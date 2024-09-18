17 актеров и актрис, которым уже давно за 80, но они жгут на экранах так, что молодым и не снилось
Многие из нас любят пересматривать старые фильмы с участием любимых актеров и актрис. Однако многим из этих звезд уже перевалило за 80, но они по-прежнему прекрасно выглядят и продолжают сниматься в кино.
Нина Гребешкова
Валентина Ананьина
Галина Стаханова
Сейчас еë звëздный час. А я думала, откуда эта талантливая бабуля взялась🤣🤣🤣
Ольга Волкова
Алиса Фрейндлих
Олег Басилашвили
Валентина Талызина
Светлана Немоляева
Юрий Назаров
Алла Будницкая
Александр Збруев
Тамара Семина
Странно, что в молодости у неё светло- зелёные глаза, а позже и сейчас карие.
Вениамин Смехов
Людмила Чурсина
Сергей Шакуров
Шакуров-сложный человек, шикарный актёр, у него какая-то своя система вживания в роль. Всегда его игра трогает за душу Последний только фильм про деда-какая-то фигня, ну тут режиссёр виноват, Шакуров норм отыграл.
Вера Карпова
Станислав Любшин
Нраааавится! Хороший актёр. В юности не любила смотреть фильмы с ним, очень всë бередило, всегда с надрывом..
Совсем недавно мы выпустили статью, в которой показали фото звезд в их самых ранних ролях. Вы только посмотрите, какими в молодости были Нина Дорошина, Татьяна Догилева и Александр Ширвиндт.
Комментарии
Прочитала... точнее, фоточки посмотрела, но так и не поняла, как герои жгут и что именно и не снилось молодым. В заголовке поманили, а подробностей не дали. Одних фотографий-то мало, хочется знать как, как они жгут!