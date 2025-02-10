20 фото, на которых не надо искать отличий, они сами бросаются в глаза

Мы вроде бы не первый день в интернете, но в сети еще находятся фото, которые способны нас удивить или взволновать. Например, те, что собраны в этой статье — тут есть и снимки людей, которые с гордостью показывают себя после того, как добились цели, и фото предметов, которые не так часто и встретишь. Посмотрите только.

«Фиолетовая подсветка делает цвет вещей совсем другим»

«3 года назад я решила изменить свою жизнь. В воскресенье я пробежала свой пятый полумарафон»

«Нашла свое фото до похудения. Люди офигевают, когда узнают, что я была на 99 кг больше»

«Банан размером с мое предплечье!»

© unbalancedconscience / Reddit Strizh3109 9 часов назад Бананы во всём мире примерно одного сорта, но изредка попадаются отпрыски или более старого вида, или более нового, ещё не распространившегося по всем плантациям. Вероятно этот переросток из таких вот "отщепенцев" от мейнстрима. - - Ответить

«На фото слева мне 14, справа фото сейчас»

«Мои „мартинсы“ после 8 лет носки по сравнению с таким же новыми»

«На фото слева мне 23, справа — 26»

«Привет из дома от Антошки — котенка, которого я нашла позапрошлой зимой в лесу»

«Одна половина моих зубов намного белее другой»

«Одно из яиц, которые я купил, оказалось фиолетовым»

«Я не стала гуру красоты, но вот, как я красилась раньше, и как сейчас»

Лимон-монстр по сравнению с обычным

«18-летний кошелек рядом с новым»

«Часть моих рыжих волос, которые состригли в 16 лет, по сравнению с моими выцветшими волосами сейчас в 27»

«Щетка из проволоки 3,5-летней давности, которую использовали каждый день, и совершенно новая»

«Огромная шоколадка по сравнению с малюсенькой»

«Моя машина по сравнению с машиной моего коллеги: мой грузовик на высоте его окон»

«Гигантский лист в сравнении с маленьким с того же дерева»

Купил элитного кота за $ 1500, и вот что мне досталось