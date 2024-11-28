18 женщин, которым денежный вопрос может еще долго аукаться
Порой кажется, что уже знаешь человека как облупленного, но тут встает он — финансовый вопрос. И вот тут порой такое вылезает в человеке, что аж диву даешься. А если человек еще хорошо не знаком, то и подавно. Но зато про такую экономию до абсурда можно на весь интернет рассказывать.
- Ко мне любовник пришел и сказал, что принес мне подарок. И показал часы на своей руке. Но, так как они мужские, поведал, что носить их будет он. Ну а я что, я это так не оставила. Собрала все деньги и в его следующий визит заявила, что купила ему подарок — телевизор, но смотреть его буду я. © Обо всем помаленьку / Dzen
- У подруги был «жених». Родители cосватали. Жених въехал в квартиру невесты, купил люстру и стал жить. Дело было осенью. Свадьбу решили отложить до лета. Прожил этот жених осень, зиму и весну и под предлогом «ты мне не нравишься» бросил женщину и ушел в закат. Пока жил в квартире моей подруги не платил ни за что, даже за коммуналку, иногда приносил продукты в дом. Чаще с огорода своих же родителей или банки с соленьем-вареньем. После того как он ее бросил, его родители позвонили и потребовали обратно подаренную ими стиральную машинку. Машинку подруга оставила себе, но сумму за нее вернула. Это самый феерический случай жлобства и хамства, что встречался мне в жизни. © Яна / Dzen
- Встречалась я с молодым человеком. Пошли мы однажды в магазинчик с суши и роллами. Сделал он заказ, и девушка на кассе спрашивает у него: «Вам два прибора?» Ответ последовал незамедлительно: «Нет, один!» Потом потупив взгляд он все таки спросил: «А ты будешь?» Нет, после такого мне от него ничегошеньки в жизни не надо. © Подслушано / Ideer
Ну и зря деньги за стиралку вернула. Хотя с такими уродами связываться, себе дороже.
- Мне досталось наследство, и на эти деньги мы с мужем купили машину. Вот только ездил на ней лишь он. А я каталась везде на велосипеде, даже детей таскала в прицепе. И под проливным дождем, и зимой. И вот мне нужно было к врачу. Поликлиника была в 5 минутах от нашего дома, но муж повез меня. А потом сидел снаружи с детьми в машине. Он мог поехать домой и вернуться, мог бы завезти детей в кафешку... Что угодно. Но он сидел, оказывал мне «услугу», а потом требовал деньги за бензин. Мы были вместе 20 лет, и я всегда была что-то должна. © CanadianArtGirl / Reddit
- Тетя после развода с мужем сказала своим детям: «мальчики, мы теперь материально будем жить похуже, но мы справимся». Брат потом рассказывал, что ждал, когда они сядут на хлеб и воду, но не дождался. Вроде бы даже и получше стали жить, питаться иначе, чаще ходить в кино. Потом уже, по прошествии лет тетя сказала, что, получив первые алименты, она узнала размер зарплаты бывшего мужа (алименты оказались чуть меньше тех денег, которые он ей отдавал). Куда бывший девал деньги? Откладывал на черный день, жене не говорил, женщины — транжиры. Детям на дни рождения дарил строго пару копеек, всегда говорил «на ерунду не трать». На Новый год — по три мандарина и шоколадку. А потом настал его «черный день» — все сбережения тю-тю. © Светлана С. / Dzen
Я искренне не понимаю, что движет женщинами, которые ездят нa автобусе или велосипеде, когда их муж возит свою ж… в тёпленьком комфортном авто. Ну в смысле? Ты трясешься в трамвае, по дороге покупаешь продукты ещё, тащишь пакеты и приходишь домой ужин готовить, а их величество спокойно прибывают домой отдыхать?
