Как изменились парни из бойз-бендов, которые когда-то прожужжали нам все уши громкими хитами
Несколько десятилетий назад мы подпевали лиричным песням от группы «Динамит» и зажигательным композициям парней из «Дискотеки Авария». Нам стало интересно, а как же сейчас выглядят участники некогда популярных бойз-бендов.
«БиС» — Всеволод Соколовский и Дмитрий Бикбаев
Каким хитам подпевали:
- "Катя, возьми телефон. Это он, это он звонит. Катя, возьми телефон. Это он. По ночам не спит, но видит все один и тот же сон"
- "Ближе к небу, ближе к дождю. Ближе к звездам, я долечу. Ближе к солнцу, ближе еще. Мне не жарко, мне горячо"
«Чай вдвоем» — Стас Костюшкин и Денис Клявер
Каким хитам подпевали:
- "Ты погасила свечи, загадала желание. Чтоб в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой"
- "Ласковая моя, нежная. Рyки твои держу, слов не нахожy. Ласковая моя, любимая, были мы с тобой, кто всемy виной?"
«Премьер-министр» — Жан Григорьев-Милимеров, Марат Чанышев
Мне они так нравились, до сих пор кассеты храню. Потом не поделили с правообладателем названия что-то, выступали как группа "ПМ"
Каким хитам подпевали:
- "У нее глаза два бриллианта в три карата. Локоны ее – я схожу с ума, ребята. Губки у нее створки две в воротах рая. И вообще она вся такая-растакая"
- "Девочка с севера. Девочка ниоткуда. Спрячь скорей ото всех мысли свои. Девочка с севера. Вся в ожидании. Чуда и любви"
«Корни» — Павел Артемьев, Александр Бердников, Алексей Кабанов
Каким хитам подпевали:
- "А я теряю корни. И улетаю в небо. К тому, кого не помню. Туда, где еще не был"
- "А где-то лондонский дождь до боли, до крика поздравляет тебя. И на каждой открытке я с любовью пишу: "С днем рождения, Вика!"
«Челси» — Денис Петров, Арсений Бородин, Алексей Корзин
Каким хитам подпевали:
- "Самая моя моя, самая любимая. Открывает окна, но прохожу я мимо них. Вдаль зовет меня судьба ветром злым гонимая. Самая моя моя, самая любимая"
- "Ты теперь чужая невеста. Девчонка из соседнего подъезда. Мимо проходишь, не замечаешь. На вопросы мои не отвечаешь"
«Динамит» — Илья Зудин и Илья Дуров
Каким хитам подпевали:
- "Я не забуду никогда твои глаза, твою улыбку. Я пронесу через года свою вину, свою ошибку. Я не забуду никогда эту любовь и это чудо. Я пронесу через года, я не забуду"
- "За красивые слова замысловатые, но, проще говоря, их маловато для красавицы-любви и говорить не стоит, все пустое. Мы с тобою, не с тобою"
«Отпетые мошенники» — Сергей Аморалов, Гарик Богомазов
Аморалов постарел, но бесята в глазах те же и гребешок) , ну а Богомазов вообще отлично выглядит, даже лучше, чем был
Каким хитам подпевали:
- "Люби меня, люби жарким огнем ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю"
- "Девушки бывают разные: черные, белые, красные. Но всем одинаково хочется на что-нибудь заморочиться"
Revolvers — Алексей Елистратов
Каким хитам подпевали:
- "Ты у меня одна. Мне без тебя так одиноко. Ты мне сейчас нужна. Как же твоя любовь жестока"
- "Я по тебе скучаю, нежный котенок мой. Я все тебе прощаю, все для тебя одной"
«Дискотека Авария» — Николай Тимофеев, Алексей Серов, Алексей Рыжов
Каким хитам подпевали:
- "Если хочешь остаться останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах. Давно за двенадцать, а ты еще в гостях. Ты думаешь остаться. Так останься просто так"
- "Никто не должен слышать, что ты болен и устал. Ведь ты же супер DJ! Disco superstar!"
«Кар-Мэн» — Богдан Титомир и Сергей Лемох
Лемох по сравнению с невменяемым Титомиром отлично выглядит
Каким хитам подпевали:
- "London, good bye! Лондон, прощай, я здесь чужой. London, good bye! Лондон, прощай, пора домой! London, good bye"
- "Чао, бамбино, плачет сеньорина. Фортуна, дай мне шанс, прошу"
«Иванушки International» — Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев
Каким хитам подпевали:
- "Тополиный пух, жара, июль - ночи такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй - это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположностей"
- "Снегири-негири улетят, и не поймаешь. Снегири-негири – не замолишь, не заплачешь. И мечты такие улетят, и не поймаешь. Снегири-негири, ты же знаешь, ты же знаешь"
Smash! — Сергей Лазарев и Влад Топалов
А эта песня разве не из сольного творчества Лазарева? Мне кажется, или они вместе только Belle перепели. Есть тут фанаты? Я не в теме)
Каким хитам подпевали:
- "О, Боже, дай мне сил, что задумано успеть, ни о чем не сожалеть. О, Боже, дай мне сил и терпенья одолжи против зависти и лжи, зависти и лжи"
«Руки Вверх!» — Сергей Жуков, Алексей Потехин
Каким хитам подпевали:
- "Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала"
- "Hy где же ты, стyдент, игpyшкy новyю нашел не дyмал не гадал, а девочкy мою yвел. Hy, что же ты, стyдент, меня никак ты не поймешь: гyляй, стyдент, гyляй, а девочкy мою не тpожь!"
«КГБ» — Александр Киреев, Роман Барсуков
Каким хитам подпевали:
- "Пять дней любви - только воспоминанья. Пять дней любви - только тебе одной. Пять дней любви у берега без названья. Помнишь, как в первый раз счастлив я был с тобой"
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Комментарии
Я до сих пор, хоть и верная поклонница классической музыки, слушаю англоязычный хард-рок. Хэвиметалл не люблю. Он у меня ассоциируется с грохотом падающих кастрюль.
Не уверена, что ту же "Дискотеку" можно причислять к бойз-бэндам. Если вы по принципу "группа из одних парней", то туда сейчас и Раммштайн какой уйдёт...