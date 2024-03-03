Чем занимаются звезды «Игры престолов» и почему некоторым актерам культовый сериал подложил свинью

Сегодня мы предлагаем вам покинуть фантастический мир Вестероса и окунуться в интригующие истории жизни актеров «Игры престолов» за пределами экрана. Сериал стал мегахитом, но не все актеры смогли искупаться в лучах славы во время съемок. Узнайте, как сериал принес некоторым актерам проблемы, повлияв на их карьеру не лучшим образом.

Эмилия Кларк

После смерти Дейенерис Эмилию Кларк, одну из самых запоминающихся актрис сериала, ждало увлекательное приключение как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Актриса не боится играть в фильмах разных жанров, легко переходит от романтических комедий («Рождество на двоих») к супергеройским фильмам («Секретное вторжение» от Marvel). Кларк также решила попробовать себя в театральном искусстве, дебютировав в 2022 году в спектакле «Чайка», получившем признание критиков. Актриса впервые попробовала себя и в качестве режиссера с короткометражным фильмом «Главная женская роль», доказав, что ее творческий потенциал не имеет границ. Укрощение драконов на экране впечатляет, но и реальная жизнь Кларк потрясает не меньше. Актриса использует свою известность для освещения важных вопросов. Так, она стала одним из основателей благотворительной организации SameYou, которая помогает молодым людям, получившим черепно-мозговую травму, — ведь актриса сама пережила две аневризмы. Она поделилась своей историей в журнале The New Yorker, рассказав о болезни и поддержав других людей, которые столкнулись с подобными проблемами.

Что касается личной жизни, роман актрисы с режиссером Чарли Макдауэллом оказался недолговечной голливудской сказкой. С тех пор Кларк не распространяется об отношениях, сосредоточившись на своих увлечениях и благотворительности. Независимо от того, одинока ли она или влюблена, ясно одно: Эмилия Кларк обладает силой, с которой нужно считаться. Ей удается совмещать роли в блокбастерах и освещение важных вопросов общественности и сохранять при этом свое заразительное обаяние и юмор. И хотя мы не можем наблюдать за романом в ее жизни, как это было с ее героиней Дейенерис, нам не терпится увидеть, какие захватывающие главы она напишет дальше, как на экране, так и за кулисами.

Кит Харингтон

© Game of Thrones / Home Box Office and co-producers , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

В «Игре престолов» Кит Харингтон сыграл Джона Сноу. Свою роль он получил после начала театральной карьеры. Роль Альберта Нарракота в постановке Королевского национального театра «Боевой конь» принесла Харингтону популярность. Этот успех привел его на пробы в «Игру престолов», где актер получил роль Джона Сноу. Как и его коллега по сериалу Эмилия Кларк, Харингтон получил предложения сыграть несколько других ролей во время съемок «Игры престолов». В 2014 году он исполнил главную роль в фильме «Помпеи» вместе с Эмили Браунинг. Харингтон также снялся в фильме 2014 года «Воспоминания о будущем» и в сериале 2017 года «Порох», основанном на истории его предка Роберта Кейтсби и порохового заговора. К сожалению, такой бешенный ритм негативно сказался на актере, который после финала сериала на несколько недель отправился в реабилитационный центр, признавшись, что, снимая костюм в последний раз, чувствовал себя так, словно с него «содрали кожу». Однако вскоре Харингтон вернулся к жизни, появившись во втором сезоне сериала Netflix «Преступник: Великобритания» и озвучил Эрета во франшизе «Как приучить дракона». Харингтон также присоединился к кинематографической вселенной Marvel, получив роль Дейна Уитмена из «Вечных», известного как Черный рыцарь.

ANGELA WEISS / AFP / East News

Кит Харингтон нашел «свою королеву» не в Семи королевствах, а прямо на съемочной площадке «Игры престолов» в лице своей коллеги по сериалу Роуз Лесли. Химия Джона Сноу и Игритт вышла за рамки сериала. Актеры поженились 2018 году. В 2021 году у пары родился сын, а в 2023 году — дочка.

