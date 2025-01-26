17 доказательств того, что бабушки все делают по-своему. Но всегда с душой
Бабушки умеют создавать вокруг себя особую атмосферу и окутывать ею всю семью. Их можно научить пользоваться смартфоном и другими современными технологиями, но они все равно будут делать так, как привыкли за всю жизнь. Они могут хранить доисторические консервы, создавать с любовью кулинарные шедевры, травить многочисленные байки о своей жизни. А нам остается только принимать их такими, какие они есть, ценить все, что они для нас делают и купаться в их любви.
«У моей бабушки есть несколько кукол - чехлов на туалетную бумагу. Они просто стоят там... И смотрят на вас»
- Думаю, это для того, чтобы под рукой всегда был запасной рулон на случай необходимости. Однако удачи тому храбрецу, который действительно решится его взять. © sambolino44 / Reddit
«„Лазанья“ моей бабули»
- Это выглядит как плод запретной любви пиццы и лазаньи. © kdawg123412 / Reddit
«Моя бабушка: „Однажды все это станет твоим“. Я: „Нет, спасибо“»
«Бабулин бойфренд показывает нам альбом с распечатками своих любимых мемов»
«Зацените, что мне бабуля подогнала»
- Погодите, там почти на $2 тыс., что ли?! © Phantom_61 / Reddit
«Бабушка не знает, что такое социальные сети, поэтому я беру на себя задачу хвастаться ее работами. Сейчас я тоже пытаюсь научиться вязать крючком»
«Просто посмотрите, что моя бабуля делает с покупными наггетсами!»
- Так они полезнее, наверное. © Sp33dy2 / Reddit
«Смотрите, что мне подарила бабуля - набор для изготовления коврика. Он из 70-х годов и до сих пор упакован в пленку»
«Бабушка мужа отдала мне свою коллекцию винтажных пуговиц. Даже не представляла, насколько красивыми они могут быть!»
Да хватит уже извращаться над словом "винтажный"! Винтаж-это знаковые вещи своей эпохи, а это старые пуговицы.
- Тетя моего мужа коллекционировала пуговицы. Все слегка подшучивали над ее увлечением. Но однажды вечером мы зашли к ней в гости без предупреждения. Ее пуговицы были разложены на журнальном столике — готовила выставку для местного музея. И тут она начала рассказывать нам историю каждой пуговицы, провела настоящую экскурсию. Мы были совершенно заворожены. Никогда раньше я не смотрела на пуговицы с такой точки зрения. Теперь, когда я на какой-нибудь барахолке вижу банки, полные пуговиц, всегда думаю, что это настоящее сокровище. © Dr_Overundereducated / Reddit
«Вот такую „еду“ приготовила моя бабушка»
А что такого страшного? Жареная колбаса , считай, с фасолью всего лишь.
- Эй, может она просто очень устала. В следующий раз ты ей что-нибудь приготовь. © mydogisacircle / Reddit
«Просто баночка с детским питанием за 1994 год. Бабушка запретила выбрасывать. Почему все бабушки такие?»
- Я только вчера спорил с тетей о том же самом. У нас в кладовой полно еды. Нам не грозит смерть от голода, пожалуйста, давайте выбросим суп, срок годности которого закончился в 2002 году. © Proud_Persimmon3088 / Reddit
«Бабушка была эксцентричной женщиной»
«Много лет назад она заказала этот кулон в честь переезда. Все из-за того, что на новом месте ей не понравилось, говорила, что ей там тесно, как сардинам в банке»
«Бабушка приготовила этот торт. Она очень старалась. И я уверена, что несмотря на внешний вид, он будет очень вкусным»
- 10 из 10! Я бы съел — это сделано с любовью. © Coconut-Love / Reddit
«Для хранения соуса моя бабуля использует контейнер для анализа»
Раньше майонез продавали в баночке для анализов. Ну или наоборот, х з
«Бабушка разложила закуски в форме свитера»
«Находка среди бабушкиных закаток»
25 мая 2016 года?... слабак. 2006 года огурчики не хотите? Могу почтой выслать
- И вы что, осмелитесь это попробовать? © Puzzleheaded_Pay1152 / Reddit
- Ух ты, это что получается, уже в 1978 году писали КБЖУ на банках? © Wreckstar81 / Reddit
«Моя 95-летняя бабушка стоит перед своим портретом в молодости»
Предлагаем с головой погрузиться в тему крутых бабушек в других наших статьях:
Комментарии
Недайбох дожить до состояния, когда складируется барахло (в особо тяжелых случаях тащится с улицы) и хранятся закатки 50-летней давности...
Новый контейнер для анализов можно использовать не только для анализов, универсальная маленькая баночка, я в таких, например, молоко замораживаю маленькими порциями