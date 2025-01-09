19 пушистых примеров того, что с питомцами жизнь может заиграть новыми красками

Когда заводишь питомца, то надеешься просто спокойно чесать пушистое пузо. Но у мохнатых свой характер, и порой они могут устроить такое веселье, что можно смело на весь интернет рассказывать.

Решили мы сдать квартиру. Откликнулся мужичок, все обговорили. Сказал, что будет жить с питомцем Пафнутием «который не принесет хлопот». Мол, очень тихий, царапать и шкрябать ничего не будет. «Да что ж это за животина-то у вас?» На что мужчина с любовью и благоговением отвечает: «Это питон!» © caterpillar7237 / Pikabu

Был у меня лабрадор. Заметил как-то, что пес не ест. Миска полная третий день. Не ест, хоть ты тресни. Думаю: завтра не поест, повезу к ветеринару. И вот как-то заглянул в шкаф — так оказалось, что это мохнорылое чудовище прогрызло 15-килограммовый мешок корма и жрет по необходимости. © Orfosvinstvo / Pikabu

Моему коту Добби нравится спать со мной. Желательно на моих ногах или прижавшись к лицу. Часто он просыпается раньше меня и пытается разбудить, чтобы дать понять, что «пришло время еды». Видимо, я спал с открытым ртом и проснулся от того, что вся передняя лапа Добби была у меня во рту. А он в это время смотрит на меня самым злым кошачьим взглядом. Я опоздал с завтраком на два часа. © Unknown author / Reddit

Мой пес — самый умный негодник, которого я когда-либо встречал. Когда он начинает жевать что-то, что, как он знает, ему трогать нельзя, он кладет на такую вещь свою игрушку. И когда я замечаю, что пес жует запрещенку, он быстро переключается на эту игрушку, как будто только с ней и возился все время. Еще ему нравится ходить по спинке дивана, как коту. Он даже спит на ней, несмотря на то, что весит больше 30 кг. © Unknown author / Reddit

Стали замечать, что пропадают купюры со стола, тумбочек, из карманов. По 1000, иногда по 5000... Парень думает на меня, я, конечно, на него. Все в шуточной форме, но все равно как-то не по себе. Ночь, все спят, слышу шорох, причем отчетливо понимаю, что кто-то роется в штанах (спортивные, немного шуршат). Разбудила парня, говорю, мол, пошли смотреть вместе. Наш мопс жрет деньги! Жрет по ночам! © Подслушано / Ideer

Проснулся однажды утром. Первое, что я увидел, — кошка, смотрящая на меня. Потом я заметил, что она смотрит на меня с подоконника. Затем я заметил огромную дыру на занавеске. Кошка смотрит на меня через большую дыру, которую сама же и создала, и словно говорит: «Ну и что ты будешь с этим делать?» © Mr_Brown_Pants / Reddit

Однажды я потеряла кошку. Причем я слышала, как она мяукала, когда звала ее, но ее голос звучал приглушенно и издалека. Наконец, проверив все комнаты, я решила посмотреть дымоход, потому что «ну а вдруг?». Ну и вот она, аккуратно развалившаяся на узком выступе посреди дымохода. А камин топился регулярно, прошу заметить, поэтому кошка вся была в саже. Пришлось купать. Так эта вредина еще обижалась на меня неделю! © Lunar_Raccoon / Reddit

Оставила на столе на ночь размораживаться филе индейки. Мой кот — интеллигентное создание, я была уверена и спокойна. Наутро я нашла размороженную индейку ровно там, где ее оставила, но... от лежащей рядом на просушке рукколы не осталось практически ничего. А кот смотрел на меня совершенно честными и непривычно ярко-зелеными глазами и редко икал. © ooWNWoo / Pikabu

Недавно переехали в новую квартиру. Там не было кондиционера, а кот уже привык к прохладе летом. Ну, решила помочь котику (махала ему на морду альбомом, чтоб ветерок был). А сам кот — британский плюшевый (порода с шерстью больше, чем он сам). Уже ночь. Я сплю. И чувствую, что по мне кто-то лезет. И что-то за собой тянет. Вижу такую картину: кот, дыша, как собака, с высунутым языком, тащит в зубах тот самый альбом, мол, «помаши еще». Сидели в 3 часа ночи и махали. © Подслушано / Ideer

Моя собака одержима моим нижним бельем и всегда вытаскивает его из корзины для стирки. Прошлой зимой у нас выпала просто гора снега, который не таял пару недель. А когда он наконец растаял, угадайте, что я обнаружил? Трое моих трусов лежало во дворе на всеобщем обозрении. © starsinursa / Reddit

«Гудини удалось съесть поднос с фрикадельками со стойки, не опрокинув поднос и не издав ни звука. К счастью, ничего острого там не было» © Ok-Mine2132 / Reddit

У нашей кошки очень строгое правило: никаких телефонов в постели. Если она увидит, что телефон светится после выключения света на ночь, она вклинится между экраном и вашим лицом и откажется двигаться, пока вы не выключите его и не уберете. © goodhonestirony / Reddit

Подруга жены была в гостях, провожали, прощание на пороге при уже открытых дверях. Гостья пошла к лифту, вдруг возвращается, говорит: «Рыжий у вас выскочил», — и запускает его обратно. Благодарим за бдительность (кот на улицу не ходит), закрываем дверь. Кот идет по привычке в комнату ребенка... Через 5 секунд оттуда выскакивают два кота (реально близнецы), и начинается погоня по дому. Я только через секунд 20 вспомнил, что кот у нас один. Разняли чуть не начавшуюся драку, рассадили (под замок) в разные комнаты. На следующий день близнеца забрали соседи из другого подъезда. © Driglu4it / Pikabu

У каждой собаки есть способ сообщить, что ей нужно выйти на улицу. Моя предыдущая собака, той-пудель, просто подходила и лаяла. Однажды мы смотрели фильм, когда она зашла в комнату и начала гавкать. Я встаю, чтобы выпустить ее на улицу, но она просто вскакивает и ложится на мое кресло. Эта хитрюга заставила меня встать, чтобы занять мое место. © DrCrucible / Reddit

Однажды нам подкинули щенка. И, несмотря на малый возраст, ростом он уже доставал до колена. Ошейник-то мы на него надели, да воспитать не успели. И мелкий куда-то удрал на весь день. Вечером вернулся домой, а в ошейнике торчала записка: «Можете его не кормить. Он уже сожрал наши тапки. Ваши соседи». © belousovavlada / Pikabu

«Он решил, что у него недостаточно мест для отдыха, поэтому прогрыз дыру в нашем новеньком стуле. Спасибо, Лерой!» © PANTyRAIDING / Reddit