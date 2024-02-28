20+ фото и историй, которыми можно было разжиться только в маленьком городке
В маленьких городах и сельской местности время течет совсем не так, как в мегаполисах. Люди здесь никуда не спешат, знают друг о друге побольше родственников и умеют из подручных материалов сотворить чудо инженерной мысли. А уж какие слухи рождаются в таких местах — писатели-фантасты позавидуют.
Какие могут быть тайны? Все же свои
Б — благоустройство
Когда посторонние люди знают о тебе больше, чем ты сама
- Живу в маленьком городке. Главное развлечение тут — обмусоливать сплетни друг о друге. На днях кто-то выложил в местный паблик фотку, где я иду с мужчиной по улице, а ниже гневная надпись: «Гляньте-ка на нее! Дома муж, а она гуляет!» И все бы ничего, вот только мужа у меня нет, да и тому случайному прохожему дома, вероятно, досталось. © Подслушано / VK
Добро пожаловать в прошлое
Случай в банке
Высокие технологии в действии
Любопытство до добра не доводит
- Когда мне было 13 лет, мы с подругами гуляли в парке. К нам подошла женщина и говорит такая: «Ой, я давно хотела застать тебя без родителей, чтобы спросить: ты вообще в курсе, что приемная?» Я в истерике прибежала домой, обыскала всю квартиру и вдруг вижу документы об удочерении. После этого у меня случился нервный срыв (глупой была, да, но почему бы и не быть такой в этом возрасте?). У меня и без того не совсем гладко проходил пубертат, а тут такие новости. Вот зачем мне была нужна эта информация? Ненавижу маленькие городки. © Подслушано / VK
Лифт в провинции. Кошмарный сон клаустрофоба
Вот почему я не поеду в столицу
Примечание: стокгольмский синдром — это психологическое состояние, возникающее у заложников, когда они начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам.
Контрасты нашего времени
Как рождаются слухи
В новостную ленту в соцсетях периодически попадают такие сообщения
Особенности отношений в маленьком городе
Эти автобусы еще помнят нынешних пенсионеров молодыми
Особенности образования в глубинке
Незабываемое лазерное шоу
Мошенники не пройдут
Тут популярны все те же старые добрые звезды
Когда ты слишком быстро приезжаешь домой
Народная тропа. А вы тоже верите, что нельзя проходить под столбом?
Почему грустят жители мегаполисов?
Да, у нас в Питере весело. Утро -10, днем +20. То метель, то дождь, то град, то радуга. И все это в течении дня, и в каждом районе по-разному....
Во многих ситуациях жители города и деревни ведут себя по-разному. Но есть вещи, которые ценятся везде одинаково: доброта, отзывчивость, способность прийти на помощь совершенно незнакомым людям.
Красиво жить не запретишь