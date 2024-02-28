20+ фото и историй, которыми можно было разжиться только в маленьком городке

В маленьких городах и сельской местности время течет совсем не так, как в мегаполисах. Люди здесь никуда не спешат, знают друг о друге побольше родственников и умеют из подручных материалов сотворить чудо инженерной мысли. А уж какие слухи рождаются в таких местах — писатели-фантасты позавидуют.

Какие могут быть тайны? Все же свои

Б — благоустройство

Когда посторонние люди знают о тебе больше, чем ты сама

Живу в маленьком городке. Главное развлечение тут — обмусоливать сплетни друг о друге. На днях кто-то выложил в местный паблик фотку, где я иду с мужчиной по улице, а ниже гневная надпись: «Гляньте-ка на нее! Дома муж, а она гуляет!» И все бы ничего, вот только мужа у меня нет, да и тому случайному прохожему дома, вероятно, досталось. © Подслушано / VK

Добро пожаловать в прошлое

Случай в банке

Высокие технологии в действии

Любопытство до добра не доводит

Когда мне было 13 лет, мы с подругами гуляли в парке. К нам подошла женщина и говорит такая: «Ой, я давно хотела застать тебя без родителей, чтобы спросить: ты вообще в курсе, что приемная?» Я в истерике прибежала домой, обыскала всю квартиру и вдруг вижу документы об удочерении. После этого у меня случился нервный срыв (глупой была, да, но почему бы и не быть такой в этом возрасте?). У меня и без того не совсем гладко проходил пубертат, а тут такие новости. Вот зачем мне была нужна эта информация? Ненавижу маленькие городки. © Подслушано / VK

Лифт в провинции. Кошмарный сон клаустрофоба

Вот почему я не поеду в столицу

Примечание: стокгольмский синдром — это психологическое состояние, возникающее у заложников, когда они начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам.

Контрасты нашего времени

Как рождаются слухи

В новостную ленту в соцсетях периодически попадают такие сообщения

Особенности отношений в маленьком городе

Эти автобусы еще помнят нынешних пенсионеров молодыми

Особенности образования в глубинке

Незабываемое лазерное шоу

Мошенники не пройдут

Тут популярны все те же старые добрые звезды

Когда ты слишком быстро приезжаешь домой

Народная тропа. А вы тоже верите, что нельзя проходить под столбом?

Почему грустят жители мегаполисов?

Во многих ситуациях жители города и деревни ведут себя по-разному. Но есть вещи, которые ценятся везде одинаково: доброта, отзывчивость, способность прийти на помощь совершенно незнакомым людям.

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.