18 туристов, которые отдохнули так, что потом целый год вспоминать можно

Бывают отпуска, после которых остаются только фотографии и сувениры. А бывают такие, после которых жизнь делится на «до» и «после». Кто-то случайно становится героем местных легенд, кто-то – жертвой собственной любознательности, но все без исключения возвращаются с чем-то большим, чем чемодан грязного белья. Герои этих историй выжали из отдыха все по полной!