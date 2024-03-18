18 мужских твитов, от которых так и тянет молчаливо кивнуть в знак согласия

Народное творчество
1 час назад

Не каждый мужчина готов выговариваться близким, даже если в этом есть острая необходимость. И хорошо, что для таких вещей есть интернет, где можно и пошутить и пооткровенничать вдоволь.

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O_о
3 дня назад

Предлагаю всем жёнам этих страдальцев срочно их осчастливить.

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Криптокартограф даркнета
16 минут назад

У меня так с одним магазином супер дешевой обуви К*ри. Несколько пар, купленных случайно или вообще бесплатные (акция была, подруга себе какие-то купила, и третья пара бесплатно) вообще не убиваемые и ноги не трут

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Mey
56 минут назад

Ахахаха. Это реально смешно. У меня тоже проблема с зажатыми мышцами. Буду знать, что к врачам с этим не ходить

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Держите вдогонку подборку историй о том, что мужчинам и женщинам иногда понять друг друга сложнее, чем поставить ударение в слове «латте».

Комментарии

Уведомления
squirrel
23 минуты назад

Шутка, повторенная дважды, становится понятной, трижды - перестаёт быть смешной.

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