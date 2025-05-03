18 туристов, которые отдохнули так, что потом целый год вспоминать можно

Истории
2 часа назад

Бывают отпуска, после которых остаются только фотографии и сувениры. А бывают такие, после которых жизнь делится на «до» и «после». Кто-то случайно становится героем местных легенд, кто-то – жертвой собственной любознательности, но все без исключения возвращаются с чем-то большим, чем чемодан грязного белья. Герои этих историй выжали из отдыха все по полной!

В статье используется изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта.

  • Поехали с парнем отдыхать на море, все было классно. Но на второй день ему заблокировали карточку со всеми деньгами. Ну все, накрылся наш отпуск. Но тут парень меня поразил до глубины души – выкрутился! Подработал два дня аниматором в отеле по вечерам, пока мы не дождались перевода денег от друзей. Но я сразу оценила его изобретательность. После того случая я поняла, что это мой будущий муж. © Палата ** / VK
  • Никак не могла дождаться регистрации на рейс в Грецию. Подошла к стойке и вдруг поняла, что приехала не в тот аэропорт. Чувствовала себя полной дурой. И тут приходит такой же «внимательный» парень, как и я! Что вы думаете? Через месяц сделал мне предложение, летом свадьба. А отдыхать в Грецию полетим! © Карамель / VK
  • Подруга отчудила. У нее на носу свадьба, отец подруги отправляет ее на море - чтобы отдохнула от предсвадебной суеты. И вот она вернулась из своего отпуска. Мы все в полном шоке - с собой она привезла нового мужа! В отпуске подруженька выскочила замуж за смотрителя маяка. Она плавала на матрасе, уснула и ее стало уносить в море. Так этот смотритель спас ее и у них случилась любовь. Бывает же такое! © Рабочие истории / VK
  • Знакомые рассказали историю. Приезжает к ним в отель пара – Сергей и Марина. Весь отпуск они зажигали с аниматорами и ходили на пляж. Через месяц снова приезжает этот Сергей. Один из аниматоров видит его в лобби и радостно кричит: «Привет! А где Марина?» И тут выясняется, что рядом с Сергеем стоит его крайне удивленная жена. Этот уникум сначала свозил отдохнуть любовницу, а потом привез жену в тот же отель. И даже не подумал, что здесь его все знают и помнят. © Подслушано / Ideer
O_о
22 часа назад

Реанимируете историю про смотрителя маяка - публикуйте и тот самый коммент, который круче этой кулстори, не сваливайте н.а нас всю работу

-
-
Ответить
  • 9 лет назад я решила поехать в Италию с 3 друзьями. Прибываем мы в тосканский фермерский дом, останавливаемся там на ночлег. Все мы заплатили одинаково, а комнаты нам достались с разными удобствами. Угадайте, кто ночевал в холодном помещении с клопами и скрипучими кроватями почти без одеял? © Janet Reedman / Quora
  • Соседка рассказала, как они съездили с маленькой дочкой и мужем в Грецию. 12 дней из 14 они просидели в номере на карантине, потому что у дочки оказалась ветрянка. © Конфуз / ADME
  • В один из дней отпуска мы отдыхали на яхте, где в числе пассажиров была женщина бальзаковского возраста. И вот отошел я на трап для купания и слышу, как женщина завела разговор с женой: откуда приехали, чего посмотрели, как отдыхается. В общем, сижу и уши грею. Далее дама задает вопрос моей жене:
    – А на сколько лет тебя муж старше?
    Для понимания причин вопроса: я старше на 10 лет. Жена тоже не особо любит, когда посторонние люди задают нетактичные вопросы, поэтому говорит:
    – Да это вообще не муж. Я с ним ради денег.
    Я чуть позже поинтересовался, что это было. Она мне:
    – Ну а что? Мне до лампочки, а ей теперь сплетен на месяц хватит с соседками делиться. © CIDR / Pikabu
Понты Деревенские
1 час назад

После появления пупырок ветрянкой уже не заразна. Смысла сидеть в номере не было.
А вот пару недель ДО - весьма. Так что все кто могли заразиться, уже заразились.

