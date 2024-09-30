Как сложилась судьба Натальи Климовой, которая бросила кино на пике карьеры и уже давно ведет тихую жизнь

За свою недолгую кинематографическую карьеру Наталья Климова сыграла лишь в 10 фильмах. В памяти людей навсегда останутся ее блестяще сыгранные роли в «Снегурочке», «Снежной королеве» и других фильмах. Однако на пике славы актриса должны была вынуждена уйти из мира кино и сейчас предпочитает вести затворнический образ жизни.

Начало творческого пути

Наталья Климова (девичья фамилия — Малкина) родилась в 1938 году. После окончания школы она поступила в строительный институт и планировала получить диплом инженера. Однако после первого курса девушка поняла, что хочет стать актрисой. Она подала документы в Школу-студию МХАТ и выдержала все экзамены. В 1963 году Наталья окончила обучение и тогда же сыграла свою первую и одновременно с тем главную роль в кино в фильме «Конец и начало».

Большая любовь

EAST NEWS

Некоторое время актриса служила в театре «Современник», однако сама она не любила вспоминать тот период своей жизни. Наталья Ивановна рассказывала: «„Современник“ был жутким местом — волчатником, в котором артисты грызли друг друга. Ненависть и зависть правили там». По душе ей было лишь то, что там она работала с Владимиром Заманским, который впоследствии стал ее супругом.

В ту пору Владимиру было негде жить и он обустроился в складских помещениях театра. Подумав, что Заманскому там холодно, Наталья принесла ему перчатки, актер был очень благодарен девушке, но ничего не мог предложить ей взамен. Так и начался их роман, хотя по признанию Климовой, любви с первого взгляда у них не случилось. Будучи на 4 курсе, актриса забеременела, но сделала аборт, о чем впоследствии очень жалела. Наталья Ивановна говорила так: «Сделала глупость...», а Заманский ей вторил: «Эгоизм...» и его глаза наполнялись слезами.

В 1962 году, несмотря на то, что у них не было собственного жилья, молодые люди поженились. Кстати, избранник актрисы на 12 лет старше нее, но такая разница в возрасте не помешала актерам построить личное счастье.

Звездный час Натальи Климовой

Спустя год после дебюта в кино Наталья появилась в картине «Товарищ Арсений». В 1965 сыграла Зою Монроз в ленте «Гиперболоид инженера Гарина», однако эта роль пришлась не по душе как зрителям, так и критикам. Но сам фильм получил премию на итальянском кинофестивале в Триесте. 1966 год стал для актрисы по-настоящему звездным. Ведь тогда она появилась на экранах в роли Снежной королевы в одноименном фильме. Стоит ли говорить, что и сегодня эту картину зрители смотрят и безумно любят.

Тогда мужчины на Наталью начали обращать чересчур повышенное внимание. Супруг устраивал жене скандалы на почве ревности. А в середине 1970-х Климова оставила Заманского и вышла замуж за Игоря Климова. Однако спустя 2 года вернулась к Владимиру, забрав с собой лишь фамилию бывшего мужа.

Тяжелая болезнь и исцеление

Последний фильм с участием Натальи Ивановны вышел в 1970 году, после чего она прекратила сниматься. Ушла актриса и из театра. Однако все это произошло не по собственной воле Климовой, ведь в тот период ей диагностировали редкую форму туберкулеза, которая требовала продолжительного лечения. Пока женщина приходила в себя, наглухо отгородившись от внешнего мира, ее муж продолжал активно работать, а в 1989 году и вовсе получил звание Народного артиста. Лишь в начале 90-х годов она услышала от врачей заветную фразу: «Вы здоровы». На самом деле, в каком-то смысле Климова была благодарна своей болезни, из-за которой она покончила с кино и театром, ведь Наталья частенько думала, что избрала неправильный путь и даже «немножко стыдилась себя».

Переезд и затворническая жизнь

В конце концов супруги поняли, что устали от суеты мегаполиса и приняли решение переехать в Муром. Так, в 1998 году они купили пристройку, которая ранее была баней, и начали налаживать свой быт. На участке они посадили яблоню и вишню, а также занялись выращиванием овощей. Кстати, спустя несколько лет после переезда Владимир Петрович, в отличие от Натальи Ивановны, вел довольно-таки активную жизнь — он работал на радио и даже снимался в документальных фильмах, а о своей прошлой актерской работе в художественных фильмах говорил так: «Сыграл много и никчемных».

Сейчас актерская чета предпочитает не афишировать личную жизнь и лишь однажды подпустила к себе журналистов. Климова ухаживает за супругом, который сейчас очень слаб. Он признавался: «Я жив, в сущности, потому что меня тащит Наталья Ивановна». В Муроме к этой паре относятся с большим пиететом и всегда готовы прийти к ним на помощь.

Сегодня Наталья Ивановна не любит вспоминать о своей актерской карьере. По мнению Климовой, будучи в актерской профессии, человеку приходится многим жертвовать и даже идти по головам, что вообще не подходило ее натуре.

Чета живет довольно скромно, но супруги уверяют, что им всего хватает. В этом году Наталье Ивановне исполнилось 86 лет, а Владимиру Петровичу — 98. Актриса очень боится потерять своего супруга, как-то она призналась: «Мысль о том, что я могу остаться одна, для меня просто невыносима». Если раньше, по воспоминаниям Климовой, они иногда злились и обижались друг на друга, у них были и грехи, и поклонники, то сейчас они стали «едиными душами».