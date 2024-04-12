Ну, так что писать об этом? Если терпела, "позировала", 150 раз повторяла одно и то же для "подруги детства ", значит ты или лохушка, или душнилка. И нефига офигевать!
20+ возмутительных историй о людях, которые бесят просто до зубовного скрежета
Некоторые люди злят просто до белого каления. Когда читаешь подобные истории, кажется, что такого быть не может, а потом вдруг сталкиваешься с подобными экземплярами сам. Почитайте и расскажите, случалось ли с вами что-то столь же вопиющее.
- В садике воспитатель вдруг начала писать родителям с просьбой забрать детей в 17.00. Часть родителей прогнулась — поднапрягли бабушек-дедушек, наняли нянь на эти урезанные два часа. Я приходила после шести. Каждый раз ор, потом вдруг дочка не захотела идти в садик, ревела. Оказалось, эта воспитательница посмела орать на детей, которых забирают позже и рассказывает, что родители их не любят и хотят подольше без них побыть. Я уже была готова поиграть в самку богомола, но заведующая меня остановила. Собрали письмо от всех родителей и избавились от нее. © ChizuruAoi / Pikabu
- У меня есть знакомые: дочь окучила свою маму, чтобы та взяла кредит на свадьбу. Дочь с мужем уже развелась и беременна от нового жениха, а мама все еще платит кредит за первую свадьбу. © PlanInParadize / Pikabu
- Таможенная проверка на границе, толпа людей, долгое ожидание. У меня на этот случай был свой раскладной стул со спинкой. Сижу себе, никому не мешаю. И тут какая-то бабушенция отделяется от толпы и опирается о мою спину, как о столб! Наверняка решила, что я заняла положенное ей казенное сидение. © Racoonzel / Pikabu
- Подруга детства теперь «инфлюенсер» и «бизнес-коуч». У нее куча подписчиков в соцсетях и все эти Мальдивы, Бали, Сейшелы и прочий успешный успех. Решили встретиться, раз обе в родном городе. Так она не выпускала телефон ни на секунду, устроила «прогрев» из «встречи со старинной подругой». Мы обнимались на камеру «при встрече спустя столько лет» раз 10, она попросила пофоткать ее, и это превратилось в фотосессию на 2 часа. Потом мы пошли ко мне домой, и она просила раз 15 ставить чайник на стол с правильной улыбкой и ракурсом. «И свет там, наверное, надо включить, нет, лучше выключить, а чайник есть другой?» В какой-то момент она резко вскочила посреди разговора, включила камеру и стала записывать видео про «домашний уют». Я просто офигела. © Juzzzeppello / Pikabu
- Я у одной своей подруги дома никогда не ем. Потому что она запросто может облизать ложку и положить в ящик к чистым столовым приборам. После такой картины я у нее даже чаю ни разу не выпила. © ElinaMessi / Pikabu
- У меня есть загадочная история. Встречалась с мужчиной, он ко мне переехал. А я не люблю готовить! Готовлю, деваться некуда, но торчать на кухне это не мое. И вот иду я с работы, сына из сада забрала, и думаю: какое счастье — вчера приготовила огромную кастрюлю харчо, сейчас только салатик порежу, и ужин готов! Прихожу, вытаскиваю кастрюлю, а там одна порция. Огромная кастрюля, все съели за ужином по тарелке харчо, утром никто не ел (кофе, бутеры, омлет, йогурт на завтрак), весь день дома никого не было. Когда мужик сожрал кастрюлю харчо? Ночью?! Правду я так и не выяснила. На ужин что-то приготовила, а позже мы расстались. Но эта кастрюля харчо мне до сих пор покоя не дает! © Looktoright / Pikabu
- Женщина в магазине на глазах продавца открыла банку со свежей килькой и залезла туда пальцами, а потом облизнула! Продавщица офигела. А дама, глядя на нее, заявила, что килька ей не понравилась и брать она ее не будет. Продавец вскипела и спросила, кому она должна продать ее после такого непотребства? Дама начала препираться, но продавщица таки заставила ее купить эту банку, несмотря на возмущение дамы. © user6849727 / Pikabu
- Муж считает, что я роняю его авторитет в глазах детей и лезу в его воспитание. Да, я лезу! Потому что меня бесит то, что он творит! Например, ребенок делает уроки по математике. А муж лежит на диване и вещает как радио: «М-да-а... Я-то думал, ты хоть что-то знаешь. Зря. Мог бы и постараться хоть иногда. Простые задачки решить не можешь!» И при этом считает, что занимался с ребенком полчаса математикой. А ужасная мать, значит, я. © Unknown author / Pikabu
А точно нужен такой муж, который ничего не делает, да еще пилит ребенка вместо помощи?
