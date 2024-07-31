Как изменись актеры культовой трилогии «Человек-паук», которую мы и спустя десятки лет обожаем пересматривать

Комиксы о приключениях Питера Паркера, который из-за укуса радиоактивного паука получил суперспособности и стал Человеком-пауком, невероятно популярны. И хотя по ним было снято несколько фильмов, сериалов и даже поставлены театральные постановки, многим зрителям милее всего серия фильмов, в которой главную роль исполнил Тоби Магуайр. Первая часть была выпущена в 2002 году, последняя — в 2007, и, конечно, актеры, блиставшие в них, успели изрядно изменится. И мы решили выяснить, насколько.