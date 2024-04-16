17 случаев, когда звезды выглядели просто обалденно, но все только и глядели на их уши

Лопес - сережки бомба. И к её лицу идеально.

Миллер - выгребла из кармана пятилетнего сына то , что скопилась за время его прогулки в парке и нацепила кое-как... Тут и красивый камушек и кусочек верёвочки блестящей и , кажется , смятая фольга от шоколадки...