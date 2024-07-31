Как изменись актеры культовой трилогии «Человек-паук», которую мы и спустя десятки лет обожаем пересматривать

Кино
1 час назад

Комиксы о приключениях Питера Паркера, который из-за укуса радиоактивного паука получил суперспособности и стал Человеком-пауком, невероятно популярны. И хотя по ним было снято несколько фильмов, сериалов и даже поставлены театральные постановки, многим зрителям милее всего серия фильмов, в которой главную роль исполнил Тоби Магуайр. Первая часть была выпущена в 2002 году, последняя — в 2007, и, конечно, актеры, блиставшие в них, успели изрядно изменится. И мы решили выяснить, насколько.

Питер Паркер — Тоби Магуайр

© Spider-Man / Columbia Pictures, CHRISTOPHE SIMON / AFP / East News

Норман Осборн — Уиллем Дефо

Мэри Джейн Уотсон — Кирстен Данст

© Spider-Man / Columbia Pictures, Jack Plunkett / Invision / East News

Мэй Паркер — Розмари Харрис

© Spider-Man / Columbia Pictures, Evan Agostini / Invision / East News

Джей Джона Джеймсон — Дж.К. Симмонс

Флэш Томпсон — Джо Манганьелло

Бетти Брант — Элизабет Бэнкс

Отто Октавиус — Альфред Молина

Рози Октавиус — Донна Мерфи

Джон Джеймсон — Дэниэл Гиллис

Доктор Коннорс — Дилан Бейкер

Мистер Азиз — Аасиф Мандви

Песочный человек — Томас Хейден Чёрч

Эдди Брок — Тофер Грейс

Гвен Стейси — Брайс Даллас Ховард

А если вам нравится наблюдать за изменениями актеров, то можете посмотреть на то, как теперь выглядят артисты, сыгравшие в легендарной саге «Сумерки».

Фото на превью Spider-Man / Columbia Pictures, Jack Plunkett / Invision / East News

Комментарии

Уведомления
Вианна
2 дня назад

Лень сотого уровня детектед. Aвтop даже не осилил фотки подогнать по размеру, поэтому Дилан Бейкер, Уиллем Дефо и Альфред Молина у нее не рядом, а в столбик, разделенные комментом. Диз за лень в подборке-пятиминутке. А Молина - love love love везде и всегда, невероятно харизматичный дядька, чем-то напоминающий другого любимчика Кирана Хайндса

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