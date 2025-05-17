16 моментов из жизни, которые вцепились в память, как репейник в свитер

В копилку историй про пиццу, хлеб и тп. Помню в детстве для меня едой богов была кубики Магги, я просто заливала их кипятком. И да, дома была нормальная еда…
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Наверняка у каждого был момент в жизни, который невозможно забыть. Это может быть один особо неловкий случай или яркое воспоминание из детства. И герои нашей статьи решили поделиться именно такими историями.
В копилку историй про пиццу, хлеб и тп. Помню в детстве для меня едой богов была кубики Магги, я просто заливала их кипятком. И да, дома была нормальная еда…
«Новый год 1997 vs 2020.»
У нас есть такая табуретка!)) Перешла от родителей мужа по наследству)) ей лет больше, чем мужу, но она бодра до сих пор))
«Наткнулась в своей детской тетради. Проект острова, блин. Личного!»
А вот еще подборка историй от людей, которые порой вспоминают школьные годы и с улыбкой, и со слезами.