20 ляпов в культовом кино прошлых лет, которые заметили немногие

Когда любимые старые фильмы засматриваешь до дыр, так или иначе в глаза бросаются некоторые мелкие оплошности и ляпы, которые до этого, казалось, в них начисто отсутствовали. Но от этого интерес к кино прошлых лет отнюдь не угасает: наоборот, подобный вид «спорта», как поиск ляпов, лишь вызывает желание пересматривать любимые кинокартины снова и снова.

Служебный роман

Стоит Верочке вместе с Людмилой Прокофьевной просто перейти из кабинета в конференц-зал, чтобы продолжить разговор о том, как должна выглядеть современная женщина, как лак на ee ногтях из ярко-красного меняет оттенок на бежевый.

Похожие метаморфозы происходят и с галстуком Самохвалова. Стоит ему покинуть кабинет начальницы, где он сразу сталкивается с Оленькой и Новосельцевым, как темно-синяя полоска наверху галстука сменяется на оранжевую. Спрашивается, чего ради ему было бы перевязывать галстук, да еще и в кабинете начальницы?

Меняется и форма капель на стене после того, как Калугина пыталась облить водой Новосельцева. Когда Людмила Прокофьевна бежит вокруг стола, капли более мелкие и покрывают всю стену до окна. Но буквально секунду спустя можно заметить длинные подтеки лишь на части стены.

После того, как Новосельцев отдает долг Самохвалову, он снимает очки.

© Служебный роман / Мосфильм Катастрофа Я 4 часа назад Оттуда же: очки, которые Калугина держит в руке, _na_ разных планах меняют положение.

Букет цветов, которые "заберите свой веник", видоизменяется.

Когда Оля идëт с электрички, в разных кадрах у неë разные зонтики (видно по ручке зонта). - - Ответить

Однако мгновением позднее можно увидеть, как эти самые очки мелькают у него на лице. А в следующем кадре Новосельцев снова держит очки в руках.

Тот самый Мюнхгаузен

Когда пастор переходит от одного окна к другому, можно заметить электрическую розетку, чего быть не могло, так как действие кинофильма происходит в XVIII веке.

В одной из финальных сцен, где Мюнхгаузен собирается совершить полет на Луну, барон на секунду оглядывается на своих судей и подходит к ним. По сюжету проходит лишь мгновение, когда все напряженно и не двигаясь смотрят на него, но со сменой ракурса меняются и блюда на столе.

Как видно, за это мгновение исчез и слуга, стоящий под аркой. Хотя момент такой любопытный, что едва ли кто пропустит предстоящее зрелище по своей воле.

А в момент, когда барон вбегает в замок, можно на заднем фоне мельком заметить работников сцены во вполне современной одежде.

Карнавал

Тюльпаны, которые сначала выглядят завявшими, в руках у Нины миг спустя волшебным образом выпрямляются.

В сцене, где Нина моет посуду в квартире родителей Никиты, Никита заходит и начинает разговор, при этом губы у него остаются неподвижными. Видимо, несколько дополнительных фраз ему решили добавить позднее.

Бриллиантовая рука

Пока Геша Козодоев поет песню про остров невезения, его волосы сначала взлохмачены. И вдруг, пока он продолжает петь, сами собой укладываются в аккуратную прическу с пробором.

У Семена Горбункова, когда за ним гонятся бандиты, одежда вначале покрыта пятнами до самых колен, но стоит ему забежать в помещение и заметные пятна остаются только на рубашке.

© Бриллиантовая рука / Мосфильм Катастрофа Я 4 часа назад Там ещё непонятки с окончанием первой части и началом второй. В первой части герои находятся в смотровой яме, Лëлик и Геша наступают _na_ Семёна с разных сторон. Далее - титры: "Часть вторая: костяная нога". И герои уже в гараже, Лëлик и Геша - с одной стороны относительно Семëна. - - Ответить

В определенный момент Лелика усы отрывается почти полностью, но мгновение спустя, когда он оказывается за решеткой, правая сторона усов снова словно приклеивается на место.

Москва слезам не верит

Обручальное кольцо на пальце Володи в начале встречи с Катериной находится на безымянном пальце правой руки, показывая, что он женат. Но в квартире кольцо вдруг перемещается на средний палец руки. При этом героиня Веры Алентовой и так знает, что ее любовник женат, так что у Володи нет причин надевать его на другой палец.

В универсаме Катерина набивает до отказа тележку банками с консервацией. Пожалуй, каждый представляет себе, какая это тяжесть и объем.

А на выходе из универсама героиня Веры Алентовой держит авоську с луком и фруктами, небольшой пакетик в руках и сумку, в которую от силы поместится 3 банки. И несет все это, идя на каблуках так легко и непринужденно, словно в руках у нее только дамская сумочка. А Гоша и вовсе вешает и сумку, и авоську на одну одну руку, словно там пару кило веса максимум.

Маяковский тоннель, переместивший все движение автомобильного транспорта под землю, был построен лишь в 1960 году. Но действие фильма происходит в 1958 году, когда еще его не было, а на кадрах, где Катя с Людой гуляют по площади Маяковского, не видно ни одной машины.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика

Когда Шурик и Лида возвращаются после экзамена, в определенный момент Лида тянется рукой к выключателю на стене, чтобы включить вентилятор.

Однако на съемке крупным планом секундой позже четко виден браслет девушки — а он у нее, как можно заметить, надет на правую руку.

Вещи в комнате самопроизвольно перемещаются. Торшер, который сначала стоит строго в углу, переносится за журнальный столик под картину.

Вторая тарелка на стене тоже вдруг становится видна, а расстояние между тарелками увеличивается.

Морозко

А это не совсем ляп, скорее, маленькая оплошность съемочной группы. Дело в том, что Марфуша в сцене, где она ждет Морозко, должна была есть яблоки. Но яблоки забыли в гостинице и возвращаться за ними не стали. Бедной Инне Чуриковой пришлось с аппетитом грызть лук, еще и запивая его молоком.