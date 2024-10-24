Как создавался фильм про «Руки Вверх!» — культовую группу, песни которой стали саундтреком нашей юности

В 2025 году группа «Руки Вверх!» отпразднует 30-летие. В преддверии этого события на экраны вышла одноименная кинолента, посвященная истории успеха легендарного коллектива. Уже в первые выходные картина стала лидером проката, что неудивительно — ведь на музыке Сергея Жукова и Алексея Потехина выросли миллионы. Мы не исключение, потому тоже ознакомились с фильмом «Руки Вверх!», а также выведали факты о нем.

История создания фильма про группу «Руки Вверх!»

Многие думают, что инициатива снять фильм о группе «Руки Вверх!» исходила от самого Сергея Жукова. Однако он заявляет: «Это было бы немножко странно: „А давайте снимем кино про меня?“ Вот такой, знаете, сидел Жуков и размышлял...» По факту же на протяжении последних лет разные кинодеятели выражали желание снять фильм или сериал о культовой поп-группе 90-х. Сценарист Сергей Кулужанов насобирал огромное количество материала, который мог бы лечь в основу документального фильма о группе, однако было решено использовать его для сценария художественной ленты. В итоге фильм про группу «Руки Вверх!» взялся снимать режиссер Аскар Узабаев, а Сергей Жуков выступил консультантом и актером — он сыграл самого себя в наши дни.

На главную роль претендовал Рузиль Минекаев

Кастинг на роль Сергея Жукова в молодости длился около 8 месяцев, и его прошли 360 актеров. Одним из ярчайших претендентов на эту роль был Рузиль Минекаев — звезда уже успевшего стать легендарным сериала «Слово пацана». По мнению самого Жукова, у него и Рузиля нашлись некие общие черты во внешности, но этого было недостаточно, чтобы утвердить молодого артиста на роль. Музыкант хотел, чтобы его изобразил человек пусть и не очень похожий на него внешне, но с такой же энергетикой. И такой человек был найден.

Сергей Жуков увидел во Владе Прохорове себя

Когда актер Влад Прохоров отправлялся на кастинг фильма, больших надежд на него не возлагал, поскольку понимал, что он не очень-то и похож на солиста культовой группы «Руки Вверх!» Но стоило ему пообщаться с Сергеем Жуковым, как молодой человек понял: эта роль его. Дело в том, что музыкант и актер сразу почувствовали, что они родственные души. Сергей Евгеньевич даже назвал Влада «своей внутренней реинкарнацией».

Итак, Жукова в молодости сыграл Влад Прохоров. Кстати, вот как он сам описал их схожесть с солистом легендарной группы: "Я придумал крутой пример. Есть орешек со сгущенкой. Вот эти две половинки не могут быть друг без друга, эта сгущенка должна быть очень вкусная, желательно домашняя, дома нужно ее отварить, приготовить. И мы с Сергеем Евгеньевичем как два орешка, которые вместе, одно целое. У нас очень вкусная сгущенка внутри. Мы внутри похожи, мы из одного теста, у нас что-то есть общее".

А вот кто сыграл певца в детстве

Сергея Жукова в детстве сыграл его собственный сын Энджел. Надо сказать, что и на эту роль проводились пробы. Но как только на кастинг явился Жуков-младший, режиссер тут же решил прекратить поиски юного актера: "Вот же вылитый юный Жуков. Копия! Больше никого не ищем!"

В соцсетях Жуков показал эксклюзивные кадры и материалы со съемок фильма «Руки Вверх!»

Мы не могли не обратить внимание, как круто подошли создатели к деталям — в сценах с юным Жуковым мы можем увидеть и знаменитый ковер на стене, и плакат со Сталлоне из фильма "Рэмбо". Певец поделился: «Мы передаем атмосферу того безоблачного детства, счастья, юношества. Вы будете узнавать каждый кадр: "У меня дома такой же плакат висел, и такое же радио стояло". Вы будете ловить себя на мысли, что вы проживаете вместе с нами это кино. И поэтому мы после себя оставляем классное послевкусие — когда ты выходишь из кинотеатра, ты и поплакал, и посмеялся. А главное — почувствовал себя молодым».

Раритетные автомобили для съемок собирали всем миром

Часть про детство главного героя снималась в Димитровграде. На этой локации настоял сам Сергей Жуков, потому что он рос в этом городе. Чтобы воссоздать атмосферу конца прошлого столетия, конечно же, требовался соответствующий реквизит. И съемочная команда пустила клич по соцсетям, пытаясь отыскать в Ульяновской области раритетные автомобили. И не безуспешно. Удалось найти коллекционера, который предоставил для съемок десяток машин, и все они были ярких цветов.

Прохорову приходилось то сбрасывать, то набирать вес

Конечно, это очень здорово, что Жуков и Прохоров увидели друг в друге родственные души, но киношникам требовалось придать им чуть больше визуального сходства. Так, например, Владу клеили накладные брови. Также на протяжении всего периода съемок актеру приходилось то сбрасывать, то набирать вес, поскольку он изображал Жукова в разные периоды его молодости. Прохоров вспоминал: «Я менял вес, чтобы вы понимали. Когда только начал сниматься, я весил 70 килограммов. Потом стал 78. Потом я сбросил, был 63 килограмма. Плюс у меня еще была пластика, мне добавляли еще плюс 20 килограммов». Использование специального пластического грима также требовало того, чтобы актер не ел и не пил до 12 часов — чтобы ничего не отклеилось.

Сценические костюмы были настоящими

Что касается сценических костюмов, в которых в кадре фильма "Руки вверх!" должны были выступать исполнители главных ролей, то это тоже самый настоящий раритет. Актеры снимались в тех же самых нарядах, в которых некогда исполняли свои зажигательные песни перед миллионами солисты группы "Руки Вверх!" А все благодаря Алексею Потехину — именно он сохранил эти вещи. Кстати, в фильме его сыграл актер Илья Русь.

К сожалению, не обошлось без киноляпов

Как бы не старались киношники достоверно изобразить последнее десятилетие прошлого века, без ляпов все-таки не обошлось. Так, когда нам показывают плакаты на стене комнаты молодого Сережи Жукова, мы можем увидеть изображение Моники Беллуччи из фильма «Малена». Однако на момент демонстрируемых в кадре событий эта кинолента еще не вышла.

Особенности сценария: новые факты о группе

На вопрос, попали ли в картину интересные факты о группе «Руки Вверх!», о которых не знают даже самые преданные фанаты, Сергей Жуков ответил утвердительно. Оказалось, жуткая история с «Персиками» правдива, но в реальности дело было в гримерке — певец чуть было не угостился зловещими пирожными от фанатки прямо перед концертом, да вовремя записку прочитал. «Когда люди увидят это воочию, становится страшнее в тысячи раз, потому что, по сути, простая добрая история о любви вдруг превращается в большой триллер», — поведал Жуков.

Сергей Жуков фильм считает революционным

Сергей Жуков в роли самого себя: главный герой в наши дни.

Конечно же, кино о поп-группе не могло обойтись без соответствующей музыки. Так, в фильм были включены следующие песни группы «Руки Вверх!»: «Малыш», «Студент», «Чужие губы», «Крошка моя» и многие другие. Сергей Жуков выразил надежду, что во время просмотра ленты в кино зрители будут вставать и танцевать. Он сказал: «Заранее обращаюсь ко всем зрителям: не стесняйтесь, если захочется танцевать — танцуйте, а охранников кинотеатров прошу не ругать танцующих зрителей. Пусть наш фильм будет первым, на котором людям будут разрешать танцевать в кино!»