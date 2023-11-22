«Кинопоиск» назвал 100 великих фильмов XXI века. Пользователи сети спорят и составляют свои списки

Один из самых авторитетных порталов о кинематографе — «Кинопоиск» на днях опубликовал свой рейтинг великих фильмов XXI века. Топ-лист был составлен на основе мнений режиссеров, кинокритиков, сценаристов, шоураннеров и ведущих подкастов.

Взгляните, какие знаменитые киноленты вошли в список лучших, какие смогли добраться до самой вершины, а какие так и не попали в топ-100.