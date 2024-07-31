Как изменись актеры культовой трилогии «Человек-паук», которую мы и спустя десятки лет обожаем пересматривать
Комиксы о приключениях Питера Паркера, который из-за укуса радиоактивного паука получил суперспособности и стал Человеком-пауком, невероятно популярны. И хотя по ним было снято несколько фильмов, сериалов и даже поставлены театральные постановки, многим зрителям милее всего серия фильмов, в которой главную роль исполнил Тоби Магуайр. Первая часть была выпущена в 2002 году, последняя — в 2007, и, конечно, актеры, блиставшие в них, успели изрядно изменится. И мы решили выяснить, насколько.
Питер Паркер — Тоби Магуайр
Норман Осборн — Уиллем Дефо
Мэри Джейн Уотсон — Кирстен Данст
Мэй Паркер — Розмари Харрис
Джей Джона Джеймсон — Дж.К. Симмонс
Классный актер), нравится харизмой, талантом и великолепной спортивной формой🤘🏼
Флэш Томпсон — Джо Манганьелло
Бетти Брант — Элизабет Бэнкс
Отто Октавиус — Альфред Молина
Рози Октавиус — Донна Мерфи
Джон Джеймсон — Дэниэл Гиллис
Доктор Коннорс — Дилан Бейкер
Мистер Азиз — Аасиф Мандви
Песочный человек — Томас Хейден Чёрч
Эдди Брок — Тофер Грейс
Гвен Стейси — Брайс Даллас Ховард
А если вам нравится наблюдать за изменениями актеров, то можете посмотреть на то, как теперь выглядят артисты, сыгравшие в легендарной саге «Сумерки».
Комментарии
Лень сотого уровня детектед. Aвтop даже не осилил фотки подогнать по размеру, поэтому Дилан Бейкер, Уиллем Дефо и Альфред Молина у нее не рядом, а в столбик, разделенные комментом. Диз за лень в подборке-пятиминутке. А Молина - love love love везде и всегда, невероятно харизматичный дядька, чем-то напоминающий другого любимчика Кирана Хайндса