- Муж знакомой записывал в тетрадку все, что покупал сыну. Прямо со дня его рождения. А жене давал какие-то копейки. Когда просила его что-нибудь домой купить, он начинал рассказывать, как мало получает. Как-то он заболел, его положили в больницу на 2 месяца. Она его навещала 1 раз в неделю, в выходной, приносила бульончик куриный, творог и бананы. Он стал просить другие продукты, курочку, сыр. А она ответила, что на свою зарплату не может ему приносить больше, так как ей надо кормить сына и себя. Стал ей переводить деньги, но всегда считал, сколько потрачено и на сколько она принесла ему еды. Когда сыну было 15, она все-таки решила с ним развестись и подала на алименты. Каково же было ее удивление, когда она увидела его зарплату. Но и это не самое интересное. Во время брака он купил на сэкономленные от семьи деньги 2 квартиры, в одной жила его любовница, у которой тоже был ребенок 12 лет, вторую он сдавал. А так как квартиры были куплены в браке и оформлены на него, то пришлось их делить. В результате, после развода знакомая оказалась в выигрыше. Помимо квартиры, в которой жила (она была ее до брака, от родителей осталась), она получила еще 1 квартиру от бывшего мужа и круглую сумму средств, которые тоже были на счете бывшего. © Мишка Фанси / Dzen
- У бывшего не было прав. И вот как-то я обнаружила, что наматываю много километров, везде его возя. Он же так много ныл из-за того, что нужно пользовался общественным транспортом. А еще он не готовил, не убирался, не делал ничего по хозяйству. Часто увольнялся с работы, и в итоге я оплачивала аренду. В конце концов я сказала, чтобы хоть на бензин давал деньги, а потом и вовсе отправила его куда подальше. © helloitskimbi / Reddit
- Жила с отцом и мачехой. У нас в детстве одна комната в доме была закрыта на ключ. В ней для родных детей мачехи всегда были вкусняшки. Пережила это. Сейчас сама замужем, у меня сын. Застала такую картину: мой 4-летний сын лежит на полу и смотрит в щелку под дверью, как моя мачеха кормит своих внуков мороженым! © anybodyindark / Pikabu
- Был у меня недавно день рождения. Гостей было не много, все свои. Семья, зная мои вкусы, угодила, а вот друзья... Семейная пара, дружим лет семь. Я и раньше замечала их любовь к халяве: не оплачивать свою долю в совместных праздниках, не давать денежку на бензин при дальних поездках по их просьбе, брать в долг продукты, лекарства и не возвращать. Но как-то все неудобно было сказать. В этот раз они отличились. Подарили мне миксер. В яркой красочной упаковке. Развернула подарок только сегодня, а там мой миксер, подаренный мне когда-то давно бабушкой. На тот момент он новенький был, я им не пользовалась. Видимо, давала друзьям когда-то попользоваться и забыла. Ну а что? Чем не подарок? Наверное, думали, что я забыла о нем, все-таки столько времени прошло. © Tandem.dvoe / Pikabu
Надо было вернуть миксер с классическим: подарки не отдарки. Мол, так давно его гости его одолжили, что хозяйка решила что это им в подарок
- Была у меня коллега. Тырить со стола начинала в середине посиделок. Однажды исхитрилась умыкнуть половину ведра шашлыка, которую помог увезти ее муж — он тоже с нами работал. Мы все на нее смотрели с упреком. В ответ нам было заявлено: «Это доля Юры!» В общем, перестали их звать на гулянки, вот такие мы жадины. © Елена Нюсина / ADME
- У подруги мужчина после расставания ушел со своим смесителем, лампочками и кредитным телевизором. Но при этом оставил своего сына (их общего). Уволился сразу, чтобы не платить ни капли алиментов. Вот такой мужик! © мальвина / ADME
