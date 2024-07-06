Как выглядят 15 внуков наших любимых звезд. Для некоторых уже пора готовить уютное место в сердечке

Над талантом любимых звезд из нашего прошлого не властно время — проходят годы, а мы все пересматриваем фильмы с их участием и переслушиваем песни. А ведь у многих из них есть внуки, которым передались не только некоторые черты внешности и харизма знаменитых бабушек и дедушек, но и их талант. Например, внук Эдуарда Хиля успешно исполняет песни деда, справляясь даже со знаменитым «Вокализом», в честь которого Хиля-старшего прозвали «Мистер Трололо».

Внук Екатерины и Александра Стриженовых — Петр Грищенко

Dedee 3 часа назад я в папиных родителей, брат - в маминых). мы особо не похожи - - Ответить

Петя — ребенок старшей дочери Стриженовых, Анастасии. Не так давно у него появилось сразу два братика, близнецов назвали Александр и Георгий.

Внук Александра Кайдановского и Евгении Симоновой — Алексей Славкин

Алексей — продолжатель актерской династии. Одна из самых заметных его ролей — Кирилл, главный герой сериала «Френдзона».

Внуки Веры Глаголевой — Сергей и Илья Овечкины

Дочь актрисы от бизнесмена Шубского, Настасья, вышла замуж за хоккеиста Александра в 2016 году. Через два года у пары появился сын — Сергей, а еще через два года родился Илья.

Внучка Иннокентия Смоктуновского — Анастасия Смоктуновская

С рождения Анастасия носила фамилию матери — Буцкова, но поступив в Школу-студию МХАТ решила взять фамилию знаменитого деда. Позже Настя поняла, что это только мешает ее карьере. Актриса служила в театре Прогресс Сцена Армена Джигарханяна, снимается в сериалах, но пока ей достаются только эпизодические роли.

Внучка Валентины Талызиной — Анастасия Талызина

С ранних лет Анастасия занималась хореографией, но в 14 лет из-за травмы колена ей пришлось оставить мечты о балете. Поэтому после школы Настя поступила в Щепкинское училище, а уже на втором курсе ей предложили небольшую роль в фильме ужасов. Известность актрисе принесла роль в комедийном сериале «Патриот». Она сыграла Ленку Сысарину — девушку, в которую влюблен главный герой. С этого момента карьера актрисы стремится вверх. Режиссер Алексей Герман, пригласивший девушку на одну из главных ролей в фильме «Воздух», говорит, что скоро Талызина «станет новой суперзвездой».

Внуки Евгения Леонова — Анна и Михаил Леоновы

У сына великого артиста — Андрея Леонова, больше всего известного нам по роли Сергея Васнецова из сериала «Папины дочки», уже есть свой внук — от старшего сына, названного в честь дедушки. Аня и Миша — дети Андрея от второго брака.

Внучка Евгения Евстигнеева — Софья Евстигнеева

Первый актерский дебют Софьи состоялся в 9 лет. Она вышла на сцену театра «Современник», в котором служили ее родители, сыграв крохотную роль в спектакле «Бесы». Сейчас актриса служит в МХТ имени Чехова и успешно снимается в кино. Большинству зрителей она известна по роли Юли Медниковой из 5-го и 6-го сезона сериала о майоре Черкасове.

Внук Андрея Миронова и Екатерины Градовой — Андрей Удалов

Андрей появился на свет через пять лет после смерти знаменитого деда. Сразу после школы подал документы в институт правительства Москвы, но уже через год передумал и поступил в театральный институт им. Щукина. Андрей служит в театре имени Вахтангова, снимается в фильмах и сериалах, но в полном метре сыграл пока только одну главную роль — курсанта Кости в драме «Спасти Ленинград».

Внучка Михаила Боярского — Екатерина Боярская

Екатерина — старшая дочь сына Михаила Сергеевича. Девушка занимается музыкой, долгое время выпускала песни под псевдонимом VENNA. Звездный дед так отзывается об увлечении внучки: «Мне ничего из ее творчества не близко, но я рад, что она что-то делает, а не бегает бессмысленно по клубам».

Внук Владимира Меньшова и Веры Алентовой — Андрей Гордин

Наследник звездной династии служит в театре «Мастерская Брусникина». В актерском багаже Андрея пока нет громких ролей в фильмах и сериалах, но зато он уже успел снять собственную, пусть и короткометражную, киноленту.

Внучка Валерия Золотухина — Мария Золотухина

Маша окончила актерский факультет Высшей школы сценических искусств, мастерскую Константина Райкина. Служит в театре «Сатирикон». Успешно дебютировала в кино, сыграв роль в военно-исторической драме Сергея Урсуляка «Праведник».

Внук Ильи Олейникова — Даниэль Клявер

Даниэль — младший сын певца Дениса Клявера (группа «Чай вдвоем») от третьего брака. Мальчик еще очень мал и пока учится, но уже дебютировал в школьной самодеятельности.

Внук Эдуарда Хиля — Эдуард Хиль-младший