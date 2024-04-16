Да вроде муж не стоматолог... Да и сама не увлекается выдиранием коренных зубов... Тайное хобби ?
17 случаев, когда звезды выглядели просто обалденно, но все только и глядели на их уши
Сложно переоценить силу аксессуаров. Даже самый простой наряд может заиграть яркими красками, если подобрать к нему необычное украшение. Знаменитости знают об этом как никто другой и вносят перчинку в свои образы с помощью оригинальных ювелирных изделий.
Сальма Хайек
Шарлиз Терон
Дженнифер Лоуренс
Адель
Диана Крюгер
Марион Котийяр
Ева Грин
Кейт Бланшетт
Так-то у нас на рынке все собачки с таким чипированием ходят... Только чипы чисто красного цвета... Без золота...
Дженнифер Коннелли
Тильда Суинтон
Ну растяжка стоит у человека на ухе и что ? Возраст не маленький, ухо начало сворачиваться, пришлось поставить растяжку... Я думаю подремонтируют и оно ещё походит. У некоторых вон , уши до ста лет как новые !
Кейт Хадсон
Наоми Харрис
Ким Кардашьян
Джессика Альба
А Альбочка красоткаа и ей всё идёт! Пофиг на хейтеров ! Эх , любовь всей моей жизни....
Сиенна Миллер
Дженнифер Лопес
Лопес - сережки бомба. И к её лицу идеально.
Миллер - выгребла из кармана пятилетнего сына то , что скопилась за время его прогулки в парке и нацепила кое-как... Тут и красивый камушек и кусочек верёвочки блестящей и , кажется , смятая фольга от шоколадки...
Наоми Кэмпбелл
Привяжи к носу , доченька, серёжку, а то там такие фармазоны на той тусовке, снимут с уха и не заметишь...
Любите аксессуары? С помощью этих простых советов вы сможете грамотно добавить завершающий штрих к любому образу.