Ричард Мэдден

© Game of Thrones / Home Box Office and co-producers , Jordan Strauss / Invision / East News Jordan Strauss / Invision / East News

В «Игре престолов» Ричард Мэдден сыграл Робба Старка. Актер покинул сериал достаточно рано. Его персонаж встретил ужасный конец в третьем сезоне. Во время печально известной Красной свадьбы, которая повергла в шок всех зрителей сериала, Робб был убит Фреями за то, что нарушил данное им обещание. Позже Мэдден снялся в сериале Netflix «Телохранитель».

Ричард Мэдден не распространяется о своей личной жизни. Хотя заголовки таблоидов связывают его с несколькими талантливыми женщинами, включая Элли Бамбер и Лору Уитмор, актер не подтверждал свои отношения с 2019 года. Слухи слухами, но одно можно сказать наверняка: Мэдден — харизматичный и обаятельный актер, независимо от того, холост он или состоит в отношениях.

Питер Динклэйдж

© Game of Thrones / Home Box Office and co-producers , Chris Pizzello / Invision / East News Chris Pizzello / Invision / East News

С тех пор как в 2019 году завершилось повествование многолетней истории, Питер Динклэйдж вышел за пределы Железного трона в поисках чего-то нового. Актер сыграл целый калейдоскоп ролей, демонстрируя свою неоспоримую универсальность. Питер овладел молотом Эйтри, короля гномов, в фильме «Мстители: Война бесконечности» и воплотил сложный образ французского артиста Эрве Вилешеза в биографическом фильме «Мой ужин с Эрве». Но Динклэйдж не обходит стороной и небольшие проекты. В мрачновато-комедийном триллере «Аферистка» он исполнил роль босса мафии Романа Лунева, напомнив нам о своем умении играть нестандартно. Он также вернулся в театр, покорив зрителей исполнением роли Сирано де Бержерака в постановке от кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer 2021 года.

Evan Agostini / Invision / East News

Питер Динклэйдж женат на Эрике Шмидт, талантливом театральном режиссере и драматурге. Они поженились в 2005 году и с тех пор счастливы в браке, воспитывая двоих детей. Одно можно сказать наверняка: жизнь Питера Динклэйджа после «Игры престолов» наполнена событиями. Он исследует новые роли и развивается в разных жанрах. Может быть, актер и оставил Вестерос позади, но он по-прежнему очаровывает зрителей и оставляет свой след в истории кинематографа.

Лина Хиди

Лина Хиди — грозная Серсея Ланнистер — после окончания сериала «Игра престолов» погрузилась в мир творчества. На профессиональном фронте Хиди не побоялась «сбросить кожу» Железной королевы. Актриса участвует в разнообразных проектах и жанрах. В экшен-триллере «Пороховой коктейль» она сыграла опытную убийцу, вовсе не похожую на Серсею. Она даже подарила свой голос мультсериалу Netflix «Темный кристалл: Эпоха сопротивления». Позже актриса выступила режиссером короткометражного фильма The Trap, исследующего темы предательства и выживания. Вскоре она вернулась на большой экран с криминальным триллером «Явная ложь».

Хиди отдает предпочтение семье и самореализации. Актриса не распространяется о своей романтической жизни, но при этом открыто говорит о радостях материнства. Возможно, Лина Хиди и будет больше известна всему миру как Серсея, актриса доказала, что она не просто «безжалостная королева». Она многогранная художница, преданная мать и женщина, которая может свободно исследовать новые творческие горизонты и находить собственное счастье. Ее путь обещает быть таким же увлекательным и сложным, как и персонажи, которых она воплощает в жизнь.

Мэйси Уильямс

Мэйси Уильямс — упорная Арья Старк, покорившая сердца фанатов «Игры престолов», — попробовала себя во многих ролях с тех пор, как покинула Вестерос. Актриса решила не оставаться в одном образе и отправилась покорять новые горизонты за пределами фэнтези. Уильямс сыграла главную роль в мрачном комедийном мини-сериале «Успеть за две недели» — Ким Ноукс, смертельно больную женщину, которая отправляется на секретную миссию. Она погрузилась в мир панк-рока, сыграв Памелу Рук, подружку гитариста группы Sex Pistols Стива Джонса, в мини-сериале канала FX, повествующем о восхождении группы к славе, в фильме «Пистолет». Помимо актерской деятельности, Уильямс занимается предпринимательством. Она стала одним из основателей креативного агентства Daisie, которое называет «платформой для создания историй». Девушка сотрудничает с другими художниками и творцами для создания уникального контента.

Уильямс поделилась своими мыслями о взрослении и о том, как она преодолевала трудности славы. Ее стиль жизни изменился после того, как она стала послом H&M. Девушка выступает за внедрение экологически чистых методов на производстве. Она также привлекает внимание общественности к важности психического здоровья, рассказывая о своих проблемах с тревогой и призывая других уделять первостепенное внимание своему благополучию. Мэйси Уильямс больше не просто актриса, сыгравшая Арью Старк. Она художник, начинающий предприниматель и молодая женщина, активно формирующая собственную историю. Актерская игра и глубокие беседы в своем подкасте помогают девушке прокладывать свой путь в мире шоу-бизнеса. И пока она продолжает писать главы своей жизни, можно сказать определенно: история Мэйси Уильямс обещает быть захватывающей и вдохновляющей.

Актриса открыто рассказывает о многих аспектах своей жизни со времен «Игры престолов», однако личная жизнь остается неприкосновенной. Это вполне объяснимо, ведь заводить отношения, когда за тобой наблюдают тысячи человек, может быть непросто, особенно для тех, кто оказался в центре внимания в юном возрасте. После расставания со своим молодым человеком Рубеном Селби в феврале 2023 года актриса, по слухам, зарегистрировалась в приложении для знакомств для знаменитостей Raya в том же году. Однако она не подтвердила публично никаких новых отношений.

Софи Тернер

С тех пор как в 2019 году завершились многолетние съемки сериала, Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, продолжила свою актерскую карьеру. Актриса овладела космической силой в роли Джин Грей в фильме «Люди Икс: Темный Феникс», боролась с зависимостью в драме «Тяжесть» и даже озвучивала королевскую особу в мультсериале о британской королевской семье «Принц». На телевидении она вела за собой отчаявшихся выживших в сериале «Выжить», распутывала тайны в «Лестнице», а также показала свой талант в фильме «Месть». Но история жизни Софи Тернер не ограничивается съемочной площадкой. Актриса рассказывает о важности психического здоровья, открыто делится своими проблемами и использует свою платформу, чтобы повысить внимание общественности к этой теме.

В личной жизни не обошлось без трудностей. После продолжительной совместной жизни и, казалось бы, идеальной свадьбы, Тернер и певец Джо Джонас объявили о своем расставании в 2023 году. Сейчас актриса сосредоточилась на создании счастливой жизни для своих двух дочерей.

Владимир Фурдик

Хотя леденящее душу правление Ночного короля закончилось в финальном сезоне «Игры престолов» в 2019 году, карьера словацкого каскадера и актера Владимира Фурдика продолжает развиваться. Фурдик играл каскадерские роли в крупных голливудских постановках, таких как «Дампир» и «007: Координаты „Скайфолл“». Страсть актера к историческим боям проявляется в его работе в качестве хореографа боев. Он привнес свой опыт, например, в проект «Робин Гуд». Фурдик состоит в словацком каскадерском сообществе, делится своими знаниями и вдохновляет новое поколение героев боевиков.

Воспитание трех дочерей — главный приоритет Фурдика на данный момент. Он дорожит временем, проведенным с ними, воспитывая в них тягу к приключениям и любовь к природе. Когда Фурдик не на съемочной площадке, он часто исследует новые уголки мира, погружаясь в разнообразные культуры и ландшафты. В его историях в социальных сетях часто появляются захватывающие дух пейзажи. Фурдик женат на Денис Фурдик. Его жена — не просто партнер, но и его самый верный поклонник, а также человек, которому он может доверить все на свете.

Негативное влияние сериала на некоторых актеров

Сериал достиг небывалой популярности, покорив зрителей по всему миру и вознеся своих героев на вершину славы. Однако, несмотря на то что он, несомненно, помог многим актерам обрести известность, проект также оказал и негативное влияние на карьеру отдельных персонажей. Вот с какими проблемами столкнулись некоторые актеры после выхода «Игры престолов»: