18 крутых тату, от которых снесет крышу даже у бабуль у подъезда

Люди делают тату по разным причинам. Кто-то жаждет оставить себе напоминание о чем-то важном. Другим просто так нравится конкретный рисунок, что они хотят видеть его на собственном теле. Главное, что герои нашей статьи довольны своим выбором. Именно поэтому они решили поделиться со всем миром фотографиями своих татуировок.

«Сделал татушку и теперь могу измерить кабачок»

Знаешь, а тебе ведь теперь придется проверять точность тату каждые несколько лет, чтобы увидеть, какие линии сблизились или отдалились друг от друга. © linoleumknife / Reddit

«Сделала себе рамен-котика»

«Моя татушка, вдохновленная „Твин Пиксом“»

Красочность рисунка просто потрясающая

«Моя первая татуировка»

Тату персонажа из мультика «Унесенные призраками»

«Я хотел татуировку, которая напоминала бы о необъятности вселенной»

«Моя космическая лиса»

«В память о моей маме»

«Мой маленький друг»

«Ты не пройдешь!»

«Я решил украсить свое родимое пятно»

Витраж с Ктулху

«Мне очень нравится мое тату. Это гора Нгаурухо и веерохвостка»

«Сделала себе эти цветы в честь всех моих детей»

«Моя первая татуировка»

«Мультик очень крутой, но я сделал ее просто ради шутки»

«Мой приятель осматривает свой портрет. Художнику удалось воплотить огромное количество деталей в таком крошечном рисунке»