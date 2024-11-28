18 женщин, которым денежный вопрос может еще долго аукаться

Порой кажется, что уже знаешь человека как облупленного, но тут встает он — финансовый вопрос. И вот тут порой такое вылезает в человеке, что аж диву даешься. А если человек еще хорошо не знаком, то и подавно. Но зато про такую экономию до абсурда можно на весь интернет рассказывать.