Побуду в роли КО. "Бранная речь" - потому что в оригинале слово не "задолбали", а другое, хотя и очень похожее.
17 доказательств того, что соревнования — это не только желание победить
Истории
8 часов назад
Соревнования — это не только дух соперничества, но и кладезь разных занимательных историй. В этой статье мы решили собрать рассказы о том, что на соревнованиях порой происходят разные непредсказуемые события.
- В школе я всегда была неспортивной ботаничкой. В институте на вводном занятии по физкультуре нам на выбор предложили секцию стрельбы из лука или занятия в зале с группой. Я выбрала секцию исключительно потому, что это было ближе к дому и не надо к 8 утра переться через весь город. Оказалось, что физподготовка у меня хромает, но целиться умею неплохо. На первых же соревнованиях с другими вузами заняла третье место. После этого пробудился азарт. К концу учебы уже была мастером спорта и выступала за сборную области. Уже давно закончила учебу. Но мама надо мной до сих пор смеется, что если бы рядом с домом открыли физическую лабораторию, я бы из чистой лени выбрала ее и заработала Нобелевскую премию по физике. © Подслушано / Ideer
- В детстве занимался фехтованием. Однажды были соревнования с кадетами. Я состязался с одним мальчиком лет 11, мне тогда было лет 12-13. Выиграл у него. И тут ко мне подошла его бабушка и накричала за то, что я не поддался ее внуку. Я был в шоке. © Подслушано / Ideer
- Когда была на соревнованиях по самбо у младшего брата, засмотрелась на трех мальчиков, у которых были соревнования по ушу. Сидела, представляла всякие красивые истории. А через два года один из них написал мне. Я его вспомнила и закрутился роман. Любовь-морковь со всеми вытекающими. И представляете, один из этих трех мальчиков — мой муж, второй — мой родственник, брат мужа, а третий теперь крестный моей дочки. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Мне было 10 лет. Я занимался футболом, ходил с удовольствием. Первые соревнования. Наша команда проиграла, и тренер, как это часто бывает, начал разбор полетов. Меня ругать начал, я слушал, слушал… А потом встал и сказал: «Задолбали, ухожу в хоккей», — и ушел. Это был первый и последний раз, когда отец не стал ругать меня за бранную речь. © Подслушано / Ideer
- Участвовала в соревнованиях по стрельбе. Вначале жутко косячила и промахивалась и вдруг слышу голос своего тренера. А она петь начала: «Кристинка — мазилка». Я так сильно разозлилась, что начала попадать по всем целям. И такая мотивация бывает.
- Было мне года 4, когда старший брат участвовал в соревнованиях по бегу. Стоим мы с бабушкой у финиша, ждем бегунов. И тут я вижу брата, мчащегося впереди всех. С диким восторгом, снося все на своем пути, я выбежала к нему навстречу и кинулась на шею. Естественно, он опешил, чуть не упал, затормозил, и его обогнали прямо перед финишной чертой. Потом он долго предлагал родителям оставить меня где-нибудь в лесу. © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
- Будучи гимнасткой, поехала на соревнования в Португалию. После первого дня выступлений поднялась температура под 40, лежала и почти не двигалась. Папа будто чувствовал, позвонил, спросил, все ли в порядке. В слезах все рассказала, а он сказал не переживать и повесил трубку. А через полчаса вдруг стук в дверь: стоит парень с ресепшена с килограммом лимонов и малиновым вареньем. Как оказалось, папа каким-то чудесным образом организовал это все из Баку. © Подслушано / Ideer
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- Был на соревнованиях по легкой атлетике. Стою я после забега, жду результатов, а передо мной тренер ругает двух парней лет по 20: «Вас нельзя в один забег ставить! Вы зачем во время бега друг с другом болтаете?» © gunford.qp / Pikabu
- Внезапно на соревнованиях по бальным танцам начались критические дни. На паркет выходить скоро, я в панике. Стало очень плохо. С собой нет ни прокладок, ни обезболивающего. Я вся бледная как поганка. Мой партнер по танцам посмотрел на меня и говорит: «Ирка, не переживай. Сейчас со всем разберемся». Ушел, а через десять минут у меня уже было обезболивающее, тампоны и даже запасное белье. Не знаю, где он это все нашел за такой небольшой промежуток времени, но очень была ему благодарна. Так еще и старался меня везде на руках таскать, чтобы я лишний раз не двигалась, потому что у меня очень болезненные месячные.
