрите, что мне подарила бабуля - набор для изготовления коврика. Он из 70-х годов и до сих пор упакован в пленку»

«Бабушка мужа отдала мне свою коллекцию винтажных пуговиц. Даже не представляла, насколько красивыми они могут быть!»

Ёжик в авокадо
11 часов назад

Да хватит уже извращаться над словом "винтажный"! Винтаж-это знаковые вещи своей эпохи, а это старые пуговицы.

-
-
Ответить
  • Тетя моего мужа коллекционировала пуговицы. Все слегка подшучивали над ее увлечением. Но однажды вечером мы зашли к ней в гости без предупреждения. Ее пуговицы были разложены на журнальном столике — готовила выставку для местного музея. И тут она начала рассказывать нам историю каждой пуговицы, провела настоящую экскурсию. Мы были совершенно заворожены. Никогда раньше я не смотрела на пуговицы с такой точки зрения. Теперь, когда я на какой-нибудь барахолке вижу банки, полные пуговиц, всегда думаю, что это настоящее сокровище. © Dr_Overundereducated / Reddit

«Вот такую „еду“ приготовила моя бабушка»

  • Эй, может она просто очень устала. В следующий раз ты ей что-нибудь приготовь. © mydogisacircle / Reddit

«Просто баночка с детским питанием за 1994 год. Бабушка запретила выбрасывать. Почему все бабушки такие?»

  • Я только вчера спорил с тетей о том же самом. У нас в кладовой полно еды. Нам не грозит смерть от голода, пожалуйста, давайте выбросим суп, срок годности которого закончился в 2002 году. © Proud_Persimmon3088 / Reddit

«Бабушка была эксцентричной женщиной»

«Много лет назад она заказала этот кулон в честь переезда. Все из-за того, что на новом месте ей не понравилось, говорила, что ей там тесно, как сардинам в банке»

«Бабушка приготовила этот торт. Она очень старалась. И я уверена, что несмотря на внешний вид, он будет очень вкусным»

«Для хранения соуса моя бабуля использует контейнер для анализа»

«Бабушка разложила закуски в форме свитера»

«Находка среди бабушкиных закаток»

«Моя 95-летняя бабушка стоит перед своим портретом в молодости»

Предлагаем с головой погрузиться в тему крутых бабушек в других наших статьях:

Фото на превью Raslatt / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
4 дня назад

Недайбох дожить до состояния, когда складируется барахло (в особо тяжелых случаях тащится с улицы) и хранятся закатки 50-летней давности...

-
-
Ответить
Буква Эф
18 часов назад

Новый контейнер для анализов можно использовать не только для анализов, универсальная маленькая баночка, я в таких, например, молоко замораживаю маленькими порциями

-
-
Ответить

Похожее