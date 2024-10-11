Как изменились парни из бойз-бендов, которые когда-то прожужжали нам все уши громкими хитами

Несколько десятилетий назад мы подпевали лиричным песням от группы «Динамит» и зажигательным композициям парней из «Дискотеки Авария». Нам стало интересно, а как же сейчас выглядят участники некогда популярных бойз-бендов.

«БиС» — Всеволод Соколовский и Дмитрий Бикбаев

«Чай вдвоем» — Стас Костюшкин и Денис Клявер

«Премьер-министр» — Жан Григорьев-Милимеров, Марат Чанышев

Мне они так нравились, до сих пор кассеты храню. Потом не поделили с правообладателем названия что-то, выступали как группа "ПМ"

«Корни» — Павел Артемьев, Александр Бердников, Алексей Кабанов

«Челси» — Денис Петров, Арсений Бородин, Алексей Корзин

«Динамит» — Илья Зудин и Илья Дуров

«Отпетые мошенники» — Сергей Аморалов, Гарик Богомазов

Аморалов постарел, но бесята в глазах те же и гребешок) , ну а Богомазов вообще отлично выглядит, даже лучше, чем был

Revolvers — Алексей Елистратов

«Дискотека Авария» — Николай Тимофеев, Алексей Серов, Алексей Рыжов

«Кар-Мэн» — Богдан Титомир и Сергей Лемох

«Иванушки International» — Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев

Smash! — Сергей Лазарев и Влад Топалов

А эта песня разве не из сольного творчества Лазарева? Мне кажется, или они вместе только Belle перепели. Есть тут фанаты? Я не в теме)

«Руки Вверх!» — Сергей Жуков, Алексей Потехин

«КГБ» — Александр Киреев, Роман Барсуков

Не так давно мы писали о легендарной актрисе Наталье Климовой. Она сыграла в ставшими культовыми фильмах «Снежная Королева», «Снегурочка» и в ряде других. Но не все знают, что на пике популярности она отказалась от карьеры актрисы и до сих пор ведет тихую жизнь.