- Тетя моя 10 лет замужем. Заболела у них дочка, положили их в больницу. Температура дикая, ребенок на антибиотиках, тетя на нервах. И вот в 5 утра звонит ей муж. Тетя перепугалась, подумала, случилось что. А он такой: «Поздравь меня, у меня сын родился!» Она сначала не поняла, а потом как поняла! Такой удар в спину. Вроде и жили неплохо, а у дяди, как оказалось, уже год другая семья. Племяшка выздоровела. Развелись. Так он через полгода на коленях к тете приполз, мол, люблю-не могу, только у нее с памятью все в порядке.
- У нас с мужем есть сын. Один, и больше не хотим. И все 16 лет я слушаю одно и то же: «А когда за вторым? Что ж вы тянете?» Отвечаем: «Не хотим!», так родня и знакомые начинают с пеной у рта доказывают, что надо, это же такое счастье! Чтобы отстали, просто спрашиваю в ответ: «А ваше какое дело?» Губки поджимают, переглядываются, но замолкают. Так что не важно, есть дети, нет детей, окружающие хотят вас научить, как вам стать счастливее. © BelkaVNirvane / Pikabu
"А он такой: «Поздравь меня, у меня сын родился!»"
Это каким надо быть притертым???? О_О
- Меня вымораживает соседка снизу, которая стучит по батареям и, уходя на работу, звонит в наш домофон, порой в 6-7 утра или поздно ночью. Приняли решение сдать эту квартиру семье с тремя детьми, моя месть сладка. © Подслушано / Ideer
- Мне 29, маме 56 и она снова собирается замуж. Ее жених стал подкалывать меня на тему того, что я меркантильная. Мол, вышла за своего мужа только из-за денег. Да, сейчас супруг много зарабатывает, но в юности я получала больше мужа. Сказала маминому кавалеру, что мне такое неприятно слышать. Но он не унимался. Внезапно я получила сообщение от мамы: «Привет, дорогая! Ты знаешь, что приближается моя свадьба. Поможешь оплатить ее?» Я была в шоке, потому что моя мать не помогла мне с моей свадьбой. И вообще, разве ребенок должен оплачивать свадьбу матери? И ее жениха, которые не уважает мои границы? © Unknown author / Reddit
А почему бы дочери не оплатить мамашину свадьбу? Ведь мать её рожала, мучилась, рОстила. А ешо кормила, поила, учила. Ох, какая дщерь неблагодарная!
- Меня всегда мать сравнивала с моими «более успешными» подружками: «Смотри на Ленку, всего 19, а уже замуж вышла и норковую шубу носит». А я училась в универе в тот момент и зимой ходила в валенках. Вы не представляете, как все эти слова били по самооценке. Да, Ленка вышла замуж из-за внеплановой беременности. Да мне-то какое до этого всего дело, мать? © Springiscoming / Pikabu
- Подруга, пусть будет Таня, уехала на месяц. Подсаживается ее парень как-то ко мне и говорит: «Встречаешься с кем-нибудь?» Я: «Да, но он в другом городе». Парень фыркнул: «Если ты заведешь себе кого-то тут, то это не будет считаться изменой». У меня внутри аж полыхнуло, но я невинно так сказала: «Да? Прекрасно, обязательно перескажу твою мысль Тане — она ж как раз сейчас в другом городе».
- Поехали на отдых. Я, старшая сестра и наши мужья. Все шло хорошо, пока мы не собрались на пляж. Сестра вдруг заявила: «Не надевай бикини или что-то откровенное». Оказалось, ее мужу не нравится ее фигура после родов, и сестра не хочет, чтобы он лишний раз поднимал эту тему. Говорю: «Полпляжа в бикини ходит! Я поехала в отпуск и не могу позагорать и покупаться теперь?» Короче, надела купальник, а сестра обиделась. Даже родители сказали, мол, если ты не будешь носить тунику поверх купальника (и купаться в ней), то испортишь сестре отпуск. А как насчет моего испорченного отпуска? © Silver-Cattle7362 / Reddit
Ну уйдите загорать в другое место - или вас там цепями приковали друг к ругу? Я так вообще не понимаю поездки такие парами. У всех де свои интересы, планы. Вот еще с кем-то их сводить
- Обожаю своих родственников. Когда умерла бабушка, позвонила любимая тетушка: «За наследством не приезжай, тут без тебя желающих вагон». Ну, не очень-то и хотелось. Через пару лет звонок: «Мы будем в твоем городе, у тебя можно месяц пожить? Что тебе, жалко, что ли?» Я в ответ: «Не приезжайте, тут без вас желающих вагон». После этого я еще и такой-сякой. © Lester7777 / Pikabu
- По профессии я сантехник. На себя работаю. Рекламу даю. Сейчас вот женщина звонит:
— Здравствуйте, унитаз можете заменить?
— Могу.
— Сколько будет стоить?
— Две тысячи.
— А почему так дорого?!
— Нормальная цена. Но поищите, может, кто дешевле сделает.
