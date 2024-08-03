Как менялись 18 актеров, глядя на которых можно было растаять быстрее, чем мороженка на солнце
Актеры, которые блистали на экранах много лет назад, могли бы дать фору современным кинозвездам. Даже современные девушки находят этих метров кинематографа привлекательными и готовы пересматривать картины с их участием, позабыв о Брэде Питте и Тимоти Шаламе. Мы сравнили, как актеры прошлых лет выглядели в юности, на пике славы и в зрелом возрасте. И совершенно точно согласны с тем, что эти мужчины о-го-го!
Андрей Миронов в 25 лет, 37 лет и 46 лет
Алексей Баталов в 29 лет, 51 год и 78 лет
Александр Ширвиндт в 28 лет, 41 год и 85 лет
Николай Рыбников в 25 лет, 37 лет и 58 лет
Евгений Леонов в 33 года, 45 лет и 67 лет
Михаил Боярский в 24 года, 29 лет и 74 года
Иван Дмитриев в 24 года, 46 лет и 66 год
Владимир Ивашов в 20 лет, 28 лет и 48 лет
Владимир Талашко в 27 лет, 36 лет и 49 лет
А киностудии зачем местами поменяли? Понятно, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, но тут неточность, что аж в глаз лезет
Николай Караченцов в 24 года, 36 лет, и 61 год
Леонид Быков в 27 лет, 36 лет и 50 лет
Борис Хмельницкий в 26 лет, 35 лет, и 67 лет
Александр Демьяненко в 23 года, 36 лет и 59 лет
Юрий Яковлев в 28 лет, 45 лет и 79 лет
Леонид Куравлев в 24 года, 37 лет и 78 лет
Николай Еременко-младший в 27 лет, 39 лет и 53 года
Иннокентий Смоктуновский в 31 год, 41 год и 69 лет
Олег Стриженов в 26 лет, 46 лет и 71 год
Немногие знают, что любимые актеры и актрисы старой гвардии до сих пор продолжают активно работать. Они блистают в популярных современных фильмах и сериалах.
Комментарии
Логика в последнем абзаце и не ночевала.
"Немногие знают, что любимые актеры и актрисы старой гвардии до сих пор продолжают активно работать. Они блистают в популярных современных фильмах и сериалах."
Если они блистают в ПОПУЛЯРНЫХ современных фильмах и сериалах, то как об этом можно не знать, раз уж они такие популярные?