Реанимируете историю про смотрителя маяка - публикуйте и тот самый коммент, который круче этой кулстори, не сваливайте н.а нас всю работу
18 туристов, которые отдохнули так, что потом целый год вспоминать можно
Бывают отпуска, после которых остаются только фотографии и сувениры. А бывают такие, после которых жизнь делится на «до» и «после». Кто-то случайно становится героем местных легенд, кто-то – жертвой собственной любознательности, но все без исключения возвращаются с чем-то большим, чем чемодан грязного белья. Герои этих историй выжали из отдыха все по полной!
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- Поехали с парнем отдыхать на море, все было классно. Но на второй день ему заблокировали карточку со всеми деньгами. Ну все, накрылся наш отпуск. Но тут парень меня поразил до глубины души – выкрутился! Подработал два дня аниматором в отеле по вечерам, пока мы не дождались перевода денег от друзей. Но я сразу оценила его изобретательность. После того случая я поняла, что это мой будущий муж. © Палата ** / VK
- Никак не могла дождаться регистрации на рейс в Грецию. Подошла к стойке и вдруг поняла, что приехала не в тот аэропорт. Чувствовала себя полной дурой. И тут приходит такой же «внимательный» парень, как и я! Что вы думаете? Через месяц сделал мне предложение, летом свадьба. А отдыхать в Грецию полетим! © Карамель / VK
- Подруга отчудила. У нее на носу свадьба, отец подруги отправляет ее на море - чтобы отдохнула от предсвадебной суеты. И вот она вернулась из своего отпуска. Мы все в полном шоке - с собой она привезла нового мужа! В отпуске подруженька выскочила замуж за смотрителя маяка. Она плавала на матрасе, уснула и ее стало уносить в море. Так этот смотритель спас ее и у них случилась любовь. Бывает же такое! © Рабочие истории / VK
- Знакомые рассказали историю. Приезжает к ним в отель пара – Сергей и Марина. Весь отпуск они зажигали с аниматорами и ходили на пляж. Через месяц снова приезжает этот Сергей. Один из аниматоров видит его в лобби и радостно кричит: «Привет! А где Марина?» И тут выясняется, что рядом с Сергеем стоит его крайне удивленная жена. Этот уникум сначала свозил отдохнуть любовницу, а потом привез жену в тот же отель. И даже не подумал, что здесь его все знают и помнят. © Подслушано / Ideer
- 9 лет назад я решила поехать в Италию с 3 друзьями. Прибываем мы в тосканский фермерский дом, останавливаемся там на ночлег. Все мы заплатили одинаково, а комнаты нам достались с разными удобствами. Угадайте, кто ночевал в холодном помещении с клопами и скрипучими кроватями почти без одеял? © Janet Reedman / Quora
- Соседка рассказала, как они съездили с маленькой дочкой и мужем в Грецию. 12 дней из 14 они просидели в номере на карантине, потому что у дочки оказалась ветрянка. © Конфуз / ADME
- В один из дней отпуска мы отдыхали на яхте, где в числе пассажиров была женщина бальзаковского возраста. И вот отошел я на трап для купания и слышу, как женщина завела разговор с женой: откуда приехали, чего посмотрели, как отдыхается. В общем, сижу и уши грею. Далее дама задает вопрос моей жене:
– А на сколько лет тебя муж старше?
Для понимания причин вопроса: я старше на 10 лет. Жена тоже не особо любит, когда посторонние люди задают нетактичные вопросы, поэтому говорит:
– Да это вообще не муж. Я с ним ради денег.
Я чуть позже поинтересовался, что это было. Она мне:
– Ну а что? Мне до лампочки, а ей теперь сплетен на месяц хватит с соседками делиться. © CIDR / Pikabu
После появления пупырок ветрянкой уже не заразна. Смысла сидеть в номере не было.
А вот пару недель ДО - весьма. Так что все кто могли заразиться, уже заразились.
- В Индонезии мы поужинали в местном ресторане. В блюдах были свежие овощи, а мы забыли обо всех предупреждениях, что ни при каких обстоятельствах нельзя пить водопроводную воду. И, конечно же, свежие овощи часто моют в водопроводной воде. Ближе к вечеру сначала моим сестрам, а затем матери и отцу стало плохо.
