18 примеров того, что возраст не всегда дарит мудрость
Часто в детстве мы слышим от родителей фразу: «Я старше тебя, значит, я лучше знаю, что и как надо делать». Но когда сам вырастаешь, то с грустью начинаешь осознавать, что окружающие тебя взрослые люди, которые должны быть образцом мудрости, порой ведут себя куда хуже избалованных детей.
- Проводила экскурсию, в которую входило посещение горной пасеки. После завершения работы присела отдохнуть, а напротив меня — прилавок. И там очень вежливая Оля рассказывает одной туристке про сорта меда. Туристка интересуется каким-то сортом, Оля демонстрирует банку, туристка сомневается, Оля открывает банку, туристка наклоняется и облизывает крышку. Все в шоке. Дама улыбается так нежно, умильно, словно ей годика три. Мол, что поделаешь, уж такая я непосредственная девчушка 50+. А рядом стоит специальная банка с одноразовыми ложечками. Ну как так-то? Кстати, мед она покупать не стала. © LighthouseMarie / Pikabu
- Зашла в магазин за прокладками. Кассир — молодой парнишка. За мной встала женщина с двумя детьми, на вид лет 6 и 8. Протягиваю кассиру прокладки и тут слышу, как дамочка за моей спиной вдруг начинает вопить: «Почему вы показываете, как мужчина трогает прокладки! При детях! Совсем обнаглели!» Я аж дар речи потеряла. Признаюсь честно, меня к такому жизнь не готовила. Я устала после работы, у меня болит живот, я хочу спать. А тут скандал на пустом месте. Короче, послала ее на фиг, расплакалась и ушла. © Uknown author / Pikabu
- Обедал в закусочной. Купил гамбургер, но вспомнил, что забыл помыть руки, и отлучился на пару минут в туалет. Прихожу обратно и вижу такую картину: мелкий пацан лет 5-6 успел понадкусывать мой бургер и сидит с перепачканной соусом физиономией. А его мамаша тем временем спокойно с заявительной интонацией спрашивает: «Вы что, побрезгуете доесть за ребенком?» © Георгий Н. / Dzen
- За мной на кассе пристроился пацан лет 9 с чипсами. Кассир пробивает мои продукты, и тут я смотрю, а у нее в руках чипсы, которые я точно не брала. Говорю: «Это не мое, отменяйте». Она кривится, но чипсы убирает. И тут какая-то тетка у дверей как начала орать: «Ну надо же! Такую гору жратвы берет, а ребенку чипсов купить пожалела! Пошли, сынок». И они уходят. Одеты прилично, явно не голодают. Чему такая мать может сына научить?..
- Я один раз видела, как одна бабка требовала у другой уступить ей. Кричали друг на друга, кто из них старше, тыкали друг другу в лицо пенсионными. В итоге не сумели договориться и подрались. © Shae.FromAsshai / Pikabu
- Я была в магазине и решила заодно купить несколько плиток шоколада. Только взяла их с полки, как раздался оглушительный детский ор, переходящий в плач. Смотрю, а это надрывается пацан лет 5-6, требует, чтоб мама ему сладости купила. И тут его мамаша заявляет мне: «Шоколадки положи обратно! Ты что, не видишь, что это расстраивает моего ребенка? Ведь ему тоже хочется!» Я ответила, что это вообще не моя проблема, но мамаша начала на меня давить. А ребенок орет. Ну я улыбнулась, подошла к полкам с шоколадками, но вместо того, чтобы вернуть их на место, взяла еще несколько штук. Ребенок начал орать с новой силой. Если бы взглядом можно было испепелять, эта мамаша меня бы уничтожила. © shygirlturnedsassy / Reddit
Вам не стыдно одни и те же бояны публиковать? Мудрость тоже не пришла с возрастом?
