6 киногероев, костюмы которых дали зрителю множество подсказок
Костюмеры в кино зачастую проделывают огромную работу, подбирая героям не только стильные и яркие образы, но и вкладывая в них разные скрытые смыслы. Порой наряды передают характер персонажа даже лучше, чем сказанные вслух слова.
Маргарита («Мастер и Маргарита»)
Художники по костюмам новой экранизации «Мастера и Маргариты» подошли к своей задаче очень основательно. Они подобрали почти каждому персонажу истории свою цветовую палитру и попытались передать не только характеры героев, но и их душевное состояние с помощью нарядов. Маргарита была замужем за влиятельным человеком, поэтому могла позволить себе модные и экстравагантные наряды, которые, скорее всего, шили на заказ в ателье из дорогих тканей.
Создавая образы для Маргариты, костюмеры вдохновлялись модницами 30-х годов. Они хотели добиться того, чтобы главная героиня выделялась на фоне серой толпы. Костюмеры также постарались передать состояние души Маргариты через цветовую гамму ее костюмов. Впервые зрители видят женщину в фиолетовом платье и черных перчатках. Она будто находится в трауре, переживая глубокую печаль, скрытую за красивым фасадом. Когда у Маргариты и Мастера закручивается роман, героиня начинает носить светлые оттенки — она влюблена и счастлива. А когда их дороги с любимым снова расходятся и женщина погружается в пучину отчаяния, ее наряды вновь становятся более темными и мрачными, с флером мистики.
Гелла («Мастер и Маргарита»)
Гелла живет словно между двумя мирами. Художники по костюмам специально создали для героини два совершенно разных образа — так, чтобы у зрителей создавалось впечатление, будто перед ними две разные личности. Одна — реальная, живая женщина, а другая — инопланетянка.
В обычной жизни Гелла предстает перед зрителями с рыжими локонами и в красных струящихся нарядах. Яркая, эмоциональная и харизматичная, она похожа на пламя. Когда Гелла становится героиней романа Мастера, кардинально меняется не только ее поведение, но и образ. Она превращается в демоницу с пепельными волосами, носящую кутюрные наряды корсетной формы серых и черных оттенков. С помощью темных тонов костюмеры хотели показать ее причастность к мистическим силам.
Яковлев («Дуэлянт»)
Режиссер фильма «Дуэлянт» участвовал в разработке костюмов почти каждого персонажа. Он хотел, чтобы наряды героев стали отражением их характеров. Мужчина решил не акцентировать внимание на исторической достоверности, а создать свой вымышленный мир и эпоху. Художники намеренно смешали в нарядах разные модные веяния XIX века.
Строгие костюмы Яковлева подчеркивают сильный характер героя и одновременно его замкнутость.
«Наш герой — железный человек, настоящий рыцарь, способный преодолеть себя и любые жизненные обстоятельства. В его костюме присутствует простота и четкость, драматургически он никак не меняется по ходу развития сюжета, но становится легче», — подчеркнула в одном из интервью художник по костюмам Татьяна Патрахальцева.
Марфа Тучкова («Дуэлянт»)
Позже режиссер Мизгирев вдохновился портретом художника Джона Эверетта Миллеса «Близнецы (Грейс и Кейт Хоар)», и костюмеры сшили для главной героини черный бархатный костюм, сделав тем самым отсылку к этому произведению искусства. Для героини также подобрали плоский антикварный головной убор. В итоге Марфа Тучкова предстала перед зрителями в образе английской аристократки.
Евгений Онегин («Онегин»)
Художники по костюмам в проекте «Онегин» подошли к своей задаче очень креативно и смело. Они решили смешать в нарядах несколько эпох: регентства, французского ампира, классицизма и романтизма. Образ каждого персонажа был продуман до мельчайших деталей.
Евгений Онегин с начальных кадров одет по последнему писку моды. Его одежда — стильная, элегантная и дорогая. Он носит приталенные фраки, цилиндры, верхнюю одежду с мехами. Даже в домашней обстановке мы видим его в дорогом шелковом баньяне. Он — словно белая ворона на фоне сельских жителей, которые носят простую и удобную одежду. Создатели фильма хотели подчеркнуть образами Евгения то, что он будто человек из совершенно другого измерения.
В одежде Онегина доминировали такие цвета, как синий, зеленый и земляные оттенки. И это тоже было сделано неспроста: так костюмеры хотели подчеркнуть его духовное родство с Татьяной Лариной. А темные тона в костюмах мужчины указывают на его непростой характер.
Татьяна Ларина («Онегин»)
Поговорим об образах Татьяны Лариной — в них скрыто множество отсылок. Юная Татьяна не носит украшений и роскошных платьев, она далека от городской суеты и светской жизни. Ее наряды — легкие, яркие и милые. Она предпочитает сарафаны простого кроя в ансамбле с рубашками. Костюмеры специально подбирали для девушки закрытую одежду, чтобы показать замкнутость героини.
Стиль Татьяны кардинально меняется, когда она выходит замуж. Костюмеры будто бы хотели показать, как сильно повзрослела девушка — не только внешне, но и внутренне. Раньше Ларина отрицала светскую жизнь, а теперь стала ее частью. Героиня начала носить пышные бальные платья, драгоценности и стильные перчатки. Наряды стали мрачными, но при этом, более шикарными. Красный, фиолетовый и синий цвета говорят об одиночестве героини. Она приняла свое замужество и жизнь без любви, но в роскоши.
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