6 киногероев, костюмы которых дали зрителю множество подсказок

Художники по костюмам новой экранизации «Мастера и Маргариты» подошли к своей задаче очень основательно. Они подобрали почти каждому персонажу истории свою цветовую палитру и попытались передать не только характеры героев, но и их душевное состояние с помощью нарядов. Маргарита была замужем за влиятельным человеком, поэтому могла позволить себе модные и экстравагантные наряды, которые, скорее всего, шили на заказ в ателье из дорогих тканей.

Создавая образы для Маргариты, костюмеры вдохновлялись модницами 30-х годов. Они хотели добиться того, чтобы главная героиня выделялась на фоне серой толпы. Костюмеры также постарались передать состояние души Маргариты через цветовую гамму ее костюмов. Впервые зрители видят женщину в фиолетовом платье и черных перчатках. Она будто находится в трауре, переживая глубокую печаль, скрытую за красивым фасадом. Когда у Маргариты и Мастера закручивается роман, героиня начинает носить светлые оттенки — она влюблена и счастлива. А когда их дороги с любимым снова расходятся и женщина погружается в пучину отчаяния, ее наряды вновь становятся более темными и мрачными, с флером мистики.