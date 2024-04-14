17 пар звездных дам выгуляли идентичные наряды, а нам теперь спорить, кто обыграл вещь круче

Дизайн
1 час назад

Судя по всему, на самые эффектные дизайнерские творения выстраивается очередь из звездных красоток. Другое объяснение тому, что знаменитости то и дело выгуливают идентичные платья, мы найти не можем. Только взгляните на героинь нашей статьи. Они примерили если не одинаковые, то очень похожие вещи, но при этом каждая наделила образ своим неповторимым шармом.

Фрида Пинто и Энн Хэтэуэй

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Шарлотта Казираги и Грета Гервиг

© Abaca Press / Alamy Stock Photo, Jordan Strauss / Invision / East News

А вы знали, что Шарлотта Казираги (внучка Грейс Келли) вышла замуж за сына французской актрисы Кароль Буке? О том, какие невестки достались знаменитым дамам, мы писали в этой статье.

Никола Пельтц и Наталия Орейро

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Николь Кидман и Руни Мара

AFP / EAST NEWS, Jordan Strauss / Invision / East News

Эмми Россум и Кайли Дженнер

Evan Agostini / Invision / East News, ABACA / Abaca / East News

Катрина Балф и Софи Тернер

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, C. Kasady, PacificCoastNews / EAST NEWS

Тильда Кобэм-Херви и Пенелопа Крус

VALERIE MACON / AFP / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Мэдди Зиглер и Ким Кардашьян

VALERIE MACON / AFP / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Мэдди Зиглер и Ким Кардашьян примерили две вариации платья от Alexander McQueen из коллекции 2003 года. А в этом материале можно полюбоваться другими звездами, которые с гордостью носят винтажные наряды.

Эмили Блант и Би Шаффер, дочь Анны Винтур

Joel Ryan / Invision / AP / East News, Can Nguyen / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Кейт Бекинсейл и Мэрайя Кэри

Катрина Балф и Энн Хэтэуэй

Алекса Чанг и Одри Тоту

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, AP / East News

Эль Фэннинг и Мадалина Генеа

AFP / EAST NEWS, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Миранда Керр и Америка Феррера

TS, PacificCoastNews / EAST NEWS, 0000554 / Reporter / East News

Эмили Блант и внучка Стивена Спилберга Ив

MICHAEL TRAN / AFP / East News, Rafael Lanus / The Grosby Group / Grosby Group / East News

Зендея и Луиза Роу

Dee Cercone / Everett Collection / EAST NEWS, © WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo

Анна Делло Руссо и Леди Гага

Wyters Alban / ABACA / EAST NEWS, Palace Lee, PacificCoastNews / EAST NEWS

А в этой статье мы показывали, как с годами менялся стиль Леди Гага, и рассуждали, почему певица решила отказаться от звания королевы эпатажа.

Фото на превью VALERIE MACON / AFP / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Комментарии

Уведомления
Юлия Мельник
6 минут назад

Предлагаю создать статью : топ раздражающих словосочетаний, где одним из пунктов будет "выгуливать платья"

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