20+ возмутительных историй о людях, которые бесят просто до зубовного скрежета

У мня похожее было: был несчастный роман, подруга меня активно поддерживала, со-переживлаа и все такое. Вроде разошлись, типа "остались друзьями" с этим человеком. А потом как-то не очень долгое время спустя мы с ней тусили в барке и они предложила пригласить его к нам. Я уже знала, что там что-то будет: она такая яркая девушка и очень честолюбивая на тему мужчин. А ему нравились танцовщица (а она как раз такая). В общем, она активно и даже агрессивно его клеила, а он клеился, а я там сидела и смотрела. Очень повезло, что на тот момент у меня к нему все прошло, а то было бы очень неприятно... Зато о "подруге" много нового узнала. Особенно на фоне нашего дневного с ней разговора на тему "меня девушки знакомых мужчин почему-то не любят, не подпускают к своим молодым людям, а я просто с ними дружу!" :))))

Что было приятного: он ее таааак обломал подо конец, предложив оплатить счет пополам :)))) Она то привыкла, что за нее все и всегда платят, а тут - так опустили :)))) Кошечки мои! Как ее крючило :)))