8 небанальных советов, как пережить жару в квартире, если даже кондей не справляется

Летняя духота может подпортить жизнь даже в самой уютной квартире. Неудачная организация пространства и некоторые наши бытовые привычки буквально ухудшают самочувствие. Но стоит изменить несколько вещей, и жилье станет обителью прохлады.

1. Не ограничивайтесь занавесками

Чтобы помещение не так сильно нагревалось, можно повесить на окна жалюзи. И, конечно, держать их закрытыми — это значительно снизит количество поступающего тепла. Еще лучше приобрести плотные шторы с белой пластиковой подложкой. Не менее крутые помощники знойным летом — внешние жалюзи. Хотя они нагреваются снаружи, благодаря их конструкции часть тепла отводится от окна.

2. Используйте изолирующие материалы

© Gather Madrid Store / AliExpress Анастасия 22 минуты назад Может и неплохой совет, но не для всех подходит. Как быть тем, кто как я любит солнце? У нас его мало итак ждёшь его целый год, ещё и закрываться от него. - - Ответить

Еще один способ закрыть окна — использовать изолирующую оконную пленку или специальное отражающее покрытие. Такие пленки многим покажутся диковинкой, но они очень эффективны. Достаточно наклеить их на окна, и тепла будет поступать меньше, квартира превратится в оазис.

3. Выбирайте продукты с высоким содержанием влаги и не бойтесь кофе

Чтобы чувствовать себя комфортнее в жару, важно следить за потреблением воды. С некоторыми продуктами лучше быть начеку — они могут обезвоживать организм. Это касается, например, шоколадных батончиков, мучных изделий, круп. А вот кофе опасаться не стоит. Он может навредить, только если пить его уж очень много и часто.

4. Используйте USB-вентилятор

Компактный USB-вентилятор поможет освежиться во время работы за компьютером или чтения книги. Конечно, он не превратит квартиру в Северный полюс, но хоть немного улучшит ситуацию. Есть даже миниатюрные вентиляторы с креплением на руку. Кстати, они могут стать отличным презентом для друзей и близких. О других необычных вариантах милых подарков мы писали в этой статье.

5. Присмотритесь к шелковым наволочкам

Выспаться в жаркую погоду — непростая задача. Помочь может смена синтетического постельного белья на хлопковое или даже шелковое. Необязательно покупать весь комплект из шелка — одна только наволочка из этого материала сделает сон более приятным и поможет сохранить прохладу. Считается, что шелковая ткань одна из лучших для лета.

6. Включайте вытяжку, даже когда не готовите

Летом неприятные ощущения вызывает не только жара, но и высокая влажность воздуха. Конечно, можно использовать специальные осушители для квартиры. Но покупать новую технику необязательно, помочь может и обычная кухонная вытяжка. Не стоит забывать и про встроенные вентиляторы в ванной. Они тоже отводят жаркий воздух и влагу из квартиры.

7. Ставьте вентилятор в правильных местах

Эксперты рекомендуют не ставить вентилятор у стены — так он не охлаждает помещение полноценно. Лучше размещать его у открытого окна, чтобы потоки воздуха шли в комнату. Но есть еще один необычный вариант установки вентилятора: в сторону окна, чтобы он выдувал воздух из комнаты. Как выяснили некоторые пытливые умы, такое охлаждение даже эффективнее, когда на улице нет ветра.

8. Пользуйтесь микроволновой, а не плитой

В жаркую погоду лучше минимизировать использование плиты и духовки. Тем более что летом прохладная пища даже предпочтительнее. Но когда все-таки требуется что-то разогреть, выручит микроволновка. В ней можно даже готовить. Например, макароны и рис. Да, те самые, которые обезвоживают организм в жару. Но ведь бывают ситуации, когда без них не обойтись или уж очень хочется навернуть плова или спагетти.

На комфорт в жару, конечно, влияет и одежда. Но в этом случае меньше — не значит лучше. Например, обтягивающие вещи, открывающие большие участки тела, лучше спрятать куда подальше. Хотите больше подробностей? Вам в эту статью.