- Вернулись с сыном из другого города, где он участвовал в соревнованиях по триатлону для детей. Долгая подготовка, много волнений. Он занял второе место. По расписанию было еще два часа до награждения. Так как он был голодным, съездили в кафе. Через час вернулись, а там пусто. Всех наградили и все разъехались. Организаторы не берут трубку. Степень стыда перед ребенком не описать: ведь я могла принять меры, чтобы избежать этого. © Подслушано / Ideer
- В 8 классе поехала в другой город на соревнования. Там познакомилась с одним мальчиком, который понравился. Но так как мы из разных городов, то дальше общения на пару дней в сети не зашло. Прошло три года. Я давно про него забыла, поехала поступать в учебное заведение в другой город. В итоге оказалось, что мы с ним попали на один факультет и в одну группу. На первом курсе он попытался за мной ухаживать, но так как я была уже в отношениях со старших классов, ничего не вышло. И после того, как я его опрокинула, он не разговаривал со мной три месяца. На третьем курсе уже наоборот, он был в отношениях, а я свободна. И тут уже я начинала ревновать. В итоге сейчас мы на четвертом курсе и встречаемся. Считаю это судьбой. © Подслушано / Ideer
Была похожая ситуация na соревах по воздушен с ребенком из другого города. И просто передали медаль и подарки его тренеру. И то я переволновалась. Очень безответственные организаторы, которые просто забили.
А про следующую историю: просто два странных придурка, стоят друг друга😁
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- Была на соревновании в детском лагере по шашкам. И вот боремся с девочкой за второе место. Партия подходит к концу, и мы обе понимаем, что оказались в безвыходном положении. Либо у нас с ней будет ничья, либо кто-то должен поддаться. Наши вожатые, заклятые соперники, еще вокруг нас ходили и приговаривали, что если кто-то из нас сдастся, то домой не пустят. Сидели с ней и не знали, что делать. В итоге, когда парни отошли, все решила старшая вожатая. Просто сказала: «Я понимаю, что эти два умника потом вам мозг вынесут из-за проигрыша, поэтому, девочки, я вам двоих присуждаю второе место». Выдохнули тогда обе с облегчением.
- Несколько лет назад на межведомственных соревнованиях было задание придумывать шутки с заданным судьями словом. Мне выпало слово «маникюр». Недолго думая, выдала: «Маникюр для Нагльфара». Страшно обидно было, что ржали только судьи (все старше 50 лет), пара людей из моей команды (мужчина и девушка-историк), а также часть команды из Скандинавии. Мы-то выиграли, а осадок от тотальной безграмотности окружающих остался. © Подслушано / Ideer
- Мы недавно ездили на соревнования по мини-футболу в другой город. Перед соревнованиями зашли в магазин купить водички. С нами познакомился старичок, который рассказал, что раньше тоже играл в футбол. Пообщались недолго, попрощались. Он пожелал нам удачи, и мы отправились в зал. Посреди игры я заметил, что единственным человеком, который болел за нас, был тот старик. © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
Я извиняюсь, но ведь Нагльфар это же корабль такой, который, я извиняюсь, из ногтей (ещё раз извиняюсь) покойников сделан?... А зачем покойникам маникюр?...
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- На соревнованиях по каратэ среди учеников школы каратэ, я, разумеется, заняла третье место. Дело в том, что девочек моей категории было всего три. © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
- Моя карьера профессионального гольфиста резко оборвалась на 17-й лунке поля, на котором я играл сотни раз. Я был на конференции среди очень талантливой группы игроков. Это был мой последний год в старшей школе, и я не хотел ничего, кроме стипендии по гольфу. Играл за это в том отборочном раунде. Знал все об этой конкретной лунке, но волнение взяло верх. Я не обратил внимания на ветер и мяч покатился вниз по склону. Попытался еще раз забить в лунку. Затем еще и еще. В конечном итоге психанул и случайно сломал свою клюшку о колено. И несмотря на то, что я все-таки смог закрыть лунку, меня отстранили от соревнований из-за того, что я сломал клюшку. Я лишился медали для команды и потерял все шансы на стипендию. Гольф — игра, требующая смирения. Спустя годы я все еще думаю об этом. Жизнь была довольно крутой, но мне интересно, что бы случилось, если бы я тогда обратил внимание на ветер. © Trent Hamilton / Quora
- В школе у нас каждый год было соревнование на то, кто может запомнить больше всего чисел, а затем перечислить их по порядку. У нас было две недели на запоминание. Мы с одноклассником решили попробовать и помогали друг другу запоминать. Но это было больше похоже на то, что одноклассник помогал мне, а я отлынивал от помощи ему. В любом случае мальчик запомнил 20 с чем-то чисел, а я гораздо больше, чем он. В день соревнования какая-то женщина забрала меня из класса, заставила рассказать все, что выучил, а затем ушла проверять других детей. К концу дня я узнал, что занял первое место и в понедельник получу обещанный пирог. А чтобы ждать было легче, подарили небольшой тортик. Потом я получил свой призовой пирог, и он был чертовски вкусным. © Antonio Marez / Quora
Мы собрали для вас еще несколько интересных статей о спорте и соревнованиях:
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