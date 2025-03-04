7 методов, которые сделают ваш сон по-настоящему качественным

Исследования показывают, что потребление некоторых продуктов перед сном может негативно влиять на качество сна и вызывать дискомфорт. Рацион, богатый фруктами, овощами, бобовыми и другими источниками триптофана и мелатонина, помогает улучшить качество сна.

Если нужен перекус, выбирайте фрукты, овощи, орехи, нежирный йогурт или творог.Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара, переработанных углеводов, так как они могут нарушить качество сна, влияя на уровень сахара в крови и общую регуляцию сна.