-
-
Ответить
  • В Индонезии мы поужинали в местном ресторане. В блюдах были свежие овощи, а мы забыли обо всех предупреждениях, что ни при каких обстоятельствах нельзя пить водопроводную воду. И, конечно же, свежие овощи часто моют в водопроводной воде. Ближе к вечеру сначала моим сестрам, а затем матери и отцу стало плохо.
    Я же чувствовал себя отлично и на следующий день решил поплавать и пересечь 20-метровый бассейн 250 раз, чтобы намотать 5 000 метров. Вот только на улице было жарко, а я, купаясь под палящим солнцем, забыл нанести солнцезащитный крем. Когда я вернулся в номер, родители закричали: «Твоя спина! Ты красный как рак!» Мало того что я обгорел, так еще и прочувствовал на себе все последствия солнечного удара. © Thomas Cayne / Quora
  • Недавно с мужем впервые побывали в гостях у друзей из Германии. Садимся завтракать, друг готовит яичницу с беконом и ставит на стол сырой фарш с солью и перцем. К концу завтрака у нас глаза на лоб полезли: наша подруга намазала этот фарш толстым слоем на хлеб и как давай трескать! В ответ на наш культурный шок было сказано, что у них это нормально. © Палата №6 / VK
  • Во время отдыха в Турции у меня появилась привычка плавать по утрам, часов так в 7–8. И вот однажды плыву: рыбки, песочек, ракушки... Но тут я на свою голову решила посмотреть, что вокруг. Поворачиваю голову и вижу огромную морскую черепаху! Искра, буря, безумие, я смотрю на нее, она смотрит на меня, а в следующую секунду я уже гребу к берегу. Не знаю, чего я в тот момент испугалась (черепахе на меня явно было наплевать), но так быстро я еще не плавала. © Подслушано / Ideer
  • Снимали на отдыхе жилье. Хозяйка вроде адекватная была, даже велики давала бесплатно проживающим. Но вот однажды вечером решили мы шашлык пожарить. Попросили решетку. Она уже довольно потрепанная была: вроде еще местами стальной цвет проскакивал среди копоти, но уж очень мало чистых мест осталось. Пожарили мы шашлык, и я пошел мыть решетку. От души ее оттирал, старался. И тут хозяйка мимо проходит, видит решетку - и давай причитать, что мы ее испортили. Я обалдел от абсурдности ситуации. Хозяйка попросила новую. Благо тут подошла ее работница, отвела меня в сторону, забрала эту решетку и сказала, что все в порядке. © Hasselhoff / Pikabu
  • В Индии заселились в отель. Коллега звонит из соседнего номера и интересуется: «Это норма в местных краях?» Прихожу, показывает мне шторку на стене, за ней вроде бы окно. Отдергивает шторку, а там просто дыра сквозная до квартиры соседнего дома. С той стороны никакого окна, ничего нет, просто ходят люди, выкладывают ужин на стол, смотрят телевизор. Закрыли шторку обратно. © Kaiebard / Pikabu
  • Случился на юге курортный роман. Все просмотрели, везде побывали, решили покататься на лодочке. Лучше бы этого не делали, потому что я не знал, что море – это совсем не река. До буя мы плыли 20 минут, обратно – полтора часа, волна не давала приблизиться к берегу. Я проклял эту лодку. Мало того что по времени не уложился, еще и с веслами так намаялся, что, когда все-таки приплыли к берегу, проводил даму до номера, а сам пошел отлеживаться: на сегодня было достаточно приключений. © Подслушано / Ideer
  • Пару месяцев назад мы отправились в Мексику. Выбрали отель с отличными отзывами и по подходящей цене и уже представляли, как будем лежать на пляже и загорать. Планы нарушил дождь. Он шел каждый день. И это были не легкие освежающие капли, а настоящие ливни. Засада была в том, что я снял недорогой номер, в котором предполагалось только ночевать, поэтому у нас не было балкона. Вывод: сидеть в темном гостиничном номере в Мексике совсем не весело. © Bart Crunk / Quora
  • Несколько лет назад отдыхали с друзьями на море. В отеле во дворе стоят велосипеды. Спрашиваю, можно ли взять напрокат. Говорят, конечно, столько-то в час. Вижу, что там колесо спустило, интересуюсь, где можно насос взять. Отвечают, что у них нет насоса, но я могу пойти в магазин и купить его. Может, хоть адрес подскажете? В ответ: «Вам надо – вы и ищите». В итоге 5 человек, которые были готовы взять в аренду 5 велосипедов на 2–3 часа, просто пошли на море. Может, и правильно: нечего велосипеды изнашивать. Сколько ставить звезд за сервис, даже не знаю. © DenimDef / Pikabu
  • Возвращались с родителями из Турции, самолет попал в зону турбулентности. В салоне паника, я реву, мама держит меня за руку, а папа что-то делает в телефоне. Все обошлось, приземлились. Вот только мама потом заглянула в папин телефон и обомлела. Оказалось, что он пытался отправить сообщение любовнице о том, как сильно он ее любит. Мама подала на развод, пережила нервные срывы и теперь лечится от депрессии. А папа искренне винит во всем погоду. © Подслушано / Ideer
  • Нас как-то знакомые позвали вместе провести отпуск в одной стране, где они уже были, а мы еще нет. Подавалось это все под соусом «мы вам все покажем, все расскажем: куда поехать, где интересно». Мы согласились. Прилетаем, и оказалось, что для них «интересно» – это проводить время в 10-этажных торговых центрах, а в промежутках жариться на пляже. И все разговоры только о том, где можно поесть повкуснее. А там страна с тысячелетней историей, потрясающая архитектура, храмы и музеи. Мы через пару дней не выдержали и решили отдыхать самостоятельно. Так на нас столько обид потом вылилось, что мы якобы компанию развалили. © Тревожное Пирожное / ADME
  • Есть у меня 2 друга – Коля и Витя. Они братья, а знаком я с ними с прошлого тысячелетия. Оба работают директорами в собственных некрупных предприятиях. Коля – младший, но при этом ответственный и более собранный. Зато Витя более креативный и с нестандартным мышлением.
    Не знаю, кому из них пришла в голову идея, мол, почему бы не смотаться на пару недель на отдых в Таиланд с семьями. Сказано-сделано. Две семьи выходят из самолета в аэропорту и идут получать багаж, а Витя направляется в сторону туалетов. Уже багаж получен, а Вити все нет. Коля спокоен, а вот женщины начинают закипать. Особенно после того, как телефон сообщает, что абонент недоступен.
    Жены вызывают службу безопасности. Куда, мол, вы смотрите, у вас тут люди из туалетов пропадают. Сотрудники аэропорта смотрят записи регистратора и видят, как Витя садится в такси и уезжает.
    В общем, через неделю спускаются они в отеле на завтрак, а на диване на ресепшен лежит Витя. С какими-то татуировками, грязный и небритый. Видно, что человек отдохнул на славу. О том, где он был, молчал, как партизан. А Коля поклялся, что больше никогда и ни за какие коврижки не будет брать с собой кого-нибудь на отдых. © SilverTiger / Pikabu

В некоторые истории из нашей статьи даже верится с трудом! А вот и еще подборка еще более невероятных сюжетов: 14 реальных историй, рассказчикам которых хочется сказать: "Да ладно?!"

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее