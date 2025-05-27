9 женщин прошлого, чья красота восхищала, пугала и сводила с ума

Мария Каллас родилась вовсе не классической красавицей: с детства ей внушали, что она «слишком крупная и неуклюжая». Но благодаря невероятной силе воли она похудела, изменила образ и заставила мир слушать не только ее голос, но и восхищаться ее образом. Каллас излучала ту красоту, что рождается из внутреннего огня и преодоления.