20+ растений, перед покупкой которых лучше сто раз подумать

Живые растения, несомненно, добавляют квартире уюта. Вот только не все из них одинаково полезны, особенно если дома есть дети или питомцы. В этой статье мы разобрались, какие популярные комнатные и садовые растения таят в себе опасность, а какие смело можно держать дома.

Если у вас кот

Алоэ . Для нас с вами это растение полезно при наружном применении — гель применяется при легких ожогах, например, при укусах насекомых или для увлажнения кожи. Но для котов это растение опасно: оно вызывает рвоту и диарею. Это не смертельно, но вследствие отравления может наступить серьезное обезвоживание, а это уже очень опасно.

. Для нас с вами это растение полезно при наружном применении — гель применяется при легких ожогах, например, при укусах насекомых или для увлажнения кожи. Но для котов это растение опасно: оно вызывает рвоту и диарею. Это не смертельно, но вследствие отравления может наступить серьезное обезвоживание, а это уже очень опасно. Толстянка , или денежное дерево, если его проглотит кошка, это вызовет слабость и заторможенность, а в более серьезных случаях — потерю координации и спутанность сознания.

, или если его проглотит кошка, это вызовет слабость и заторможенность, а в более серьезных случаях — потерю координации и спутанность сознания. Сциндапсус может привлечь кошку — растение выпускает длинные побеги, которые свисают из горшка, и любопытные коты могут с ними поиграть, а заодно и пожевать. Употребление его внутрь вызывает раздражение и отек полости рта, и сильное жжение, приводящее к обильному слюнотечению.

Опасны и маргаритки , но не все, а лишь некоторые разновидности этого семейства, — например, нивяник обыкновенный или маргаритка многолетняя. А вот африканская маргаритка и ромашковая астра безопасны.

, но не все, а лишь некоторые разновидности этого семейства, — например, нивяник обыкновенный или маргаритка многолетняя. А вот африканская маргаритка и ромашковая астра безопасны. Хризантема . К слову, это растение содержит пиретрины, которые входят в состав лекарства от блох для кошек и собак, но внутрь хризантему употреблять нельзя. У кошек она способна вызвать нарушения координации, дерматит, диарею и рвоту, вялость и потерю аппетита.

. К слову, это растение содержит пиретрины, которые входят в состав лекарства от блох для кошек и собак, но внутрь хризантему употреблять нельзя. У кошек она способна вызвать нарушения координации, дерматит, диарею и рвоту, вялость и потерю аппетита. Лилия. Для кошки опасны все составляющие растения: листья, цветы, пыльца, даже вода, в которой стоял букет лилий. При употреблении внутрь любой части растения есть риск развития фатальной почечной недостаточности. А вот собакам повезло больше: им лилия не наносит такого серьезного ущерба, и максимум — это расстройство желудка.

Если у вас собака

Чтобы обезопасить кошку, достаточно не держать токсичных растений в доме или в саду частного дома. Но с собакой сложнее: найти ядовитое растение она может во время прогулки на улице. Азалия и рододендрон часто встречаются на улице, а кроме того, многие люди украшают ими свои дачные участки. Для собак они ядовиты, а в особо серьезных случаях — даже смертельно ядовиты.

часто встречаются на улице, а кроме того, многие люди украшают ими свои дачные участки. Для собак они ядовиты, а в особо серьезных случаях — даже смертельно ядовиты. Плющ для собак не смертелен, но, съев пару листьев, питомец заработает чрезмерное слюноотделение, расстройство желудка, опухание языка и ротовой полости.

для собак не смертелен, но, съев пару листьев, питомец заработает чрезмерное слюноотделение, расстройство желудка, опухание языка и ротовой полости. Тис остроконечный (иногда еще называют японским), широко распространенный на Дальнем Востоке, крайне токсичен для собак. Все деревья, от карликовых до больших, вызывают острое отравление, включающее в себя проблемы с дыханием и судороги.

С фруктовыми деревьями тоже стоит быть осторожнее: собака может наесться упавших плодов вместе с косточками, а косточки содержат токсины, опасные для питомца. Да, даже яблочные косточки.

тоже стоит быть осторожнее: собака может наесться упавших плодов вместе с косточками, а косточки содержат токсины, опасные для питомца. Да, даже яблочные косточки. Лаванда относится к умеренно токсичным для собак растениям. При употреблении в большом количестве она вызывает типичные симптомы отравления: тошнота, рвота, потеря аппетита.

относится к умеренно токсичным для собак растениям. При употреблении в большом количестве она вызывает типичные симптомы отравления: тошнота, рвота, потеря аппетита. Эвкалипт для собак ядовит. Само растение и его производные содержат эвкалиптол, который для животного является нейротоксином. При попадании внутрь он может вызвать судороги. Эфирное масло или сок растения при попадании на кожу способно привести к ожогам, и даже комнатный диффузор с эвкалиптовым маслом небезопасен для домашних собак.

А с полным списком растений, опасных и безопасных для домашних животных, можно ознакомиться здесь.

Если вы аллергик или астматик

Папоротники часто выбирают в качестве домашнего растения, потому что они безопасны для детей и животных, но для людей с аллергией вдыхание спор папоротника ничем хорошим не обернется — возникнет зуд и насморк.

часто выбирают в качестве домашнего растения, потому что они безопасны для детей и животных, но для людей с аллергией вдыхание спор папоротника ничем хорошим не обернется — возникнет зуд и насморк. Орхидея особенно опасна для чувствительной кожи: при контакте с кожной поверхностью (и при наличии аллергии) она может вызвать раздражение и сыпь. А вот пыльца у нее не настолько летучая, чтобы вызывать проблемы с дыханием на далеком расстоянии. Соблюдая меры предосторожности (работать с растением в перчатках и респираторе), люди с аллергией могут выращивать дома или в саду орхидеи, если хочется.

