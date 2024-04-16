17 случаев, когда звезды выглядели просто обалденно, но все только и глядели на их уши

Дизайн
1 час назад

Сложно переоценить силу аксессуаров. Даже самый простой наряд может заиграть яркими красками, если подобрать к нему необычное украшение. Знаменитости знают об этом как никто другой и вносят перчинку в свои образы с помощью оригинальных ювелирных изделий.

Сальма Хайек

TOLGA AKMEN/AFP/East News

Шарлиз Терон

VALERIE MACON/AFP/East News

Дженнифер Лоуренс

Julie Edwards / Avalon/Photoshot/East News

Адель

Bazzzay.jiw
2 часа назад

Да вроде муж не стоматолог... Да и сама не увлекается выдиранием коренных зубов... Тайное хобби ?

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Диана Крюгер

Марион Котийяр

ddp images/Breuel-Bild/EAST NEWS

Ева Грин

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Кейт Бланшетт

Jordan Strauss/Invision/East News
Bazzzay.jiw
2 часа назад

Так-то у нас на рынке все собачки с таким чипированием ходят... Только чипы чисто красного цвета... Без золота...

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Дженнифер Коннелли

AFP/EAST NEWS, Jon Furniss /Invision/AP/East News

Тильда Суинтон

Lumeimages, PacificCoastNews/EAST NEWS, PacificCoastNews/EAST NEWS
Bazzzay.jiw
2 часа назад

Ну растяжка стоит у человека на ухе и что ? Возраст не маленький, ухо начало сворачиваться, пришлось поставить растяжку... Я думаю подремонтируют и оно ещё походит. У некоторых вон , уши до ста лет как новые !

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Кейт Хадсон

ABACA/Abaca/East News, ABACA/Abaca/East News
Bazzzay.jiw
2 часа назад

"И как они в эту самую карамельку внутря повидлу засовывают ? А ?"

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Наоми Харрис

AFP/EAST NEWS

Ким Кардашьян

Джессика Альба

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS
Bazzzay.jiw
2 часа назад

А Альбочка красоткаа и ей всё идёт! Пофиг на хейтеров ! Эх , любовь всей моей жизни....

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Сиенна Миллер

Дженнифер Лопес

Avalon/Photoshot/East News, Avalon/Photoshot/East News
Bazzzay.jiw
2 часа назад

Лопес - сережки бомба. И к её лицу идеально.
Миллер - выгребла из кармана пятилетнего сына то , что скопилась за время его прогулки в парке и нацепила кое-как... Тут и красивый камушек и кусочек верёвочки блестящей и , кажется , смятая фольга от шоколадки...

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Наоми Кэмпбелл

East News
Bazzzay.jiw
1 час назад

Привяжи к носу , доченька, серёжку, а то там такие фармазоны на той тусовке, снимут с уха и не заметишь...

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Любите аксессуары? С помощью этих простых советов вы сможете грамотно добавить завершающий штрих к любому образу.

Фото на превью Avalon/Photoshot/East News, East News, PacificCoastNews/EAST NEWS

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