Женщина с раздражением:
— Да искала я, еще больше просят! Совсем уже обнаглели!
Бросила трубку. © Danelia197zebest / Pikabu
- Год назад я рассталась с парнем. Расставание было болезненным и неприятным. Сестра всю эту некрасивую историю прекрасно знала и, как мне казалось, была на моей стороне. И вот сейчас она готовится к свадьбе. Случайно услышала ее разговор по телефону. Она рассказывала кому-то, что мой бывший приедет на свадьбу и она этому очень рада. Я была в шоке, потому что понятия не имела, что его пригласили. Я обиделась, а сестра такая: «Ой, да ты просто слишком остро реагируешь». © OrdinaryFederal6523 / Reddit
У мня похожее было: был несчастный роман, подруга меня активно поддерживала, со-переживлаа и все такое. Вроде разошлись, типа "остались друзьями" с этим человеком. А потом как-то не очень долгое время спустя мы с ней тусили в барке и они предложила пригласить его к нам. Я уже знала, что там что-то будет: она такая яркая девушка и очень честолюбивая на тему мужчин. А ему нравились танцовщица (а она как раз такая). В общем, она активно и даже агрессивно его клеила, а он клеился, а я там сидела и смотрела. Очень повезло, что на тот момент у меня к нему все прошло, а то было бы очень неприятно... Зато о "подруге" много нового узнала. Особенно на фоне нашего дневного с ней разговора на тему "меня девушки знакомых мужчин почему-то не любят, не подпускают к своим молодым людям, а я просто с ними дружу!" :))))
Что было приятного: он ее таааак обломал подо конец, предложив оплатить счет пополам :)))) Она то привыкла, что за нее все и всегда платят, а тут - так опустили :)))) Кошечки мои! Как ее крючило :)))
- Работал старшим менеджером в кофейне. Однажды к нам пришел крайне неприятный тип, который на просьбу назвать свое имя стал обзывать бариста. Имя свое так и не назвал. Я встал за прилавок, молча поставил туда его напиток без подписи и стал обслуживать других посетителей. Минут через 15 этот тип взял свой уже едва теплый стаканчик и спросил: «Это мой?» А я ему: «Не знаю, там не написано имя». © Thejustinset / Reddit
- Сейчас моей сестре 40, она вышла замуж 11 лет назад. У ее мужа были сын и дочь от прошлого брака. И его родители сразу заявила сестре, что если она родит, то ребенка они не признают. Я тут же начала отговаривать сестру от свадьбы, но как об стенку горох! И теперь у сестры трое детей. Родственники мужа их игнорируют, детям подарки не покупают и все такое. Сестра мне плачется. Сказала ей: «Я же тебя предупреждала, а ты меня не слушала». Так она на меня накинулась: «Ты такая бессердечная, не хочешь меня пожалеть!» Ну вот, теперь еще и я виновата. © KeraTamara / Pikabu
- Муж работает вахтами 4/4. Я работаю стандартные 5/2, часто сверхурочно. И муж считает, что четыре дня, пока он дома, я должна скакать вокруг него с опахалом: кормить, обстирывать, собирать взрослого дядю на следующую вахту. Я ничего из этого не делаю, я устаю и не считаю нужным обстирывать взрослого мужика. У меня тоже работа, я тоже приношу мамонта, и мой мамонт, к слову, покрупнее будет. Если его выходные выпадают на субботу-воскресенье, то конфликт обеспечен. Потому что он хочет звать в гости своих родственников, готовить для которых должна я! Я отказываюсь, он злится. В общем, сейчас у мужа выходной, но дома он не появляется. Заявил: «Ты не умеешь создавать условий, чтобы мужчина хотел возвращаться домой». А мне плевать. Приглашу подруг, погудим. С каждым днем все больше благодарю родителей, которые сделали так, что я могу позволить себе фразу: «Пошел вон из моего дома». © Подслушано / Ideer
А вот и еще несколько статей про тех, кто не замечает, что рядом есть и другие люди:
- 16 наглецов, которые твердо убеждены, что им все должны
- 17 возмутительных историй про наглецов, которые живут под девизом «А что такого?»
- 20 наглецов, которым точно не мешало бы пройти курс воспитания
Комментарии
История про садик напомнила, как подругу донимала воспитательница группы, куда она начала водить своих двойняшек, с требованием забирать их до сна, потому что их сложно было уложить спать, и они мешали детям. Им два года было, с ними в этом возрасте в принципе сложно))) а воспитатель не хотела напрягаться)))
"С каждым днем все больше благодарю родителей, которые сделали так, что я могу позволить себе фразу: «Пошел вон из моего дома»."
Установка на удовлетворение своих нужд замечательная. Но дамочка только ноет, сделать не делает. Не удивлюсь, если муж от нее сам уйдет, а она будет думать про то, как бы она его выгнала :)