Пальмы тоже могут спровоцировать аллергию, но тут есть один важный момент. Пыльцу производят мужские растения, так что если очень хочется иметь дома пальму, завести ее можно, но только выбирайте растение женского типа.

тоже могут спровоцировать аллергию, но тут есть один важный момент. Пыльцу производят мужские растения, так что если очень хочется иметь дома пальму, завести ее можно, но только выбирайте растение женского типа. Африканская фиалка сама по себе не так опасна — это растение не производит пыльцу так обильно. Однако его листья имеют бархатистую текстуру и прекрасно собирают на себя пыль. Так что людям с аллергией на пыль не стоит покупать домой растения с пушистыми листьями, даже если те сами по себе гипоаллергенны.

Можжевельник не так часто выращивают дома, но в качестве деревца бонсай он иногда встречается. С ним ситуация такая же, как и с пальмой: мужские растения производят пыльцу, а она настолько летучая и неуловимая, что способна вызывать аллергию даже у тех, кто к ней обычно не склонен.

не так часто выращивают дома, но в качестве деревца бонсай он иногда встречается. С ним ситуация такая же, как и с пальмой: мужские растения производят пыльцу, а она настолько летучая и неуловимая, что способна вызывать аллергию даже у тех, кто к ней обычно не склонен. Фикус бенджамина способен спровоцировать аллергический ринит и астму.

Если дома маленькие дети

Небольшое примечание: растения, описанные здесь, токсичны и для детей, и для взрослых — но взрослые люди, по крайней мере, понимают, что их не стоит тянуть в рот, да и о мерах безопасности знают. А вот от любопытных детей эти растения стоит держать подальше. Диффенбахия содержит кристаллы оксалата и вызывает жжение, если сок попадает на кожу (тем более — внутрь организма).

содержит кристаллы оксалата и вызывает жжение, если сок попадает на кожу (тем более — внутрь организма). Сансевиерия, или тещин язык, хоть и не обладает высокой токсичностью, при попадании внутрь вызывает тошноту. Если хочется держать это растение дома, убедитесь, что оно стоит там, где дети его не достанут.

У многих из нас на даче растут ландыши . Если их не есть, они безопасны, но будьте внимательны, если дети играют на дачном участке. Яркие ягоды могут притянуть внимание малышей, но опасны не только они: все части растения крайне токсичны и вызывают отравление, а зачастую и нарушение сердечной проводимости.

. Если их не есть, они безопасны, но будьте внимательны, если дети играют на дачном участке. Яркие ягоды могут притянуть внимание малышей, но опасны не только они: все части растения крайне токсичны и вызывают отравление, а зачастую и нарушение сердечной проводимости. Другие популярные садовые цветы, крокусы , чрезвычайно красивы и просты в уходе. Но и они тоже токсичны и вызывают жжение во рту, диарею, слабость и боли. Ядовиты все части растения.

, чрезвычайно красивы и просты в уходе. Но и они тоже токсичны и вызывают жжение во рту, диарею, слабость и боли. Ядовиты все части растения. Сок молочая ядовит и вызывает ожоги — стоит избегать его попадания на кожу и в глаза.

Безопасные домашние растения

Все разновидности розы не вредят домашним любимцам. А подвид, который называют «настоящая роза» , безопасен и для людей — лепестки растения часто используют даже в кулинарных рецептах.

не вредят домашним любимцам. А подвид, который называют , безопасен и для людей — лепестки растения часто используют даже в кулинарных рецептах. Мята полностью безопасна для собак. У кошек эфирное масло мяты способно вызвать отравление, но не волнуйтесь: для этого нужно огромное его количество. Если кошка просто грызет листья мяты, она даже близко не получит опасную дозу. У людей аллергия на мяту встречается довольно редко.

полностью безопасна для собак. У кошек эфирное масло мяты способно вызвать отравление, но не волнуйтесь: для этого нужно огромное его количество. Если кошка просто грызет листья мяты, она даже близко не получит опасную дозу. У людей аллергия на мяту встречается довольно редко. Розмарин тоже относится к нетоксичным растениям, которые не вредят ни кошкам, ни собакам, ни маленьким детям — в разумных количествах, разумеется.

Подсолнухи абсолютно нетоксичны для животных и людей — смело выращивайте их в саду или принесите домой букет.

абсолютно нетоксичны для животных и людей — смело выращивайте их в саду или принесите домой букет. Солейролия (также крапивница или «детские слезки» ) тоже безопасна и прекрасно подходит для дома, где есть дети или животные.

(также или ) тоже безопасна и прекрасно подходит для дома, где есть дети или животные. Листья комнатного бананового дерева используются в кулинарии во множестве национальных блюд — они совершенно не опасны, даже если ребенок или питомец их съест.

Хлорофитум безопасен как для питомцев, так и для людей. Ничего не случится, если ребенок, кот или пес попробует на зубок его листья — хотя, конечно, есть его в больших количествах все равно не нужно.

безопасен как для питомцев, так и для людей. Ничего не случится, если ребенок, кот или пес попробует на зубок его листья — хотя, конечно, есть его в больших количествах все равно не нужно. Пилея пеперомиевидная, или, как ее еще называют, китайское денежное дерево (не путайте с обычным денежным деревом, толстянкой: она токсична) — еще один идеальный вариант для дома, где есть дети или питомцы. Ни листья, ни стебли, ни сок растения не содержат токсинов.