Я не знаю кого может украсить этот огромный ремень. Без него было бы изящное платье
17 пар звездных дам выгуляли идентичные наряды, а нам теперь спорить, кто обыграл вещь круче
Судя по всему, на самые эффектные дизайнерские творения выстраивается очередь из звездных красоток. Другое объяснение тому, что знаменитости то и дело выгуливают идентичные платья, мы найти не можем. Только взгляните на героинь нашей статьи. Они примерили если не одинаковые, то очень похожие вещи, но при этом каждая наделила образ своим неповторимым шармом.
Фрида Пинто и Энн Хэтэуэй
Шарлотта Казираги и Грета Гервиг
А вы знали, что Шарлотта Казираги (внучка Грейс Келли) вышла замуж за сына французской актрисы Кароль Буке? О том, какие невестки достались знаменитым дамам, мы писали в этой статье.
Никола Пельтц и Наталия Орейро
Николь Кидман и Руни Мара
Эмми Россум и Кайли Дженнер
Катрина Балф и Софи Тернер
Тильда Кобэм-Херви и Пенелопа Крус
Мэдди Зиглер и Ким Кардашьян
Мэдди Зиглер и Ким Кардашьян примерили две вариации платья от Alexander McQueen из коллекции 2003 года. А в этом материале можно полюбоваться другими звездами, которые с гордостью носят винтажные наряды.
Эмили Блант и Би Шаффер, дочь Анны Винтур
Кейт Бекинсейл и Мэрайя Кэри
Катрина Балф и Энн Хэтэуэй
Алекса Чанг и Одри Тоту
Эль Фэннинг и Мадалина Генеа
Миранда Керр и Америка Феррера
Эмили Блант и внучка Стивена Спилберга Ив
Зендея и Луиза Роу
Анна Делло Руссо и Леди Гага
А в этой статье мы показывали, как с годами менялся стиль Леди Гага, и рассуждали, почему певица решила отказаться от звания королевы эпатажа.
Комментарии
Предлагаю создать статью : топ раздражающих словосочетаний, где одним из пунктов будет "выгуливать платья"