- Еду в метро. На местах для детей и инвалидов сидит парень лет 14-15. На остановке заходит тетка с малышом и как давай орать: «Вы посмотрите на него, люди добрые: расселся он! Ни стыда, ни совести! Женщина с ребенком стоит, мучается, а он сидит и ухом не ведет!» Люди стали одобрительно ей поддакивать. Но тут парень взял и закатал штанину на правой ноге, отстегнул протез и протянул тетке: на, мол, смотри! Она замолчала и выскочила вместе с ребенком на следующей же остановке. © WhatThe***431 / Reddit
- Я купил дом с бассейном по соседству со своим лучшим другом. Его дети выросли на моих глазах и ходят ко мне, как к себе домой, а я и не против. У них во дворе есть качели и большая песочница, но они запросто приходят ко мне поплавать (под присмотром взрослых, конечно. А так бассейн обычно закрыт специальной крышкой, чтобы дети не оказались там одни). Как-то летом ко мне в дверь постучали. Открываю, а на пороге стоит незнакомая женщина с двумя детьми 5-7 лет, и говорит такая: «Детям нужно в туалет, а вы пока снимите навес с бассейна — они хотят поплавать!» Я офигел, конечно. Спрашиваю, мол, вы кто вообще? А дамочка так недовольно: «Мы вообще-то ваши новые соседи, живем тут рядом и знаем, что детям других соседей вы разрешаете плавать в бассейне. Мои дети ни чем не хуже и тоже имеют право!» Я пытался объяснить, что другой сосед — мой лучший друг, а ее я вижу в первый раз, но мамашу это не убедило. В общем, пришлось вызвать полицию, потому что она не уходила. © kindredflame / Reddit
- Стоим в очереди к педиатру. Заходит женщина с ребенком лет 5-6 и прямиком к кабинету со словами: «Мы без очереди. Нам срочно!» А у меня трехмесячная дочь на руках. Я ей в ответ: «Встань в очередь, как все», а она заладила, что ей срочно — и все! Спрашиваю, мол, что такого срочного? Отвечает, что справочку взять. Я говорю: «А нам срочно прививку сделать и срочно взвесить и измерить дочку надо, но стоим в очереди». На что она отвечает, что ее сын долго не сможет ждать и заплачет. Не стала с ней спорить, но и без очереди не пропустила. Пусть в другом месте дураков ищет. © Анастасия / Dzen
- Чемпионат мира по футболу, играют наши, спортбар. Мы с подругой заранее места забронировали, пришли, вкусняшки заказали. Сидим, болеем за наших, столики все заняты, народу просто куча. Тут к одной компании подруливает она — королева с годовасиком в коляске. А там момент был напряженный такой, и все мужики (да и мы тоже) начали орать: «Ну, давай! Ну же! Давай, давай!» А она встает и говорит: «Можно потише, вообще-то здесь ребенок!» Ну и в 5-6 глоток ей единодушно выдали: «Вали отсюда!» — просто момент был напряженный. Она обиделась, встала и пошла — наверное, туда, где потише. © KotoPipus / Pikabu
- 6 утра, выхожу к машине, дочь надо везти на тренировку. Начинаю чистить, подходит парень — просит щетку на минутку, так как у его машины лобовое стекло замерзло. Одолжил, мне не жалко. Через минуту парень приносит сломанный скребок и со словами: «Ой, сломался», прыгает в машину и сваливает. Скребок дорогой, с щеткой, ну как так то? Поеду сегодня за новым и больше никому ничего не одолжу. © sokol1973 / Pikabu
- Я — отец-одиночка. Мой дочке скоро будет 5, и буквально вчера я купил ей первый велосипед. Она о нем так мечтала! Мы вместе покатались на великах, а потом запарковали их на заднем дворе нашего дома. Я пошел готовить ужин, и минут через 10 краем глаза заметил в окне какое-то движение. Смотрю, а мимо окна идет мальчик лет 6-7 с дочкиным велосипедом! Мое сердце упало. Я выскочил, догнал пацана, забрал наш велик и думал, что на этом история закончилась. Но нет! Через 15 минут раздается звонок в дверь. На пороге стоит тот самый пацан и его мать, которая сразу же начинает орать: «Верни моему мальчику велосипед! Он нашел его, значит, велик теперь наш!» Пытаюсь объяснить этой даме, что он «нашел» его на моем заднем дворе! Я только что купил его для своей дочки и не собираюсь дарить ее сыну. И говорю, мол, надо объяснить ребенку, что нельзя заходить на чужие участки и брать все, что хочется. Тут тетка начинает верещать: «Не смей учить меня, как воспитывать моего ребенка! Верни велик или я позвоню в полицию!» Я захлопнул дверь прямо перед ее носом. И знаете что? Она позвонила в полицию! Я показал стражам правопорядка чек на покупку велика и коробку от него, они вежливо попрощались. Но даму такой расклад не устроил и она закатила истерику. Все закончилось тем, что она оказалась в наручниках на заднем сиденье патрульной машины. Пока, пока! © PuffMaNOwYeah / Reddit
- Моя 7-летняя дочка ходит в школу. Я даю ей с собой на обед что-то из азиатской кухни — ей нравится, и это не удивительно, ведь наши предки были из Японии. Однажды после школы мы зашли с ней на детскую площадку поблизости, ко мне подошла какая-то женщина.
— Ты мать Лили? Ага. Я хочу попросить тебя не давать дочери на обед такую вонючую еду — моему сыну эти запахи вообще не нравятся! Он даже свое есть не может, когда так пахнет.
