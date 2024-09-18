17 актеров и актрис, которым уже давно за 80, но они жгут на экранах так, что молодым и не снилось

Кино
8 часов назад

Многие из нас любят пересматривать старые фильмы с участием любимых актеров и актрис. Однако многим из этих звезд уже перевалило за 80, но они по-прежнему прекрасно выглядят и продолжают сниматься в кино.

Нина Гребешкова

Валентина Ананьина

Галина Стаханова

Ольга Волкова

Алиса Фрейндлих

Олег Басилашвили

Валентина Талызина

Светлана Немоляева

Юрий Назаров

Алла Будницкая

Александр Збруев

Тамара Семина

Вениамин Смехов

Людмила Чурсина

Сергей Шакуров

Катерина Лисичкина
5 часов назад

Шакуров-сложный человек, шикарный актёр, у него какая-то своя система вживания в роль. Всегда его игра трогает за душу Последний только фильм про деда-какая-то фигня, ну тут режиссёр виноват, Шакуров норм отыграл.

-
-
Ответить

Вера Карпова

Станислав Любшин

Совсем недавно мы выпустили статью, в которой показали фото звезд в их самых ранних ролях. Вы только посмотрите, какими в молодости были Нина Дорошина, Татьяна Догилева и Александр Ширвиндт.

Фото на превью Честь товарища / Ленфильм, Бриллиантовая рука / Мосфильм, Экипаж / Студия Тритэ

Комментарии

Уведомления
Богиня фонтана ВДНХ
6 часов назад

Прочитала... точнее, фоточки посмотрела, но так и не поняла, как герои жгут и что именно и не снилось молодым. В заголовке поманили, а подробностей не дали. Одних фотографий-то мало, хочется знать как, как они жгут!

-
-
Ответить

Похожее