18 мужских твитов, от которых так и тянет молчаливо кивнуть в знак согласия
Не каждый мужчина готов выговариваться близким, даже если в этом есть острая необходимость. И хорошо, что для таких вещей есть интернет, где можно и пошутить и пооткровенничать вдоволь.
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Вы забыли про ванну или душ. Рука монстра вылезет оттуда и цоп за ногу. И зеркала не вспоминаем
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У меня так с одним магазином супер дешевой обуви К*ри. Несколько пар, купленных случайно или вообще бесплатные (акция была, подруга себе какие-то купила, и третья пара бесплатно) вообще не убиваемые и ноги не трут
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Ахахаха. Это реально смешно. У меня тоже проблема с зажатыми мышцами. Буду знать, что к врачам с этим не ходить
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Держите вдогонку подборку историй о том, что мужчинам и женщинам иногда понять друг друга сложнее, чем поставить ударение в слове «латте».
Комментарии
Шутка, повторенная дважды, становится понятной, трижды - перестаёт быть смешной.
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