- Подруга беременная, ей знакомая говорит: «Приезжай, я тебе отдам детские вещи. Мои выросли уже, а тебе пригодятся». Та приехала — ей выдали два огромных пакета ползунков, шапочек, носочков. Они попили чай, и подруга поехала домой. А как приехала, знакомая ей пишет фееричное: «Когда ребенок вырастет, ты только верни все в том же состоянии. Я записала, что тебе дала. И чтобы без дырок и пятен были». Так бы, блин, и сказала, что с отдачей. Подруга пакеты собрала и обратно увезла. Как можно гарантировать, что ребенок не запачкает или не порвет? © Lakshmi / Pikabu
- Мне как-то в подарок на день рождения подарили деньги, которые у меня и одолжили несколько месяцев назад, притом не всю сумму. Потом на просьбы вернуть оставшееся мне отвечали, что и так сильно потратились на подарок, денег нет, а я мелочная и меркантильная, да еще и подарки не ценю. Это был последний случай, когда я что-либо одалживала. © Nautica / ADME
- Как-то раз сажусь в автобус, салон полупустой. Подходит кондуктор, я отсчитываю деньги и роняю монетку, та немного откатывается. Я рассчитываюсь с кондуктором, дергаюсь в сторону монетки, но проворный, неплохо одетый молодой человек наклоняется быстрее, поднимает ее, кладет к себе в карман и отворачивается. Я не видела своего лица, но выражение лица кондуктора я не забуду. © Madam Boo / ADME
- Помнится, я встречалась с молодым человеком у себя дома, и как-то все пошло по накатанной схеме: с пятницы по понедельник это ужины, плавно переходящие в завтраки и так далее. И спустя некоторое время я задалась вопросом, почему только на мою долю выпадают все затраты на свидания: хожу по магазинам, покупаю продукты на двоих на все выходные. Чувствую себя какой-то мамочкой, к которой сыночка заваливается на все готовенькое (а сие дальнейшей романтике не способствует). Так вот, парень очень удивился, ибо считал, что мы вкладываемся на равных: он ведь тоже тратится каждый раз... На дорогу! Я сказала, что если он считает этот расклад справедливым, я готова оплачивать билет на автобус, если за них можно получить отдых на выходные по системе «все включено». Как вы понимаете, меркантильной в этой ситуации по итогу выставили женщину. © Sandra / ADME
- Я никогда не заморачивалась по поводу домашней еды. Куплю себе днем готовый обед на работе, вечером йогурт — и вполне довольна. И тут начала встречаться с парнем. Начали жить вместе. Он долго колупал мне мозг на тему вредности фаст-фуда и рекламировал прелесть домашней нямки. Ну, я сдалась, стала варить щи-борщи. А когда уже разошлись, я стала анализировать и поняла, что плевать ему было на мое здоровье. Просто готовое я покупала на работе и только себе, а на кастрюлю с борщом замок же не повесишь, так и ел за мой счет. Недолго, правда, столовка быстро закрылась, ха. © Многокотная мать / ADME
- Мой бывший работал в женском коллективе, где дамы угощали единственного мужчину чаем и вкусняшками каждый день. Когда узнала, дала ему банку варенья и коробку конфет, чтобы он и их угостил. Вечером приносит варенье домой. На мой немой вопрос ответил: «Им и конфет хватило, видела бы ты, как они радовались». Сел и съел это варенье в два присеста. © Galina Dolgikh / ADME
- Я как-то рассталась с парнем. В том числе из-за его патологической жадности. Была влюблена, все прощала в начале. А потом все как-то накопилось, достало... В общем, он расставаться не хотел совсем. Пришел ко мне с 3 розами в газетке, в ресторан позвал. Я думаю, ну исправляется человек, надо шанс дать. Сидим в кафе в итоге, он зажигает свечку на столе своей зажигалкой. Официант предупреждает, что свеча платная. Парень кивает. Посидели, поговорили по душам, как-то жалко его стало, подумала, может, придираюсь к нему, вон как переживает... Выходим из кафе, а он, потирая ручки и злорадно хихикая: «А за свечку-то мы не заплатили!» © Оксана Шуткова / ADME
А вот еще несколько подборок про людей, которые встретились с экономными до абсурда персонажами:
Комментарии
Кто позволяет, наа том и ездят. Ладно один раз попасть, ну два... А потом, сами по своей воле катание.