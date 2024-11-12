17 доказательств того, что соревнования — это не только желание победить

Была похожая ситуация na соревах по воздушен с ребенком из другого города. И просто передали медаль и подарки его тренеру. И то я переволновалась. Очень безответственные организаторы, которые просто забили.

А про следующую историю: просто два странных придурка, стоят друг друга😁