— Но, может, ему просто сесть подальше от моей дочери?
— Ты шутишь? Мой сын не должен терпеть неудобства и страдать из-за вас!
Я спокойно объяснила, что не буду менять состав обедов для дочери только потому, что ее сыну что-то там не нравится. Что за люди? © Pastel-Clouds-808 / Reddit
- Я будучи беременной зашла в автобус. Тут внезапно подрывается бабулька и давай меня усаживать на свое место, аж за руку потянула. Я чувствую себя нормально, живот ещё не прямо огромный, говорю: «Бабуль, вы чего, я постою, не вам мне место уступать». Она отвечает: «Нет, я скоро выхожу, а то сюда усядется вон та бабка, а я ее терпеть не могу», и указывает на женщину, стоящую в паре метров от нас. Интриги похлеще, чем в сериалах. © iamyourjustice / Pikabu
- Когда я еще жила в многоквартирном доме, высаживала цветы возле своего подъезда и ухаживала за ними. И вот ползаю я в цветнике, прополка в самом разгаре. Вижу: заходит за ограждение ребенок 3-4 лет и срывает головку у одного цветка, а потом тянется к другому. Мать его рядом — ноль эмоций. Я ребенку: «Эй, малыш, здесь цветы рвать нельзя». Как мамаша негодовала, что я к ее ребенку обратилась «эй»! Вероятно, все остальное в этой ситуации для нее норма. © Алёна Тимошенко / Dzen
- Я как-то уступила место бабушке, которой на вид было больше 90 лет, а все остальные сидели (видимо все знали то, чего не знала я). Бабуля оплатила проезд и встала недалеко от меня. Сама вся приодетая, накрашена, серьги дорогие, кольца. Я поднялась и жестом пригласила сесть. Блин, как она меня отчитывала на весь салон. И что она не старая, и не похожа она на старушку (ну-ну). Ну я и села обратно. Теперь, когда ее вижу, не встаю. И никто не встает. © PolinaBeatles86 / Pikabu
- Гостила у родственников. У них попугайчик в клетке, клетка на подоконнике. Приходит в гости еще одна родственница с 5-летним сыном. Сидим, болтаем. Пацану явно скучно, он начинает привлекать внимание: то теребит занавески, то виснет на двери, то со стола все сгребает. Мамочка только улыбается, умиляясь. Потом мальчишка так же молча хватает клетку и сбрасывает на пол. Я, сидя рядом, успеваю подхватить. Выговариваю ему, что так нельзя, птица не игрушечная, ей больно и страшно. Он пыхтит и снова лезет к клетке. Я загораживаю ее собой и снова повторяю: «Нельзя!» И тут мамашка начинает орать: «Это тебе так нельзя себя вести! Подумаешь, птичка! Что ей сделается? Напугала мне ребенка! Пусть делает, что хочет, ему скучно!» Хозяйка не знает, как и реагировать: занавески оборваны, дверь (гармошка) выдрана, теперь птица вот... И ссориться вроде не хочется... Разрулили в итоге, но с тех пор не общаемся. © Елена Шахова / Dzen
- На днях хожу по магазину. Рядом приличная с виду бабуля сует руку в арахис россыпью и отправляет орехи в рот. Не распробовала, еще раз. Не выдерживаю, подхожу и гневно так: «Вы же взрослый человек, нельзя грязными руками в продукты». На что она мне без задней мысли: «Я же не вам в рот орехи засунула! Что вы ко мне пристали?» И уходит. © RedHedPolly / Pikabu
Если вам нравится читать наши подборки о людских чудачествах, то вот еще несколько, чтобы не заскучать:
Комментарии
"бабка требовала у другой иступить ей"
Исступлённо требовала иступить
"...послала ее на фиг, расплакалась и ушла..."
Мощный приём 👀 Надо запомнить 🙂
«Я как-то бабуле уступила место бабушке»
Прикол, в оригинале на Пикабу этой ошибки нет. Вы с ошибками копипастите🤦🏻♀️
Наш механик рассказал сегодня случай, свидетелем которого он стал, когда ездил недавно на УП инвалидов по зрению. Идём, говорит, с мастером по цеху, а тут драка: сцепились два работника. Их разнимают, а они машут в воздухе руками, пытаясь задеть невидимого противника. Жуткое зрелище - слепая ярость в прямом смысле этого выражения. И смех, и грех)
У меня как-то бабушка, когда я была подростком, уронила свою вставную челюсть в творог на моей тарелке и еще оскорбилась, когда я заявила, что есть после этого не буду и убежала в школу.