Я же чувствовал себя отлично и на следующий день решил поплавать и пересечь 20-метровый бассейн 250 раз, чтобы намотать 5 000 метров. Вот только на улице было жарко, а я, купаясь под палящим солнцем, забыл нанести солнцезащитный крем. Когда я вернулся в номер, родители закричали: «Твоя спина! Ты красный как рак!» Мало того что я обгорел, так еще и прочувствовал на себе все последствия солнечного удара. © Thomas Cayne / Quora
- Недавно с мужем впервые побывали в гостях у друзей из Германии. Садимся завтракать, друг готовит яичницу с беконом и ставит на стол сырой фарш с солью и перцем. К концу завтрака у нас глаза на лоб полезли: наша подруга намазала этот фарш толстым слоем на хлеб и как давай трескать! В ответ на наш культурный шок было сказано, что у них это нормально. © Палата №6 / VK
- Во время отдыха в Турции у меня появилась привычка плавать по утрам, часов так в 7–8. И вот однажды плыву: рыбки, песочек, ракушки... Но тут я на свою голову решила посмотреть, что вокруг. Поворачиваю голову и вижу огромную морскую черепаху! Искра, буря, безумие, я смотрю на нее, она смотрит на меня, а в следующую секунду я уже гребу к берегу. Не знаю, чего я в тот момент испугалась (черепахе на меня явно было наплевать), но так быстро я еще не плавала. © Подслушано / Ideer
- Снимали на отдыхе жилье. Хозяйка вроде адекватная была, даже велики давала бесплатно проживающим. Но вот однажды вечером решили мы шашлык пожарить. Попросили решетку. Она уже довольно потрепанная была: вроде еще местами стальной цвет проскакивал среди копоти, но уж очень мало чистых мест осталось. Пожарили мы шашлык, и я пошел мыть решетку. От души ее оттирал, старался. И тут хозяйка мимо проходит, видит решетку - и давай причитать, что мы ее испортили. Я обалдел от абсурдности ситуации. Хозяйка попросила новую. Благо тут подошла ее работница, отвела меня в сторону, забрала эту решетку и сказала, что все в порядке. © Hasselhoff / Pikabu
- В Индии заселились в отель. Коллега звонит из соседнего номера и интересуется: «Это норма в местных краях?» Прихожу, показывает мне шторку на стене, за ней вроде бы окно. Отдергивает шторку, а там просто дыра сквозная до квартиры соседнего дома. С той стороны никакого окна, ничего нет, просто ходят люди, выкладывают ужин на стол, смотрят телевизор. Закрыли шторку обратно. © Kaiebard / Pikabu
- Случился на юге курортный роман. Все просмотрели, везде побывали, решили покататься на лодочке. Лучше бы этого не делали, потому что я не знал, что море – это совсем не река. До буя мы плыли 20 минут, обратно – полтора часа, волна не давала приблизиться к берегу. Я проклял эту лодку. Мало того что по времени не уложился, еще и с веслами так намаялся, что, когда все-таки приплыли к берегу, проводил даму до номера, а сам пошел отлеживаться: на сегодня было достаточно приключений. © Подслушано / Ideer
- Пару месяцев назад мы отправились в Мексику. Выбрали отель с отличными отзывами и по подходящей цене и уже представляли, как будем лежать на пляже и загорать. Планы нарушил дождь. Он шел каждый день. И это были не легкие освежающие капли, а настоящие ливни. Засада была в том, что я снял недорогой номер, в котором предполагалось только ночевать, поэтому у нас не было балкона. Вывод: сидеть в темном гостиничном номере в Мексике совсем не весело. © Bart Crunk / Quora
- Несколько лет назад отдыхали с друзьями на море. В отеле во дворе стоят велосипеды. Спрашиваю, можно ли взять напрокат. Говорят, конечно, столько-то в час. Вижу, что там колесо спустило, интересуюсь, где можно насос взять. Отвечают, что у них нет насоса, но я могу пойти в магазин и купить его. Может, хоть адрес подскажете? В ответ: «Вам надо – вы и ищите». В итоге 5 человек, которые были готовы взять в аренду 5 велосипедов на 2–3 часа, просто пошли на море. Может, и правильно: нечего велосипеды изнашивать. Сколько ставить звезд за сервис, даже не знаю. © DenimDef / Pikabu
- Возвращались с родителями из Турции, самолет попал в зону турбулентности. В салоне паника, я реву, мама держит меня за руку, а папа что-то делает в телефоне. Все обошлось, приземлились. Вот только мама потом заглянула в папин телефон и обомлела. Оказалось, что он пытался отправить сообщение любовнице о том, как сильно он ее любит. Мама подала на развод, пережила нервные срывы и теперь лечится от депрессии. А папа искренне винит во всем погоду. © Подслушано / Ideer
- Нас как-то знакомые позвали вместе провести отпуск в одной стране, где они уже были, а мы еще нет. Подавалось это все под соусом «мы вам все покажем, все расскажем: куда поехать, где интересно». Мы согласились. Прилетаем, и оказалось, что для них «интересно» – это проводить время в 10-этажных торговых центрах, а в промежутках жариться на пляже. И все разговоры только о том, где можно поесть повкуснее. А там страна с тысячелетней историей, потрясающая архитектура, храмы и музеи. Мы через пару дней не выдержали и решили отдыхать самостоятельно. Так на нас столько обид потом вылилось, что мы якобы компанию развалили. © Тревожное Пирожное / ADME
- Есть у меня 2 друга – Коля и Витя. Они братья, а знаком я с ними с прошлого тысячелетия. Оба работают директорами в собственных некрупных предприятиях. Коля – младший, но при этом ответственный и более собранный. Зато Витя более креативный и с нестандартным мышлением.
Не знаю, кому из них пришла в голову идея, мол, почему бы не смотаться на пару недель на отдых в Таиланд с семьями. Сказано-сделано. Две семьи выходят из самолета в аэропорту и идут получать багаж, а Витя направляется в сторону туалетов. Уже багаж получен, а Вити все нет. Коля спокоен, а вот женщины начинают закипать. Особенно после того, как телефон сообщает, что абонент недоступен.
Жены вызывают службу безопасности. Куда, мол, вы смотрите, у вас тут люди из туалетов пропадают. Сотрудники аэропорта смотрят записи регистратора и видят, как Витя садится в такси и уезжает.
В общем, через неделю спускаются они в отеле на завтрак, а на диване на ресепшен лежит Витя. С какими-то татуировками, грязный и небритый. Видно, что человек отдохнул на славу. О том, где он был, молчал, как партизан. А Коля поклялся, что больше никогда и ни за какие коврижки не будет брать с собой кого-нибудь на отдых. © SilverTiger / Pikabu
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