18 примеров того, что возраст не всегда дарит мудрость

Часто в детстве мы слышим от родителей фразу: «Я старше тебя, значит, я лучше знаю, что и как надо делать». Но когда сам вырастаешь, то с грустью начинаешь осознавать, что окружающие тебя взрослые люди, которые должны быть образцом мудрости, порой ведут себя куда хуже избалованных детей.