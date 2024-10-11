20 человек нашли таинственные предметы, но пользователи сети помогли им с разгадкой

Интернет поистине неичерпаем, и те, кто столкнулся с тайной, обязательно найдут там решение, особенно когда дело касается любопытных находок. Стоит только выложить фото, как сразу же набегут знатоки и подскажут, что это за штуковина такая.

«Нашел это в дедушкином доме. Что это? И почему дельфины выглядят такими злобными?»

«Что это за стеклянные трубочки с жидкостью внутри? Нашел во время ремонта»

«Для чего нужна эта странная серебряная ложка?»

Очень милый и необычный пример «ложки Кэдди», ею отмеривали рассыпной чай. © Scootros-Hootros / Reddit

«Что это за предмет с выступом внутри?»

Кое-кто использует это для посудомоечной машины, если в нее нужно засыпать специальную соль. Некоторые посудомоечные машины имеют встроенный смягчитель воды, для работы которого нужна соль. Эта функция предотвращает образование минералов, если у вас жесткая вода. Такая воронка для соли не дает соли рассыпаться, иначе она может повредить нержавеющую сталь внутри посудомойки. © tehM0nster / Reddit

«Нашел в комиссионке стальную штуку в виде гармошки. Она довольно тяжелая, сдвигается и раздвигается. Написано, что из Италии»

Моя бабуля использовала такую много лет. Это раздвижная подставка для кастрюль. © omgcatlol / Reddit

«Нашел в подвале старого дома ящик, полный странных металлических кусков. Их там тонна! Что это вообще такое?»

Мой отец делал такие же. Похоже, что кто-то плавил свинец или олово, выливал в ложку, а затем давал металлу остыть. В последствии такие штуки можно было использовать как грузик для рыбалки. © KryptosBC / Reddit

«Я нашел во дворе кусок обычного шнурка. Но когда я попытался его поднять, он буквально растаял на глазах и превратился в порошок. Что это такое?»

Это все еще обычный шнурок. Просто он, вероятно, слишком долго пролежал на солнце и из-за этого стал таким хрупким. © GitEmSteveDave / Reddit



К фундаменту дома по всему периметру приклеены стеклянные бутылочки

Это ловушка. Такие использовали еще в 80-х для борьбы с муравьями. © Kyvalmaezar / Reddit

Эта странная синяя штуковина с кучей отверстий еще и крутится

Это контейнер для инструментов. Благодаря вращению можно быстро найти нужный инструмент во время работы. © proportionate1 / Reddit

«Пожилая дама, которой я иногда помогаю по дому, подарила мне эту ложку. Она велела отдать ее моей жене. Для чего она?»

Это ложечка бон-бон. Их раньше использовали для поедания шоколадных конфет. © Puzzleworth / Reddit

«Есть идеи, для чего этот „столик“ на трех ножках с мягкой обивкой внутри?»

Это стойка для шитья. Глубокая часть идеально вмещала в себя винтажную катушку, а мягкие подушки подходили для хранения иголок и булавок. © EmmerdoesNOTrepme / Reddit

Что это за лакированный предмет с ручкой?

Эту штуку нужно засовывать внутрь носка, чтобы без проблем заштопать его. © skittlazy / Reddit

«Нашла в комиссионке легкую деревянную коробочку. Внутри лежали 6 полых цилиндров с маленьким круглым украшением на каждом»

Да это же держатели для салфеток! © Cabin-in-the-Woods / Reddit

«Нашла у бабули складное зеркало. Выглядит как обычное, но отражение внутри получается перевернутым»

А вы вставьте в центр маленькую палочку. В итоге получится зажигалка, которая работает от солнца. © liarandathief / Reddit

«Мы нашли сундук, в котором целая куча различных отверстий. Мой дедуля был стоматологом. Возможно, это как-то связано?»

Это ящик для хранения ножей. © jackrats / Reddit

«Мы арендовали машину. На верхней части бардачка на скотч была наспех приклеена эта штука»

Это датчик сахара. Он не выглядит использованным, но все равно следует аккуратно его утилизировать. © Dave_DBA / Reddit

«Нашел в океане полую металлическую сферу. Она немного утяжелена с одной стороны, но хорошо держится на воде»

Я капитан корабля. Готов поспорить, что это специальный шар, который перекрывает вентиляцию судна, чтобы в него не попала вода. Обычно, он находится на дне корабля под специальной решеткой. Если на корабль начинает поступать вода, шар приподнимается и затыкает собой вентиляционное отверстие, чтобы вода не пошла дальше. © SanFransicko / Reddit

«Эта деревянная штука качается. Я нашел ее в куче бесплатных вещей в комиссионке»

Это подставка для ног. © ponytail1961 / Reddit

«Помогите разобраться, что это за древняя штука»

Скорее всего, раньше этим прибором стягивали снопы сена во время сбора урожая. © DeFiClark / Reddit

Странная ложка из Дании или Швеции