16 моментов из жизни, которые вцепились в память, как репейник в свитер

Истории
1 час назад

Наверняка у каждого был момент в жизни, который невозможно забыть. Это может быть один особо неловкий случай или яркое воспоминание из детства. И герои нашей статьи решили поделиться именно такими историями.

  • Одногруппница пригласила на свадьбу всех, кроме меня. Я в тот день пошла на кафедру. Сижу. Тут влетает невеста в белом, а за ней вся группа. Преподы умиляются: поцелуи, поздравления. И тут мой научрук громко мне заявляет: «Вам же, наверно, надо идти с ними, идите, потом встретимся». А я отнекиваюсь, не знаю как сказать, что меня не приглашали. Как же было ужасно неловко. © Подслушано / Ideer
  • Помню, мне 14 лет. За окном май. Жара. В школе отменили занятия. Я побежал домой. По пути купил большую колу и пиццу. Дома — никого. Родители на работе. Я наелся пиццы, напился колы, включил телек, а там «Черепашки ниндзя». Я упал на пол и подумал, что так хорошо мне уже никогда в жизни не будет — так и вышло. © SergVaders1999 / Pikabu
  • А мое яркое воспоминание — это вкус деревянной палочки от мороженого. Согласитесь, вы не можете вспомнить само мороженое, но вы можете вспомнить вкус палочки. © YoMamaSo***SheIs*** / Reddit
  • Вспомнилось, как в детстве мы с сестрой из дома ушли, мне было 8, ей 6. Мы просто пошли искать сказочную страну! Шли мы по лесу полдня. Брели по каким-то заброшенным рельсам с палками в руках, изображая странников. Брели через болотца и ямы, это было так захватывающе и интересно. Начало припекать солнце, и мы поняли: сказочная страна где-то близко уже, раз теплеет.
    Сняли куртки и довольные пошли бодрым шагом дальше. Не знаю, что бы сейчас с нами было, если бы не бдительная женщина, которая увидела нас, когда мы выбрались к трассе. Она посадила нас к себе в машину и отвезла обратно домой. Дома нас ждала отличная трепка. © Подслушано / Ideer
Buravchik
8 минут назад

В копилку историй про пиццу, хлеб и тп. Помню в детстве для меня едой богов была кубики Магги, я просто заливала их кипятком. И да, дома была нормальная еда…

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«Новый год 1997 vs 2020.»

  • Когда я была маленькой, у нас была та самая табуретка. На ней папа принимал пищу перед теликом, на ней ела и я с удовольствием. Удивительным образом на нее помещалось все, что надо для обеда двух человек. Мама отцу подавала жареную картошку на ужин или яичницу на завтрак в чугунной сковородке: на табуретку ставилась разделочная доска, на доску — чугунная сковорода. Отец давал мне вилкой поджарки пошеркать. На табуретку после обеда было принято закинуть ноги, сидя на диване, на ней можно было всегда найти пульт и газету.
    Так же к ножке табурета привязывались мои ленты для волос — мама учила плести косичку. А еще табурет служил мне домиком в перевернутом состоянии, а в состоянии лежа — кабриолетом! А когда приходили гости, табурет почетно служил стулом дорогому гостю. Но отец обычно дулся, так как он хотел сидеть на табурете, а приходилось на перевернутом ведре. Вот только где теперь этот табурет, в какой момент он ушел из нашей жизни — история умалчивает. Без него как-то грустно даже. © Подслушано / Ideer
  • Мне лет 13-14. Родители отправили в магазин и дали какую-то крупную купюру. Уже не помню сколько. Например, дали 1000. Пришел в магазин, купил что просили. Взял сдачу. А напротив магазина площадь и там масленица. Блины, всякие хороводы, ярмарка. Пошел посмотреть. Стою в толпе плотной. Гляжу под ноги — купюра в 500 лежит. Я аж вспотел. Ногой наступил. Изловчился, деньги у меня! И давай покупать на них все подряд: и блины и петушки и прочую ерунду.
    Через час, думаю, пора домой. Еще и на мороженое осталось! Прихожу довольный домой. Мама просит сдачу и я обнаруживаю, что ее нет. Это мои же деньги выпали из кармана, я их поднял и сам потратил. Влетело. © matroskin82 / Pikabu
  • Я помню, как впервые обнаружила существование радуги, когда направила шланг в небо. А затем пыталась найти сундук с золотом в конце, как в сказке. © astrovixen / Reddit
  • Мне было 7, моей подруге — 8. Лютая зима, все сидят дома, а мы на санках с большой горы катаемся. После неудачного спуска отвалилась одна из деревяшек. Недолго думая, решили: надо с достоинством похоронить часть санок. Выкопали, закопали, пошли домой. С какой гордостью я тогда зашла и сказала маме, что все сделано, как полагается. Ох, каких я тогда люлей получила. Палку откопали и примотали на изоленту, еще лет 5 на этих санках каталась! © Подслушано / Ideer
Айбелив Айкенфлаева
1 час назад

У нас есть такая табуретка!)) Перешла от родителей мужа по наследству)) ей лет больше, чем мужу, но она бодра до сих пор))

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«Наткнулась в своей детской тетради. Проект острова, блин. Личного!»

