20 любимых актрис, которые не раз надевали свадебные платья в кино. А нам теперь спорь, какой образ был круче

Костюмы из фильмов всегда приковывают к себе восхищенные взгляды зрителей. А если наряд свадебный, то у него есть все шансы стать культовым, как это произошло с платьями Джулии Робертс и Сары Джессики Паркер из кинолент «Сбежавшая невеста» и «Секс в большом городе» соответственно. Кстати, некоторые актрисы умудряются сыграть невест на экране не один и не два раза.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес была завидной невестой на экране множество раз: сначала в 31 год в фильме «Свадебный переполох», потом спустя четыре года в комедии «Если свекровь — монстр...» и в 53 года в комедийном боевике «Моя пиратская свадьба».

Сара Джессика Паркер

Роскошное атласное платье Кэрри Брэдшоу уже вошло в историю как одно из самых эффектных платьев, продемонстрированных на экране.

Но прежде, чем выбрать его, героиня примерила несколько других не менее изумительных платьев от других дизайнеров. Кстати, во всех платьях присутствовала нотка ретро. О других запоминающихся нарядах героини можно прочитать в этой статье.

Кристин Дэвис

Безупречные свадебные наряды продемонстрировала и героиня Кристин Дэвис в сериале «Секс в большом городе».

Николь Кидман

Николь Кидман с блеском перевоплотилась в невесту в трех картинах: «Умереть во имя», «Рождение» и «Возмездие». Кстати, что на момент съемок последнего актрисе было 44 года.

Наталия Орейро

Зрители имели возможность видеть Наталию Орейро в качестве невесты целых три раза: в теленовеллах «Дикий ангел», «Богатые и знаменитые» и «Ты — моя жизнь».

Мег Райан

Любимицу публики Мег Райан зрители могли видеть в свадебном платье трижды: в мыльной опере «Как вращается мир» и комедиях «Внутреннее пространство» и «Прелюдия к поцелую».

Мэнди Мур

Мэнди Мур примерила подвенечный наряд в фильмах «Спеши любить» и «Сначала любовь, потом свадьба».

Кэтрин Хайгл

Кэтрин Хайгл выходила замуж в сериале «Анатомия страсти» и киноленте «27 свадеб». Любопытно, что и там и там костюмеры подобрали для актрисы платья похожего силуэта.

Кира Найтли

Кире Найтли повезло больше других. Актрисе посчастливилось сыграть невесту в разных эпохах. Сначала девушка надела современное свадебное платье в комедии «Реальная любовь», а затем два раза предстала в образе невесты из XVIII в картинах «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и «Герцогиня».

Лейтон Мистер

В сериале «Сплетница» Лейтон предстала в двух кардинально разных свадебных образах: в традиционном белоснежном платье А-силуэта и необычном голубом с обилием декора.

Блейк Лайвли

В фильме «Частная жизнь Пиппы Ли» надела классическое свадебное платье. В 2012 году девушка появилась в необычном золотом подвенечном наряде в финале сериала «Сплетница». А спустя три года актриса примерила винтажное платье 30-х годов в мелодраме «Век Адалин».



Джулия Робертс

Джулия Робертс впервые надела свадебное платье на экране в фильме «Стальные магнолии». Спустя десять лет актриса сыграла главную роль в романтической комедии «Сбежавшая невеста», а в 2012 году Робертс снова появилась в кадре в подвенечном наряде в картине "Белоснежка и месть гномов — уже в возрасте 45 лет.

Рейчел Макадамс

Свадебные образы Рейчел Макадамс один краше другого. Актриса предстала в роли невесты в лентах «Дневник памяти», «Клятва» и «Жена путешественника во времени».

Эми Адамс

Эми Адамс с блеском сыграла роль невесты в лентах «Зачарованная» и «Жених напрокат». Платья вообще не похожи, даже сложно сказать, какое девушке идет больше.

Алисса Милано

Фиби в исполнении Алиссы Милано трижды выходила замуж в сериале «Зачарованные». Причем два первых раза за одного и того же мужчину — Коула.

Кирстен Данст

Полюбоваться Кирстен Данст в подвенечных нарядах можно в фильмах «Улыбка Моны Лизы» и «Меланхолия».

Тери Хэтчер

Героиня сериала «Отчаянные домохозяйки» представала перед зрителями в подвенечном наряде не единожды. Например, мы увидели 2 совершенно разных свадебных образа.

Энн Хэтэуэй

Актриса предстала в свадебных образах в кинокартинах «Дневники принцессы — 2: Как стать королевой» и «Война невест». Так сразу и не скажешь, что девушке больше к лицу — нежные кружева или элегантный минимализм.

Дженнифер Энистон

В подвенечных нарядах мы могли увидеть актрису в сериале «Друзья» и полнометражном кино «Марли и я». Определенно, в каждом есть свое очарование.

Вайнона Райдер

За свою продолжительную кинокарьеру Вайнона Райдер предстала в подвенечных платьях три раза: в драме Мартина Скорсезе «Эпоха невинности», культовой «Дракуле» Фрэнсиса Форда Копполы и в историческом сериале «Заговор против Америки». Примечательно, что в жизни актриса никогда не была замужем, не считая киношного брака с Киану Ривзом: во время съемок «Дракулы» обряд бракосочетания провел настоящий священник.