  • Лучшая история из моего детства. Было мне лет 7, у нас в огороде росла раскатистая груша, и отец решил залезть. Естественно, как это и бывает, сил взобраться хватило, а обратно — нет. Сидит наверху, кайфует и просит меня принести лестницу. Ну я как пошел за ней, затем меня решил навестить лучший друг и позвать играть в приставку. Я, ясен-красен, согласился. Шел 3-й час игры и тут я вспоминаю: лестница! Бегу домой, слышу крики с огорода. В итоге отец просидел 3,5 часа на груше, а я потом 2 недели жил у бабки. © marlenok / Pikabu
  • Дедушка работал водителем маршрутки и, бывало, брал меня мелкую с собой на круг. Я ему помогала, работая кондуктором, то есть люди отдавали мне деньги, а я их считала, раскладывала и давала сдачу. Платил дедуля мне пирожком со сгущенкой, который мы покупали у зайчика-продавца на конце города, вместе с тархуном. И это была самая вкусная зарплата. © Подслушано / Ideer
  • Однажды мне приснилось, что я делаю домашнее задание, и я искренне думал, что я его сделал. Это был такой яркий сон, что я мог вспомнить, о чем я «написал». Я помню шок, когда открыл свою рабочую тетрадь и увидел пустую страницу там, где должно было быть задание. И это все за несколько мгновений до того, как мне нужно было его сдать. Позже я расстроился, что потратил такой яркий сон на выполнение домашнего задания, вместо того чтобы полететь на другую планету или что-то в этом роде! © zero_iq / Reddit
  • Приехали с сыном (10 лет) в гости к бабушке с дедушкой. А у них всегда снега выпадает метра два точно! Ну и решил я детство вспомнить и говорю сыну: «Ужин отменяется, идем!» Взяли термос с чаем, бутеров наделали. И пошли во двор рыть пещеры. И тут слышим, мужик кричит нам: «Эй, ребят, нас с сыном возьмете? Что принести?» В общем, через полчаса пещера увеличилась в два раза. В ней сидели и пили чай пятеро мальчишек, двоим из которых по тридцать с лишним годиков! © speakingloosery / Pikabu
  • Первый день рождения в нашем первом классе. Все приглашены, но не я. Рассказываю это бабушке, а она: «Они, наверное, сказать забыли. Просто возьмешь и пойдешь.» Я ей поверила. Жили бедно, подарком стала коробка конфет. Прихожу, а там меня никто не ждал. Удивленные глаза именинницы, достаточно воспитанной, чтобы стараться не подать виду. Ее старательная улыбка, когда она помещала конфеты в ряд с дорогими подарками —игрушками. Взрослые, которые не заметили всей трагичности ситуации, и даже представить не могли, что дети могут испытывать такое. Не знаю, почему сейчас это вспомнилось. © Подслушано / Ideer
  • Когда мне было семь лет, батя взял меня с собой на работу. А работал он водолазом. Там я увидел, как четверо здоровенных мужиков втряхивали моего отца в водолазный костюм. И он, похожий на космонавта, обвешанный грузами, спускался по трапу в черную воду. Мне было очень страшно за него, но я не подавал виду. Но мужики, видимо, заметили, как я волнуюсь и дали поговорить с батей по телефону. Потом мы ели в столовой офигенно вкусные макароны по-флотски и пили компот. А еще мне дали порулить настоящим водолазным буксиром. Это было круто и это было 55 лет назад. © MAPK.TBEH / Pikabu
  • Я впервые поехал в Штаты, когда был учеником пятого класса в 2009 году. Поскольку поездка совпала с моим днем ​​рождения, мне подарили поздравительную открытку, а в ней было 25 долларов, подаренных моими двоюродными братьями, которые переехали туда. Когда мы летели обратно домой, я перевел их с папой в местную валюту и купил 3 литра газировки и тонну вредной еды для себя и своих друзей. Тусовался у реки и поглощал ее весь день. Хорошие были времена. © jethroo23 / Reddit
  • Мне 9 лет. 31 декабря. Вечером папа пришел с работы и вручил мне подарок — куклу Барби, которую я так хотела. У мамы округлились глаза и она накинулась: «Зачем ты купил?! Не надо было!» Я стояла не понимая, в чем дело и тут мама достает из шкафа вторую, абсолютно другую куклу Барби, но такую же офигенную. Оказывается, родители не поняли друг друга, хотели подарить один подарок на двоих. Мама думала, что папа забудет, а папа решил, что надо бы купить. И как итог у меня было целых две куклы, моему счастью тогда не было предела. © Radostnya / Pikabu

А вот еще подборка историй от людей, которые порой вспоминают школьные годы и с улыбкой, и со слезами.

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